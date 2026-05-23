Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô

Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là môi trường bị ô nhiễm và xuống cấp, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên ngày càng xa cách…
Khoảng mười năm trước, nhiều xu hướng trang trí và thiết kế
nhà ở từng bị coi là “quê mùa”, “lỗi thời” hoặc không hợp với lối sống hiện đại.
Thế nhưng, khi con người ngày càng đề cao kiến trúc bền vững và lối sống gần gũi thiên
nhiên, nhiều yếu tố “xưa cũ” đã quay trở lại mạnh mẽ, xuất hiện trong những ngôi
nhà hiện đại giữa phố thị.
Giữa xu hướng kiến trúc sinh thái, mái ngói đỏ được coi một
biểu tượng của phong cách nhiệt đới. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, mái ngói còn
giúp điều hòa nhiệt độ, giữ cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa
đông. Giữa lúc vật liệu tự nhiên được tôn vinh, nhiều công trình quay lại
với tường thô, gạch mộc để điều hòa nhiệt độ, giảm bức xạ nhiệt – điều mà nhiều
loại vật liệu hiện đại không làm được...
Và thế là, tường gạch không trát, sàn láng xi măng, trần nhà
để nguyên… cùng với cây xanh giúp công trình kiến trúc tăng cảm giác chân thật và hòa hợp với tự
nhiên. Cùng với đó, đồ nội thất phong cách vintage mang lại chiều sâu cho không gian sống.
Một ngôi nhà ở đô thị, với sắc màu nâu đỏ của thời gian, lập tức trở nên ấm áp
và cá tính.
TROPICAL FLOW – NGÔI NHÀ DÒNG CHẢY NHIỆT ĐỚI
Ngôi nhà 1.150 m2 này tọa lạc tại Đông Anh (Hà Nội), có mối liên hệ mật thiết với mặt nước hồ Phương Trạch, hồ Hải Bộ và
sông Hồng. Vị trí này đã khơi gợi ý tưởng tạo nên một "ngôi nhà dòng chảy"
– một biểu hiện của các khu dân cư thường thấy dọc theo sông (theo chiều ngang)
hoặc dọc theo thác nước (theo chiều dọc).
Theo các kiến trúc sư từ văn phòng H&P Architects, ngôi
nhà đa chức năng (nhà ở, văn phòng) này để dành cho nhiều thế hệ cùng chung sống. Dòng
chảy đóng vai trò kết nối giữa các không gian sinh hoạt và thảm thực vật xen kẽ,
tạo nên toàn bộ ngôi nhà với tầm nhìn chéo về "thác nước không khí và ánh
sáng" từ lõi bên trong ra, trong khi "thác nước ngói và thác nước gạch"
lượn sóng ở bên ngoài.
Mặc dù gạch và ngói là hai vật liệu truyền thống được người
Việt Nam sử dụng rộng rãi, nhưng trong trường hợp này, chúng được phơi bày trước
tầm nhìn và sự tiếp xúc trực tiếp của người sử dụng, mang đến cho công trình kiến
trúc một cảm xúc mới mẻ nhưng vẫn quen thuộc.
Không gian được thiết
kế mở, đan xen giữa các tầng và khoảng thông tầng lớn giúp ngôi nhà luôn thoáng
mát dù nằm trong khu vực đô thị hóa nhanh, đồng thời kết nối nhiều thế hệ sống
chung trong cùng một mái nhà.
Lớp tường treo làm bằng ngói ở phía trước nhà và lớp tường đục
lỗ làm bằng gạch ở phía sau đóng vai trò như những "màn chắn lớn"
giúp điều tiết không khí và ánh sáng ra vào nhà, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng
tư cần thiết bên trong. Không gian sử dụng trên mỗi tầng được bố trí để thay đổi
liên tục và linh hoạt nhằm tạo ra những tầm nhìn hấp dẫn và trải nghiệm sống động.
Trên mái nhà là một khu vườn để trồng rau và cây ăn quả.
Đông Anh là một quận ngoại ô của Hà Nội, nơi những vườn rau và vườn cây ăn quả đang dần biến thành những dãy nhà liền kề. Trong bối cảnh đó, Tropical Flow là một giải pháp
góp phần nâng cao nhận thức xã hội về sự cần thiết phải bảo tồn những công
trình "thông suốt, không bị gián đoạn" và đủ rộng với những bề mặt xanh
để "bù đắp" những không gian vô giá mà kiến trúc "mượn" để
tồn tại.
