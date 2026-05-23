Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thuấn
23/05/2026, 14:25
Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo
các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang cùng lãnh đạo hai
tỉnh Savannakhet và Khammouane của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trong không khí trang nghiêm, xúc
động, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị thay
mặt đồng bào cả nước tổ chức lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ được quy
tập từ hai tỉnh Savannakhet và Khammouane trở về đất mẹ. Những người con ưu tú
của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc
sống bình yên của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh
Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đây
không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn là dịp nhắc nhớ
về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn
đáp nghĩa” của dân tộc.
Các đại biểu cũng bày tỏ quyết
tâm tiếp tục chung sức xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, đồng thời
góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn
diện giữa Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, bền chặt.
Sau lễ truy điệu và an táng, Thủ
tướng Chính phủ đã gặp mặt, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên các đội tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường
9, ghi nhận những nỗ lực thầm lặng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở
về với quê hương.
Theo thống kê, qua các cuộc chiến
tranh bảo vệ độc lập, tự do và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Việt Nam có hơn 1,2
triệu liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 300.000 liệt sĩ chưa có đầy đủ
thông tin và khoảng 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh. Trên cả nước
hiện có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 4.000 công trình ghi công liệt sĩ.
Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc
gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu,
phục vụ chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị cũng
như tại nước bạn Lào.
Thực hiện chiến dịch “500 ngày
đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô
2025-2026, các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức
tìm kiếm tại hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào, quy tập được 28 hài cốt
liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, Đội 589 quy tập được
16 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt; tất cả hiện chưa xác định được
danh tính.
