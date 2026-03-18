Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn
Ngô Anh Văn
18/03/2026, 10:38
Quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng với biên giới Lào, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cải tạo và nâng cấp. Với vai trò quan trọng trong giao thương và an ninh quốc phòng, việc sớm triển khai dự án này không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đang gặp phải nhiều trở ngại cần được giải quyết kịp thời.
Theo Công ty Cổ
phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam-đơn vị quản lý tuyến đường quốc lộ
14D có chiều dài 74,4km, qua các xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê tới
biên giới Việt – Lào, hiện trạng đang đặt ra nhiều
vấn đề nghiêm trọng. Địa hình phức tạp với nhiều khúc cua gấp và độ dốc lớn
khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Tình
trạng sạt lở đất đá từ taluy dương thường xuyên xảy ra, gây tắc nghẽn giao
thông và ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Đặc biệt, lưu
lượng xe tải nặng chở quặng và nguyên vật liệu ngày càng tăng, làm cho nền và
mặt đường xuống cấp trầm trọng. Những vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho
việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công khi dự án được triển khai.
Phía chủ đầu tư là
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà
Nẵng, cho biết Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D
đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành
vào năm 2027. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư đang gặp nhiều khó khăn do
phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc
mở rộng và điều chỉnh cục bộ tại các vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của
tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến đất rừng, đòi hỏi khối lượng công việc lớn trong
việc thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Điều này đã ảnh hưởng đến
quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 cũng như
tiến độ về thời gian thực hiện dự án (từ năm 2025 – 2027), được Thủ
tướng Chính phủ giao hoàn thành vào năm 2027.
Một
trong những thách thức lớn nhất là lưu lượng xe tải nặng lưu thông dày đặc trên
tuyến đường, gây cản trở không nhỏ đến tiến độ thi công. Để giải quyết vấn đề
này, cần có phương án tổ chức thực hiện đặc thù, có thể bao gồm việc tạm dừng
giao thương qua cửa khẩu trong thời gian thi công, phù hợp với tiến độ dự án và
quy định pháp luật. Ngoài ra, việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi,
lập mô hình thông tin công trình (BIM), và thiết kế với phương án kỹ thuật tốt
nhất phù hợp thực địa là cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và giảm thiểu
tác động đến môi trường.
Việc
cải tạo và nâng cấp quốc lộ 14D không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an
toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực mà còn là yếu tố quan
trọng trong việc củng cố an ninh quốc phòng. Để đạt được mục tiêu này, cần có
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà thầu và cộng đồng địa
phương. Chỉ khi các vướng mắc được giải quyết kịp thời, dự án mới có thể được
triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung gỡ các vướng mắc để sớm
thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D là điều cần thiết và cấp bách. Đây
không chỉ là một dự án giao thông mà còn là một phần quan trọng trong chiến
lược phát triển bền vững của khu vực miền núi Đà Nẵng và biên giới với Lào. Với
sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả các bên liên quan, hy vọng rằng dự án sẽ sớm
được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh quốc phòng cho khu vực.
Chuyển đổi giao thông xanh cần một lộ trình bài bản, dài hạn và triển khai đồng bộ
Đây là quan điểm được nhiều chuyên gia đồng thuận trong hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh” do Hội Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) tổ chức mới đây...
Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế
Vietnam Airlines sẽ chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2026 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm hành khách...
Đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trong năm 2026
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên...
Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không
Nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho hãng bay, buộc cơ quan quản lý hàng không triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn bay...
Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050
Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của quốc gia, đồng thời phấn đấu vận hành hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
