Đà Nẵng: Tăng tốc thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Phương Nhi

24/04/2026, 16:19

Thành phố hướng tới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Thành phố Đà Nẵng đã đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm thu hút nhà đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND nhằm triển khai Đề án “Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng khu chức năng và thu hút doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Theo đó, kế hoạch hướng tới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng các khu chức năng, song song với việc thu hút doanh nghiệp thứ cấp. Quá trình triển khai được bảo đảm gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 26/3/2026 về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành Khu thương mại tự do; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu nhà đầu tư chiến lược; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng tại các khu vực thuận lợi về giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch; đồng thời thiết lập nền tảng quản lý thông minh ứng dụng các công nghệ mô hình thông tin xây dựng (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và bản sao kỹ thuật số (Digital Twin). Cùng với đó là phát triển hệ sinh thái kinh tế số và đổi mới sáng tạo gắn với cảng biển, sân bay và hệ thống logistics của vùng.

Trong lộ trình cụ thể, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) được giao chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về nhà đầu tư chiến lược trong quý 3/2026, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhà đầu tư thứ cấp chiến lược trong năm 2027.

Song song, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng triển khai dự án tại các khu vực đã giải phóng mặt bằng, phấn đấu hình thành quỹ đất sạch với hạ tầng đồng bộ trong giai đoạn 2026–2028, tạo điều kiện sẵn sàng thu hút đầu tư.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là hoàn thành hệ thống quản lý xây dựng thông minh ứng dụng BIM, GIS và Digital Twin vào quý 4/2026 và duy trì vận hành thường xuyên. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái kinh tế số – đổi mới sáng tạo, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027, làm cơ sở ưu tiên thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Thành phố cũng sẽ thực hiện phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 259/2025/QH15, bảo đảm DSEZA có đầy đủ thẩm quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và vận hành các khu chức năng theo lộ trình phù hợp. Văn bản phân cấp, ủy quyền dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026.

Đối với công tác lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Đà Nẵng sẽ xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất tại một vị trí. Các tiêu chí tập trung vào năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển hạ tầng, khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phương án quản lý vận hành, cam kết tiến độ và hiệu quả dự án.

Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được đẩy mạnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thông qua việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo từng khu chức năng; tổ chức các chương trình roadshow, hội nghị xúc tiến; phát triển website và cổng thông tin đa ngôn ngữ; đồng thời xây dựng các ấn phẩm truyền thông như brochure, video và hồ sơ giới thiệu nhằm chủ động tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi; xây dựng quy chế phối hợp liên thông “một cửa, tại chỗ”; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối chiến lược; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế; tăng tốc giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch; phát triển nguồn nhân lực chuyên biệt và bảo đảm an ninh trật tự trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khánh thành Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc: Dự án đầu tiên phục vụ APEC 2027

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

