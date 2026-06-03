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Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Thanh Thủy

03/06/2026, 18:09

Trong tháng 6/2026, Đồng Nai dự kiến khởi công 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, những dự án này được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối nội thành, liên vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, sau thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, trong tháng 6/2026, trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ có 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được khởi công xây dựng.

Trong đó, 4 dự án được đầu tư xây dựng mới gồm cầu Mã Đà, đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và đường 770B. Hai dự án còn lại là nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 769 và 773.

Trong tổng số 6 dự án nêu trên, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong khi 5 dự án còn lại sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc ngày 28/5 về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị liên quan quyết tâm khởi công các dự án theo đúng kế hoạch trong tháng 6/2026, tránh tình trạng kéo dài hoặc lùi thời gian thực hiện.

Theo quy hoạch, toàn bộ các dự án đều là những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối giao thông nội thành, liên thành phố và liên vùng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai trong thời gian tới.

Trong đó, cầu Mã Đà được xác định là hạng mục quan trọng trong việc hình thành tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Bắc và phía Nam của Đồng Nai. Sau lễ động thổ vào tháng 8/2025, các cơ quan chức năng đã thực hiện điều chỉnh quy mô công trình từ 4 làn xe lên 8 làn xe.

Đối với đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, việc đầu tư đoạn 2 sẽ hoàn thiện tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, góp phần hình thành thêm một trục giao thông mới giữa Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời giảm áp lực lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 51. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đoạn 2 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 5,7 km.

Còn với dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đây là một trong những tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ từ trước đến nay. Không chỉ giữ vai trò kết nối giao thông vùng, tuyến đường còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương trong khu vực.

Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh qua địa bàn Đồng Nai được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1-2 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên dự kiến được khởi công trong tháng 6/2026. Bên cạnh nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng gần 62 km đường gom và đường bên dọc tuyến chính cao tốc.

Liên quan đến dự án này, trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã khảo sát thực tế công tác giải phóng mặt bằng phục vụ khởi công Dự án thành phần 1-2.

Qua khảo sát, lãnh đạo UBND thành phố cơ bản thống nhất vị trí tổ chức lễ khởi công hạng mục đường gom thuộc dự án và yêu cầu xã Xuân Quế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm khởi công vào cuối tháng 6/2026.

Trong khi đó, đường 770B là tuyến giao thông xây dựng mới có chiều dài gần 43 km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai. Bên cạnh các dự án xây dựng mới, hai dự án nâng cấp, mở rộng đường 769 và 773 cũng được dự kiến khởi công trong tháng 6/2026.

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Từ khóa:

Cầu Mã Đà công trình trọng điêm Đầu tư công đối tác công tư PPP Đồng Nai dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh Giao thông hạ tầng

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