Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Dũng Huỳnh

18/03/2026, 11:23

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ủng hộ định hướng phát triển của Quảng Ninh, trong đó có đề án trở thành đô thị loại I và xây dựng các động lực tăng trưởng mới...

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết 3 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách quý I ước đạt 18.706 tỷ đồng, bằng 101% kịch bản đề ra. Tỉnh đã phân bổ toàn bộ 20.543 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh đề xuất Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương báo cáo cấp có thẩm quyền đối với một số đề án lớn. Trong đó, trọng tâm là đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I, đủ điều kiện thành lập thành phố; phát triển khu kinh tế số, khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với đặc khu kinh tế Vân Đồn. Cùng với đó là các đồ án quy hoạch hạ tầng giao thông và phương án di dời một số cơ sở công nghiệp không còn phù hợp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò và vị thế của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế vùng và cả nước, đồng thời khẳng định Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng bày tỏ sự đồng thuận cao với đề án công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Đối với các đề xuất về phát triển hạ tầng giao thông, người đứng đầu ngành Xây dựng cơ bản thống nhất với định hướng của địa phương, đồng thời đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Liên quan đến việc di dời các cơ sở công nghiệp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động, ổn định việc làm cho người lao động.

Phía tỉnh Quảng Ninh cho biết đang xây dựng mô hình tăng trưởng mới với các động lực phát triển mang tính đột phá. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đề nghị các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Xây dựng, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, qua đó tạo cơ sở để Quảng Ninh triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

15:55, 22/01/2026

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Quảng Ninh: Khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng

11:16, 30/12/2025

Quảng Ninh: Khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng

Quảng Ninh xây dựng hai tuyến đường bao biển hơn 5.400 tỷ

13:42, 13/11/2025

Quảng Ninh xây dựng hai tuyến đường bao biển hơn 5.400 tỷ

Từ khóa:

Bộ Xây dựng đầu tư địa phương quảng ninh

Đọc thêm

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng với biên giới Lào, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cải tạo và nâng cấp. Với vai trò quan trọng trong giao thương và an ninh quốc phòng, việc sớm triển khai dự án này không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đang gặp phải nhiều trở ngại cần được giải quyết kịp thời.

Chuyển đổi giao thông xanh cần một lộ trình bài bản, dài hạn và triển khai đồng bộ

Chuyển đổi giao thông xanh cần một lộ trình bài bản, dài hạn và triển khai đồng bộ

Đây là quan điểm được nhiều chuyên gia đồng thuận trong hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh" do Hội Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) tổ chức mới đây...

Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Vietnam Airlines sẽ chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2026 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm hành khách...

Đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trong năm 2026

Đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trong năm 2026

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên...

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

Nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho hãng bay, buộc cơ quan quản lý hàng không triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn bay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Kinh tế số

2

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Thị trường

3

Thị trường tiêu dùng cho người cao tuổi bắt đầu tăng tốc

Thị trường

4

Anh “đánh cược” với chuyển dịch xanh: Lao động dầu khí trước nguy cơ bị bỏ lại

Kinh tế xanh

5

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy