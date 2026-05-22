“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc
Khánh Huyền
22/05/2026, 22:05
Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang hướng sự quan tâm vào những dự án có khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài. Sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park tại Tây Bắc TP.HCM mang đến cơ hội như vậy nhờ khả năng biến một vùng đất tiềm năng thành trung tâm đô thị sôi động, mang lại dòng tiền bền vững từ dòng dân cư ở thực. Đó cũng là cách mà Vinhomes đã biến Ocean Park 1 thành tâm điểm của khu vực phía Đông Hà Nội 6 năm trước.
Mười năm trước, Gia Lâm chỉ là vùng ven xa xôi bên kia sông Hồng - nơi chỉ có màu xanh của vườn cây ăn quả trải dài. Nhưng kể từ 2018, khi Vinhomes Ocean Park 1 rộng 420 ha xuất hiện, bộ mặt vùng đất phía Đông Thủ đô đã hoàn toàn thay đổi.
Đặc biệt từ khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh lần lượt đi vào vận hành, đại đô thị này đã nhanh chóng trở thành một trung tâm mới sầm uất.
Và khi dân cư về ở càng đông thì giá trị tài sản cũng tăng trưởng song hành, mang lại nguồn thu nhập bền vững từ cho thuê và khai thác kinh doanh. Lực cầu gia tăng đã đẩy giá thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 từ mức 93 triệu đồng/m2 (năm 2018) lên 205 triệu đồng/m2 (năm 2024).
Kịch bản ấy dường như đang được tái hiện tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, nơi Vinhomes Sài Gòn Park rộng gấp 2,5 lần đang định hình tọa độ phát triển mới.
VINHOMES BIẾN NHỮNG VÙNG ĐẤT TIỀM NĂNG THÀNH TRUNG TÂM MỚI CHO DÒNG NGƯỜI Ở THỰC
“Câu chuyện thực tế tại Vinhomes Ocean Park cho thấy giá trị sống và sức sống nội tại đã phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng. Khi một chủ đầu tư có năng lực thu hút cư dân về ở kết hợp với mạng lưới giao thông được cải thiện, vùng đất tiềm năng sẽ trở thành trung tâm mới”, anh Nguyễn Văn Linh, Giám đốc dự án Alpha Real, phân tích.
Sự tương đồng giữa Đông Hà Nội năm xưa và Tây Bắc TP.HCM hiện tại còn nằm ở những hạ tầng chiến lược đang đồng loạt triển khai. Đường Vành đai 3, tuyến Metro số 2 và Quốc lộ 22 mở rộng đang được đẩy nhanh tiến độ, rào cản về khoảng cách địa lý dần được gỡ bỏ.
Tới đây, thời gian di chuyển từ Vinhomes Sài Gòn Park về trung tâm sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 25 - 30 phút. Hạ tầng kết nối đồng bộ tới đâu, dòng dịch chuyển dân cư sẽ tự nhiên diễn ra tới đó, biến vùng đất tiềm năng này thành trung tâm giao thương năng động.
Theo ông Nguyễn Hải Châu, TGĐ Mayhomes, những khách hàng có kinh nghiệm từ Hà Nội thường có góc nhìn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường. Họ nhìn thấy ở Tây Bắc TP.HCM lúc này hình bóng rõ nét của Vinhomes Ocean Park 1 vài năm trước.
“Sự chuyển mình từ vùng ven thành đô thị đáng sống, thu hút lượng lớn chuyên gia và cư dân tri thức đến lập nghiệp sẽ tạo ra dòng tiền thực từ nhu cầu thuê nhà và kinh doanh thương mại”, ông Châu cho biết thêm.
SỨC HÚT TỪ ĐẠI ĐÔ THỊ CÔNG VIÊN SINH THÁI TRI THỨC ĐÁNG SỐNG BẬC NHẤT TP.HCM
Nói về tư duy chọn lựa sản phẩm của khách hàng miền Bắc, giới chuyên gia thường dùng hai từ: cẩn trọng và thực tế.
Đối với những khách hàng này, một tài sản an toàn phải được định nghĩa bằng các giá trị cốt lõi: Pháp lý vững chắc, tiến độ thi công đảm bảo và quan trọng nhất là khả năng vận hành thực tế sau khi bàn giao. Họ chỉ sẵn sàng xuống tiền vào những nơi có thể nhìn thấy dòng tiền thực từ nhu cầu ở thực của cư dân.
Với dự án Vinhomes Sài Gòn Park vừa ra mắt, bà Dương Thị Phượng, Phó TGĐ phụ trách phía Nam của Home Plus, cho biết có nhiều khách hàng miền Bắc sẵn sàng đặt vé máy bay vào TP.HCM để tham gia site tour, tìm hiểu quy hoạch và hạ tầng.
“Đây là dự án mang tính biểu tượng tại trung tâm cực tăng trưởng mới của TP.HCM”, bà Phượng lý giải.
Trong khi đó, anh Nguyễn Phan Trung Anh, đại diện Nhà Kim Cương tiết lộ, đơn vị phân phối này đang ghi nhận sự quan tâm rất lớn từ các khách hàng Hà Nội, thậm chí cả nhóm khách nước ngoài. Và điểm mấu chốt hấp dẫn họ là hệ tiện ích all-in-one - từ hệ thống trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, công viên giải trí đến không gian cảnh quan xanh đồng bộ.
“Một khu đô thị tự vận hành trọn vẹn như vậy là bảo chứng cho giá trị dài hạn của tài sản, đảm bảo nhu cầu ở thực thay vì những dự án treo”, anh Trung Anh cho biết.
Bên cạnh đó, sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park còn được cộng hưởng bởi yếu tố nhân khẩu học đặc trưng. Vùng đất Tây Bắc TP.HCM từ lâu đã được biết đến như một “thủ phủ” của cộng đồng người gốc Bắc di cư vào Nam sinh sống và làm việc qua nhiều thế hệ. Sự tương đồng trong thói quen sinh hoạt, gu thẩm mỹ và nhu cầu gắn kết cộng đồng đồng hương đã tạo nên lực cầu an cư bền vững và tự nhiên.
Một điểm cộng lớn khác khiến khách hàng miền Bắc quan tâm là cự ly di chuyển thuận tiện khi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến dự án chỉ khoảng 20 km.
“Khoảng cách này giúp các nhà đầu tư miền Bắc dễ dàng di chuyển để kiểm tra, vận hành tài sản hoặc kết hợp các chuyến công tác”, ông Hiếu bổ sung.
Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái tiện ích đầy đủ và mô hình đã được chứng minh thành công tại miền Bắc đã biến Vinhomes Sài Gòn Park thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những vị khách hàng khó tính từ miền Bắc.
Sự kiện giới thiệu Đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất TP.HCM - Vinhomes Sài Gòn Park sẽ diễn ra vào lúc 09:00, Chủ Nhật ngày 24/5/2026 tại Văn phòng bán hàng dự án - Sân Golf Léman. Đây là cơ hội để khách hàng đón đầu làn sóng dịch chuyển đô thị, trải nghiệm không gian sống chuẩn mực và nhận những phần quà may mắn từ chủ đầu tư.
