Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc

Khánh Huyền

22/05/2026, 22:05

Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang hướng sự quan tâm vào những dự án có khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài. Sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM mang đến cơ hội như vậy nhờ khả năng biến một vùng đất tiềm năng thành trung tâm đô thị sôi động, mang lại dòng tiền bền vững từ dòng dân cư ở thực. Đó cũng là cách mà Vinhomes đã biến Ocean Park 1 thành tâm điểm của khu vực phía Đông Hà Nội 6 năm trước.

Chỉ 6 năm từ khi bàn giao, Vinhomes Ocean Park 1 đã hút gần 80.000 người về sinh sống.
Chỉ 6 năm từ khi bàn giao, Vinhomes Ocean Park 1 đã hút gần 80.000 người về sinh sống.

Mười năm trước, Gia Lâm chỉ là vùng ven xa xôi bên kia sông Hồng - nơi chỉ có màu xanh của vườn cây ăn quả trải dài. Nhưng kể từ 2018, khi Vinhomes Ocean Park 1 rộng 420 ha xuất hiện, bộ mặt vùng đất phía Đông Thủ đô đã hoàn toàn thay đổi.

Đặc biệt từ khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh lần lượt đi vào vận hành, đại đô thị này đã nhanh chóng trở thành một trung tâm mới sầm uất.

Và khi dân cư về ở càng đông thì giá trị tài sản cũng tăng trưởng song hành, mang lại nguồn thu nhập bền vững từ cho thuê và khai thác kinh doanh. Lực cầu gia tăng đã đẩy giá thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 từ mức 93 triệu đồng/m2 (năm 2018) lên 205 triệu đồng/m2 (năm 2024).

Kịch bản ấy dường như đang được tái hiện tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, nơi Vinhomes Sài Gòn Park rộng gấp 2,5 lần đang định hình tọa độ phát triển mới.

VINHOMES BIẾN NHỮNG VÙNG ĐẤT TIỀM NĂNG THÀNH TRUNG TÂM MỚI CHO DÒNG NGƯỜI Ở THỰC

“Câu chuyện thực tế tại Vinhomes Ocean Park cho thấy giá trị sống và sức sống nội tại đã phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng. Khi một chủ đầu tư có năng lực thu hút cư dân về ở kết hợp với mạng lưới giao thông được cải thiện, vùng đất tiềm năng sẽ trở thành trung tâm mới”, anh Nguyễn Văn Linh, Giám đốc dự án Alpha Real, phân tích.

Với lực đẩy từ hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích của Vinhomes, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.
Với lực đẩy từ hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích của Vinhomes, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.

Sự tương đồng giữa Đông Hà Nội năm xưa và Tây Bắc TP.HCM hiện tại còn nằm ở những hạ tầng chiến lược đang đồng loạt triển khai. Đường Vành đai 3, tuyến Metro số 2 và Quốc lộ 22 mở rộng đang được đẩy nhanh tiến độ, rào cản về khoảng cách địa lý dần được gỡ bỏ.

Tới đây, thời gian di chuyển từ Vinhomes Sài Gòn Park về trung tâm sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 25 - 30 phút. Hạ tầng kết nối đồng bộ tới đâu, dòng dịch chuyển dân cư sẽ tự nhiên diễn ra tới đó, biến vùng đất tiềm năng này thành trung tâm giao thương năng động.

Theo ông Nguyễn Hải Châu, TGĐ Mayhomes, những khách hàng có kinh nghiệm từ Hà Nội thường có góc nhìn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường. Họ nhìn thấy ở Tây Bắc TP.HCM lúc này hình bóng rõ nét của Vinhomes Ocean Park 1 vài năm trước.

“Sự chuyển mình từ vùng ven thành đô thị đáng sống, thu hút lượng lớn chuyên gia và cư dân tri thức đến lập nghiệp sẽ tạo ra dòng tiền thực từ nhu cầu thuê nhà và kinh doanh thương mại”, ông Châu cho biết thêm.

SỨC HÚT TỪ ĐẠI ĐÔ THỊ CÔNG VIÊN SINH THÁI TRI THỨC ĐÁNG SỐNG BẬC NHẤT TP.HCM

Nói về tư duy chọn lựa sản phẩm của khách hàng miền Bắc, giới chuyên gia thường dùng hai từ: cẩn trọng và thực tế.

