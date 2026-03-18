Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ủng hộ định hướng phát triển của Quảng Ninh, trong đó có đề án trở thành đô thị loại I và xây dựng các động lực tăng trưởng mới...

Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết 3 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách quý I ước đạt 18.706 tỷ đồng, bằng 101% kịch bản đề ra. Tỉnh đã phân bổ toàn bộ 20.543 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh đề xuất Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương báo cáo cấp có thẩm quyền đối với một số đề án lớn. Trong đó, trọng tâm là đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I, đủ điều kiện thành lập thành phố; phát triển khu kinh tế số, khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với đặc khu kinh tế Vân Đồn. Cùng với đó là các đồ án quy hoạch hạ tầng giao thông và phương án di dời một số cơ sở công nghiệp không còn phù hợp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò và vị thế của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế vùng và cả nước, đồng thời khẳng định Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng bày tỏ sự đồng thuận cao với đề án công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Đối với các đề xuất về phát triển hạ tầng giao thông, người đứng đầu ngành Xây dựng cơ bản thống nhất với định hướng của địa phương, đồng thời đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Liên quan đến việc di dời các cơ sở công nghiệp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động, ổn định việc làm cho người lao động.

Phía tỉnh Quảng Ninh cho biết đang xây dựng mô hình tăng trưởng mới với các động lực phát triển mang tính đột phá. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đề nghị các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Xây dựng, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, qua đó tạo cơ sở để Quảng Ninh triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.