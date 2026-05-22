Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh
Thiên Di
22/05/2026, 18:49
Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế mới cho TP. Hồ Chí Minh với định hướng phân quyền vượt trội, tăng tính tự chủ và mở rộng không gian phát triển, tạo động lực cho mô hình “siêu đô thị” trong giai đoạn mới…
Sáng 22/5, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết yêu cầu phát triển của một siêu đô thị đặt ra nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý phù hợp hơn. Các cơ chế đặc thù thời gian qua tạo kết quả tích cực nhưng chưa hình thành nền tảng thể chế ổn định, lâu dài.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Luật Đô thị đặc biệt không chỉ bổ sung cơ chế cho địa phương mà hướng tới xây dựng nền tảng pháp lý mới cho một siêu đô thị trong giai đoạn phát triển mới”.
PHÁT HUY TỐI ĐA TINH THẦN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
Theo TS. Trần Du Lịch, Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội xây dựng khung thể chế vượt trội cho TP. Hồ Chí Minh, tăng tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền địa phương theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Về cấu trúc Luật, ông đề xuất tiếp cận theo từng lĩnh vực quản lý, mỗi lĩnh vực cần quy định rõ quyền quyết định của Thành phố, các cơ chế - thủ tục đặc thù và thẩm quyền ban hành chính sách, qua đó, bảo đảm tính minh bạch, dễ thực thi và tăng hiệu quả phân quyền.
Liên quan các cơ chế, chính sách đặc thù hiện hành (như Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 dành riêng cho TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 188 về đường sắt đô thị áp dụng cho cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế áp dụng cho Đà Nẵng), ông Lịch cho rằng không cần đưa toàn bộ vào Luật, mà chỉ luật hóa những nội dung cốt lõi về phân cấp, phân quyền và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm ổn định lâu dài và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Về phân cấp quản lý, TS. Trần Du Lịch nhấn mạnh cần mở rộng tối đa thẩm quyền cho địa phương, trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo; đồng thời Chính phủ tập trung vai trò giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, có thể tách bạch rõ nguồn thu địa phương và nguồn hỗ trợ từ Trung ương, trao quyền quyết định chi tiêu cho HĐND TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cho phép Thành phố chủ động hơn trong khai thác nguồn lực công, doanh nghiệp nhà nước và phát hành trái phiếu đô thị theo cơ chế tự chịu trách nhiệm.
Về tổ chức bộ máy, ông Lịch đề xuất nên tăng quyền cho HĐND và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, giảm cơ chế họp tập thể; đồng thời, nâng cao trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở theo hướng quản lý theo ngành tương tự cấp cục ở Trung ương, nhằm tăng tính rõ ràng và hiệu quả điều hành.
Ngoài ra, vị chuyên gia này kiến nghị trao thêm quyền ban hành chính sách đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực như thu hút nhân tài, phát triển khoa học - công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, huy động đầu tư tư nhân, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục và y tế toàn dân.
TẠO NỀN TẢNG CƠ CHẾ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA "SIÊU ĐÔ THỊ"
Trong khi đó, GS. TS Nguyễn Thị Cành, Cố vấn cao cấp Trường Đại học Kinh tế - Luật, đề xuất ngoài xã, phường, đặc khu như đã nêu trong dự thảo, cần bổ sung mô hình “thành phố trong thành phố”, TP. Hồ Chí Minh mới bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có nhiều đô thị vệ tinh với đặc thù riêng về không gian lãnh thổ.
Bên cạnh đó, trong đô thị đặc biệt còn có các đô thị chức năng hoặc công viên lớn không tồn tại như đơn vị hành chính nhưng mang tính chất như mô hình phát triển đô thị trong đô thị đặc biệt, như đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đô thị đại học; khu công nghệ cao...
Theo GS. TS Nguyễn Thị Cành, đô thị đặc biệt cần được quyền thí điểm cơ chế, chính sách và mô hình quản lý mới trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, cần áp dụng các cơ chế đặc thù về phát triển nguồn lực như tài chính - đầu tư, quy hoạch phát triển, quản lý đất đai và phát triển nguồn nhân lực.
Trong khi đó, GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, cho rằng dự thảo cần bổ sung các cơ chế về AI, dữ liệu, hạ tầng số, sandbox công nghệ, công nghệ chiến lược và phát triển nhân lực chất lượng cao để nâng sức cạnh tranh quốc tế.
Theo đó, nếu được bổ sung đầy đủ các cơ chế này, Luật Đô thị đặc biệt có thể trở thành một trong những đạo luật mang tính đột phá nhất của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập dự thảo Luật đã nhận được sự quan tâm lớn từ các chuyên gia, nhà khoa học và người dân. Những góc nhìn độc lập, các phân tích và góp ý sâu sắc sẽ giúp Thành phố tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.
Tổ Biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo, đặc biệt là các đề xuất liên quan đến phân cấp, phân quyền; cơ chế giám sát; chính sách thử nghiệm và hành lang pháp lý; mô hình không gian phát triển đô thị; đổi mới mô hình phát triển; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…, nhằm chuẩn bị tốt nhất hồ sơ dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh, Thành phố đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.
Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương và 45 điều, được xây dựng riêng cho TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Kết luận 46 và kế thừa các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 31 và 98, đồng thời, mở ra cơ chế cho các đô thị đặc biệt khác trong tương lai. Luật này bao quát toàn diện các lĩnh vực từ chính quyền đến khoa học công nghệ và liên kết vùng.
Đây là dự án Luật theo hướng phân quyền mạnh, triệt để ở hầu hết lĩnh vực, trừ 4 lĩnh vực không phân quyền, nhằm tăng tính tự chủ cho chính quyền Thành phố.
Dự thảo đề xuất gần 300 thẩm quyền được phân cấp cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố. Luật kế thừa cơ chế từ Luật Thủ đô, cho phép Thành phố ban hành chính sách đặc thù, bảo đảm kiểm soát quyền lực và ưu tiên áp dụng khi có khác biệt, với tỷ lệ chính sách mới chiếm khoảng 30 - 35%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ vào đầu tháng 6/2026 để Bộ Tư pháp thẩm định và trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới
09:43, 22/05/2026
Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm
09:48, 17/05/2026
TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
Cần Thơ định hướng trở thành đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên hiện đại
TP. Cần Thơ được định hướng phát triển trở thành đô thị sông - nước hiện đại, gắn với hệ thống hạ tầng tự nhiên đặc trưng như kênh rạch, sông và biển. Quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…
Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026
Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan...
Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch
Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…
Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới
Theo các chuyên gia yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài.
Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường
Sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, xu hướng lựa chọn bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt khi người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn và khả năng kiểm chứng thông tin dự án.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: