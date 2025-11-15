Đà Nẵng nâng tầm cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung

Chiều 13/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1-cảng cá động lực Trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung…

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng nhằm đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1- cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn ở Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đảm bảo neo đậu an toàn và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.

Quy mô đầu tư Dự án gồm nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1 và số 3, kết nối với cầu tàu số 2 (đã hoàn thành ở giai đoạn 1); Cải tạo khu nhà mua bán thủy sản, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống thấm, nền chợ; Sửa chữa kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ; Hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào và nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ đầu tư cho thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi khánh thành giai đoạn 2 dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang.

Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm ngàn lượt tàu cá vào neo đậu, trú tránh bão mỗi năm, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân. Đồng thời đây cũng đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà Việt Nam đang nỗ lực khắc phục để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Sau thời gian thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, kỹ thuật, mặt bằng thi công và yêu cầu khắt khe của công trình ven biển, đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn, sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ ngư dân và ngành thủy sản của thành phố. Công trình không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi sự góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn tránh trú bão, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung.

“Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình sử dụng thật hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư. Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; Phát huy tối đa công năng của cảng cá trong phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Hưng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, hội nhập quốc tế.

Theo ông Phạm Quang Toản, Phó cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cảng cá Thọ Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng.

Việc hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) góp phần thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; Nâng cao minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng khuyến nghị của EU và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tàu cá của ngư dân miền Trung trú tránh bão tại Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống nghề cá đồng bộ; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá; Xây dựng trung tâm dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, hướng tới phát triển cảng cá Thọ Quang thành cảng kiểu mẫu, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành cảng cá Thọ Quang, tăng cường phối hợp quản lý tàu cá, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường biển…