Đối với những khách hàng này, một tài sản an toàn phải được định nghĩa bằng các giá trị cốt lõi: Pháp lý vững chắc, tiến độ thi công đảm bảo và quan trọng nhất là khả năng vận hành thực tế sau khi bàn giao. Họ chỉ sẵn sàng xuống tiền vào những nơi có thể nhìn thấy dòng tiền thực từ nhu cầu ở thực của cư dân.

Với dự án Vinhomes Sài Gòn Park vừa ra mắt, bà Dương Thị Phượng, Phó TGĐ phụ trách phía Nam của Home Plus, cho biết có nhiều khách hàng miền Bắc sẵn sàng đặt vé máy bay vào TP.HCM để tham gia site tour, tìm hiểu quy hoạch và hạ tầng.

“Đây là dự án mang tính biểu tượng tại trung tâm cực tăng trưởng mới của TP.HCM”, bà Phượng lý giải.

Trong khi đó, anh Nguyễn Phan Trung Anh, đại diện Nhà Kim Cương tiết lộ, đơn vị phân phối này đang ghi nhận sự quan tâm rất lớn từ các khách hàng Hà Nội, thậm chí cả nhóm khách nước ngoài. Và điểm mấu chốt hấp dẫn họ là hệ tiện ích all-in-one - từ hệ thống trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, công viên giải trí đến không gian cảnh quan xanh đồng bộ.

“Một khu đô thị tự vận hành trọn vẹn như vậy là bảo chứng cho giá trị dài hạn của tài sản, đảm bảo nhu cầu ở thực thay vì những dự án treo”, anh Trung Anh cho biết.

Vinhomes Sài Gòn Park có hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, vui chơi giải trí đầy đủ ngay trong nội khu, phục vụ nhu cầu mọi thế hệ.
Vinhomes Sài Gòn Park có hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, vui chơi giải trí đầy đủ ngay trong nội khu, phục vụ nhu cầu mọi thế hệ.

Bên cạnh đó, sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park còn được cộng hưởng bởi yếu tố nhân khẩu học đặc trưng. Vùng đất Tây Bắc TP.HCM từ lâu đã được biết đến như một “thủ phủ” của cộng đồng người gốc Bắc di cư vào Nam sinh sống và làm việc qua nhiều thế hệ. Sự tương đồng trong thói quen sinh hoạt, gu thẩm mỹ và nhu cầu gắn kết cộng đồng đồng hương đã tạo nên lực cầu an cư bền vững và tự nhiên.

Một điểm cộng lớn khác khiến khách hàng miền Bắc quan tâm là cự ly di chuyển thuận tiện khi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến dự án chỉ khoảng 20 km.

“Khoảng cách này giúp các nhà đầu tư miền Bắc dễ dàng di chuyển để kiểm tra, vận hành tài sản hoặc kết hợp các chuyến công tác”, ông Hiếu bổ sung.

Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái tiện ích đầy đủ và mô hình đã được chứng minh thành công tại miền Bắc đã biến Vinhomes Sài Gòn Park thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những vị khách hàng khó tính từ miền Bắc.

Sự kiện giới thiệu Đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất TP.HCM - Vinhomes Sài Gòn Park sẽ diễn ra vào lúc 09:00, Chủ Nhật ngày 24/5/2026 tại Văn phòng bán hàng dự án - Sân Golf Léman. Đây là cơ hội để khách hàng đón đầu làn sóng dịch chuyển đô thị, trải nghiệm không gian sống chuẩn mực và nhận những phần quà may mắn từ chủ đầu tư.

Từ khóa:

Vinhomes Sài Gòn Park

Đọc thêm

Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế mới cho TP. Hồ Chí Minh với định hướng phân quyền vượt trội, tăng tính tự chủ và mở rộng không gian phát triển, tạo động lực cho mô hình “siêu đô thị” trong giai đoạn mới…

Cần Thơ định hướng trở thành đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên hiện đại

Cần Thơ định hướng trở thành đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên hiện đại

TP. Cần Thơ được định hướng phát triển trở thành đô thị sông - nước hiện đại, gắn với hệ thống hạ tầng tự nhiên đặc trưng như kênh rạch, sông và biển. Quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan...

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Theo các chuyên gia yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng “đỏ mắt” tìm nhân lực số

Tài chính

2

MyTV của VNPT được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026

Kinh tế số

3

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Tài chính

4

Bộ Y tế thông tin về điểm bất thường của đợt dịch Ebola

Dân sinh

5

Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy