Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Ngô Anh Văn

18/03/2026, 10:38

Quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng với biên giới Lào, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cải tạo và nâng cấp. Với vai trò quan trọng trong giao thương và an ninh quốc phòng, việc sớm triển khai dự án này không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đang gặp phải nhiều trở ngại cần được giải quyết kịp thời.

Mùa mưa,Quốc lộ 14D như một hồ nước.
Mùa mưa,Quốc lộ 14D như một hồ nước.

Theo Công ty Cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam-đơn vị quản lý tuyến đường quốc lộ 14D có chiều dài 74,4km, qua các xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê tới biên giới Việt – Lào, hiện trạng đang đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Địa hình phức tạp với nhiều khúc cua gấp và độ dốc lớn khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Tình trạng sạt lở đất đá từ taluy dương thường xuyên xảy ra, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Đặc biệt, lưu lượng xe tải nặng chở quặng và nguyên vật liệu ngày càng tăng, làm cho nền và mặt đường xuống cấp trầm trọng. Những vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công khi dự án được triển khai.

Phía chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư đang gặp nhiều khó khăn do phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc mở rộng và điều chỉnh cục bộ tại các vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến đất rừng, đòi hỏi khối lượng công việc lớn trong việc thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Điều này đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 cũng như tiến độ về thời gian thực hiện dự án (từ năm 2025 – 2027), được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành vào năm 2027.

Quốc lộ 14D bị xe tải cày nát.
Quốc lộ 14D bị xe tải cày nát.

Một trong những thách thức lớn nhất là lưu lượng xe tải nặng lưu thông dày đặc trên tuyến đường, gây cản trở không nhỏ đến tiến độ thi công. Để giải quyết vấn đề này, cần có phương án tổ chức thực hiện đặc thù, có thể bao gồm việc tạm dừng giao thương qua cửa khẩu trong thời gian thi công, phù hợp với tiến độ dự án và quy định pháp luật. Ngoài ra, việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM), và thiết kế với phương án kỹ thuật tốt nhất phù hợp thực địa là cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Việc cải tạo và nâng cấp quốc lộ 14D không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực mà còn là yếu tố quan trọng trong việc củng cố an ninh quốc phòng. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà thầu và cộng đồng địa phương. Chỉ khi các vướng mắc được giải quyết kịp thời, dự án mới có thể được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung gỡ các vướng mắc để sớm thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D là điều cần thiết và cấp bách. Đây không chỉ là một dự án giao thông mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của khu vực miền núi Đà Nẵng và biên giới với Lào. Với sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả các bên liên quan, hy vọng rằng dự án sẽ sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực.