Tropical Flow là chính là minh chứng hiện thực hóa mối quan hệ mật thiết giữa
con người và môi trường tự nhiên thông qua góc nhìn kiến trúc: Kiến trúc chính là "thiên nhiên thứ hai" do con người tạo ra!
NẮNG HOUSE – KIẾN TRÚC NÔNG THÔN TRONG HƠI THỞ MỚI
Nhà Nắng được thiết kế cho một gia đình Hà Nội gồm bố mẹ
già, vợ chồng trẻ và những đứa con nhỏ. Được xây dựng trên một mảnh vườn sẵn có
nhiều cây to, bản thiết kế ngôi nhà hoàn toàn thích ứng với không gian riêng của
từng tán cây, tôn trọng chúng như những thành viên của gia đình. Và cây che chở
cho nhà, đem lại cho Nhà Nắng bầu không khí dịu mát trong lành vào những ngày
hè nóng bức.
Các kiến trúc sư từ Trung Trần Studio đã quyết định đưa không
gian ở gia đình lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sân vườn và thói quen sống tiện
dụng thường nhật, với nhà để xe và một không gian uống trà được bố trí ở phía
trước.
Không gian sinh hoạt chính bao gồm phòng khách, phòng thờ,
phòng ăn ở trung tâm khu đất, kết nối với 4 phòng ngủ và không gian phụ trợ
phía sau.
Tất cả các phòng chức năng như bếp, phòng ngủ, hành lang, vệ sinh, đều
được kết nối với các khoảng trống nhỏ, đủ để lấy ánh sáng, thông gió. Bên cạnh
đó, hành lang chạy xuyên suốt nhà từ trước về phía sau nhưng có sự thay đổi ở
góc nhìn, tạo nên sự riêng tư và thành khe dẫn gió cho các phòng chức năng.
Toàn bộ không gian được xây dựng bằng gạch mộc, tạo nên sự
trầm mặc, mang nét hoài cổ. Nội thất với màu trầm và sử dụng nhiều vật dụng đã
có từ lâu, tạo nên một sự gần gũi ấm cúng.
Nguồn sáng tự nhiên được chiếu rọi bởi
mặt trời và trôi theo thời gian, những bóng nắng được điều tiết vừa đủ, len lỏi
vào nhà theo sự mở lối của kiến trúc. Hướng gió được dẫn dắt chạy dọc theo hành
lang từ trước về sau, len vào từng phòng chức năng, sau đó được thông ra các
khoảng giếng trời.
Gạch để mộc và gỗ đã cũ từ những ngôi nhà xưa, được nhà thiết kế tái sử dụng hoàn toàn,
trao cho chúng một sức sống mới mẻ. Trong khi ánh sáng đô thị hóa ngày càng lan
rộng, xâm lấn vào cấu trúc đời sống nông thôn ven đô, dự án này hiện hữu như một vệt nắng bình thường giữa vùng quê, không
phô trương chói lóa, mà ấm áp theo cách riêng. Như là một sự kế thừa của kiến
trúc nông thôn trong hơi thở mới.
Kiến trúc villa xanh phản chiếu trên mặt nước
12:54, 09/05/2026
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
10:14, 25/04/2026
Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
Nếu tìm hiểu và sắp xếp nội thất hợp lý, một phòng ăn nhỏ trong căn nhà nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp không gian trở nên sang trọng và ấn tượng bất kể diện tích...
Kiến trúc villa xanh phản chiếu trên mặt nước
Cùng với môi trường xã hội, môi trường sinh thái góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ "đáng sống" của một khu vực dân cư. Trong đó không gian sống gần các mặt nước rộng lớn, trong lành là sự đảm bảo cho một cuộc sống thư thái về tinh thần…
Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng trong không gian sống, làm việc và kinh doanh
Ánh sáng đang trở thành hạ tầng nền tảng, tác động trực tiếp đến cách con người sống, làm việc và cảm nhận; trong bối cảnh đó, khả năng “kiến tạo giá trị bằng ánh sáng” thông qua các hệ giải pháp được dự báo sẽ trở thành yếu tố phân hóa quan trọng giữa các doanh nghiệp trong ngành…
Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Tại Việt Nam, xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe…
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: