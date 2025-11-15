Đà Nẵng nâng tầm cảng cá Thọ Quang thành Trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Ngô Anh Văn
15/11/2025, 07:38
Chiều 13/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1-cảng cá động lực Trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung…
Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng nhằm đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1- cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn ở Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đảm bảo neo đậu an toàn và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.
Quy mô đầu tư Dự án gồm nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1 và số 3, kết nối với cầu tàu số 2 (đã hoàn thành ở giai đoạn 1); Cải tạo khu nhà mua bán thủy sản, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống thấm, nền chợ; Sửa chữa kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ; Hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào và nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ đầu tư cho thành phố Đà Nẵng.
Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm ngàn lượt tàu cá vào neo đậu, trú tránh bão mỗi năm, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân. Đồng thời đây cũng đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà Việt Nam đang nỗ lực khắc phục để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sau thời gian thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, kỹ thuật, mặt bằng thi công và yêu cầu khắt khe của công trình ven biển, đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn, sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ ngư dân và ngành thủy sản của thành phố. Công trình không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi sự góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn tránh trú bão, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung.
“Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình sử dụng thật hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư. Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; Phát huy tối đa công năng của cảng cá trong phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Hưng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, hội nhập quốc tế.
Theo ông Phạm Quang Toản, Phó cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cảng cá Thọ Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng.
Việc hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) góp phần thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; Nâng cao minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng khuyến nghị của EU và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống nghề cá đồng bộ; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá; Xây dựng trung tâm dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, hướng tới phát triển cảng cá Thọ Quang thành cảng kiểu mẫu, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành cảng cá Thọ Quang, tăng cường phối hợp quản lý tàu cá, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường biển…
Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, hạ tầng, nhằm tạo dư địa để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số...
Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, “kinh tế tầm thấp” (Low-Altitude Economy - LAE) nổi lên như một “không gian” kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một cơ hội chiến lược để tạo ra bước đột phá, nâng cao năng suất và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu…
TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và hơn 500 đại biểu quốc tế…
Vì cần cập nhật địa điểm triển khai dự án cho phù hợp với địa giới hành chính mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km...
Ngày 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: