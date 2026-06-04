Bắc Ninh đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng xây dựng cầu Kim Chân vượt sông Cầu

Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Kim Chân sẽ được thực hiện trong năm 2026, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2029...

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kim Chân và tuyến đường dẫn lên cầu (đoạn từ đường tỉnh 398 đến đường tỉnh 285B).

Cầu Kim Chân sẽ được xây dựng trên địa bàn phường Nếnh và phường Vũ Ninh, với diện tích sử dụng đất khoảng 5,98 ha. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến quy hoạch thuộc Khu công nghiệp Quang Châu 2 (phường Nếnh), điểm cuối kết nối với tuyến quy hoạch thuộc Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thành phố Bắc Ninh (cũ) - Tiểu khu 1 (phường Vũ Ninh).

Tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 928 m. Trong đó, phần đường dẫn được thiết kế với mặt cắt ngang nền đường rộng 60 m, gồm tuyến chính, đường bên, dải phân cách và hè đường đồng bộ theo quy hoạch.

Ngoài ra, xây dựng mới cầu Kim Chân vượt sông Cầu chiều dài dự kiến khoảng 721,45 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93. Cầu gồm 2 đơn nguyên, bố trí cách nhau khoảng 5m; mỗi đơn nguyên rộng 16m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện cơ giới.

Cây cầu gồm hai đơn nguyên bố trí song song, cách nhau khoảng 5 m; mỗi đơn nguyên rộng 16 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện cơ giới. Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông, hè đường, hào kỹ thuật, tuynel kỹ thuật và hoàn trả các công trình liên quan trong phạm vi thực hiện.

Dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư hơn 1.470 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện trong năm 2026, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị, hình thành trục giao thông liên vùng quan trọng, tăng cường kết nối giữa hai khu trung tâm nằm hai bên bờ sông Cầu. Đồng thời, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối trực tiếp với hàng loạt khu công nghiệp lớn trong khu vực như Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Việt Hàn và Quế Võ.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho tuyến đường gom dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đường tỉnh 398, Quốc lộ 37 và khu vực cầu Như Nguyệt trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; tăng cường liên kết giữa các khu đô thị, khu công nghiệp, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Khi hoàn thành, cầu Kim Chân không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp, mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, tăng cường liên kết vùng.