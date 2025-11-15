Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng nâng tầm cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung

Ngô Anh Văn

15/11/2025, 07:38

Chiều 13/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1-cảng cá động lực Trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung…

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Bộ NN&MT thực hiện ghi thức khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Bộ NN&MT thực hiện ghi thức khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang.

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng nhằm đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1- cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn ở Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đảm bảo neo đậu an toàn và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.

Quy mô đầu tư Dự án gồm nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1 và số 3, kết nối với cầu tàu số 2 (đã hoàn thành ở giai đoạn 1); Cải tạo khu nhà mua bán thủy sản, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống thấm, nền chợ; Sửa chữa kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ; Hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào và nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ đầu tư cho thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi khánh thành giai đoạn 2 dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi khánh thành giai đoạn 2 dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang.

Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm ngàn lượt tàu cá vào neo đậu, trú tránh bão mỗi năm, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân. Đồng thời đây cũng đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà Việt Nam đang nỗ lực khắc phục để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Sau thời gian thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, kỹ thuật, mặt bằng thi công và yêu cầu khắt khe của công trình ven biển, đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn, sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ ngư dân và ngành thủy sản của thành phố. Công trình không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi sự góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn tránh trú bão, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung.

“Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình sử dụng thật hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư. Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; Phát huy tối đa công năng của cảng cá trong phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Hưng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, hội nhập quốc tế.

Theo ông Phạm Quang Toản, Phó cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cảng cá Thọ Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng.

Việc hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) góp phần thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; Nâng cao minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng khuyến nghị của EU và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tàu cá của ngư dân miền Trung trú tránh bão tại Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn
Tàu cá của ngư dân miền Trung trú tránh bão tại Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống nghề cá đồng bộ; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá; Xây dựng trung tâm dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, hướng tới phát triển cảng cá Thọ Quang thành cảng kiểu mẫu, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành cảng cá Thọ Quang, tăng cường phối hợp quản lý tàu cá, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường biển…

Từ khóa:

Đà Nẵng dự án đầu tư nâng cấp cảng cá Thọ Quang Ngành thủy sản phòng chống khai thác IUU

Đọc thêm

Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, hạ tầng, nhằm tạo dư địa để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Mở “bầu trời” cho kinh tế tầm thấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Mở “bầu trời” cho kinh tế tầm thấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, “kinh tế tầm thấp” (Low-Altitude Economy - LAE) nổi lên như một “không gian” kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một cơ hội chiến lược để tạo ra bước đột phá, nâng cao năng suất và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu…

Hơn 500 đại biểu quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Hơn 500 đại biểu quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và hơn 500 đại biểu quốc tế…

Dự án cầu Trần Hưng Đạo tại Hà Nội được điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên hơn 16.000 tỷ đồng

Dự án cầu Trần Hưng Đạo tại Hà Nội được điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên hơn 16.000 tỷ đồng

Vì cần cập nhật địa điểm triển khai dự án cho phù hợp với địa giới hành chính mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km...

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy