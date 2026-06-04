Nghệ An ban hành chính sách mới hỗ trợ tái định cư

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND
quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có
hiệu lực từ ngày 11/6/2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền
thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở
hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng.
Theo quy định, các hộ dân phải di dời chỗ ở sẽ được hỗ trợ
tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5
triệu đồng/tháng/hộ, áp dụng tại các phường, xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh,
Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa,
Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng/hộ.
Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc
bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở
tái định cư. Việc chi trả chỉ được thực hiện đối với các trường hợp chấp hành
đúng thời hạn bàn giao mặt bằng theo quy định.
Đáng chú ý, trường hợp nhiều hộ gia đình cùng sinh sống trên
một thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở riêng biệt và đủ điều kiện tách hộ, mỗi
hộ sẽ được xem xét hỗ trợ thuê nhà riêng.
Ngoài ra, đối với các trường hợp tái định cư bằng đất ở, người
dân trong thời gian xây dựng nhà ở tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền
thuê nhà trong 6 tháng, với mức hỗ trợ tương ứng theo từng khu vực.
Quyết định mới cũng quy định cụ thể quy trình bố trí tái định
cư ngoài địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi.
Theo đó, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi sẽ phối hợp với địa
phương giáp ranh có khu tái định cư đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thống nhất
phương án bố trí, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương. Sau khi được chấp thuận,
chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
và giao đất cho người dân.
Đối với những dự án đã được thống nhất chủ trương trước khi
điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương liên quan có thể phối hợp thực
hiện thủ tục giao đất tái định cư mà không phải xin ý kiến lại của UBND tỉnh,
góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Bên cạnh các chính sách về tái định cư, Quyết định số
31/2026/QĐ-UBND còn bổ sung nhiều quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân
có đất bị thu hồi.
Đối với nhà ở hoặc công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một
phần nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, Nhà nước sẽ bồi thường
phần giá trị công trình bị ảnh hưởng và hỗ trợ thêm chi phí sửa chữa, hoàn thiện
phần còn lại.
Các trường hợp thu hồi đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp nằm
trong cùng thửa đất có nhà ở cũng được hỗ trợ theo tỷ lệ từ 50% đến 70% phần
chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp, tùy theo diện tích và hạn mức
được giao đất ở.
Đối với nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 1/7/2014 trên
đất không đủ điều kiện bồi thường nhưng phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch
tại thời điểm xây dựng, người dân được hỗ trợ tới 80% giá trị xây dựng mới. Trường
hợp vi phạm quy hoạch nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý, mức hỗ trợ là
50%.
Trong khi đó, các công trình xây dựng sau ngày 1/7/2014 trên
đất không đủ điều kiện bồi thường sẽ không được xem xét hỗ trợ.
Ngoài ra, các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn
thông phải di dời do ảnh hưởng của dự án được hỗ trợ 50% chi phí di dời theo dự
toán được phê duyệt; hộ sản xuất nông nghiệp trên đất không đủ điều kiện bồi
thường đất được hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại.