Đà Nẵng triển khai chính sách thu hút nhân tài, hỗ trợ hấp dẫn các chuyên gia, nhà khoa học

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 15/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định triển khai Nghị quyết số 15-NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công...
Nội dung của Quyết định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND thành phố về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chính sách thu hút này được triển khai theo 2 hình thức: Hợp đồng lao động có thời hạn hoặc thuê khoán công việc, sản phẩm.
Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; nhà khoa học trẻ tài năng; chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc nước ngoài; người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; cùng các trường hợp được hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức theo quy định của pháp luật.
Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, mức lương được xác định theo 3 bậc gồm: 50 triệu đồng/ tháng, 100 triệu đồng/tháng; 150 triệu đồng/ tháng.
Đối với trường hợp thuê khoán công việc hoặc sản phẩm, mức thù lao sẽ được thỏa thuận dựa trên lĩnh vực, yêu cầu, khối lượng công việc, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. Các chi phí đi lại, thuê nhà và chế độ hỗ trợ khác có thể được tính trong hợp đồng.
Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong văn hóa, nghệ thuật, thể thao được hưởng hỗ trợ một lần 100 triệu đồng/người, cùng mức lương đề xuất tối đa 25 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, huấn luyện viên và 20 triệu đồng/tháng đối với văn nghệ sỹ, vận động viên.
Người được thu hút còn có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú trong thời gian công tác tại Đà Nẵng, không vượt quá 20 triệu đồng/tháng trong tối đa 1 năm.
Đối với nhân lực chất lượng cao được thu hút theo hình thức tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào công chức, viên chức, thành phố áp dụng chính sách hỗ trợ một lần theo trình độ học vấn. Cụ thể, đại học là 200 triệu đồng, thạc sỹ là 300 triệu đồng, tiến sỹ 500 triệu đồng, phó giáo sư 600 triệu đồng, giáo sư 700 triệu đồng.
Những cá nhân này cũng được hưởng các chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển công nghệ tương tự như đối tượng được thu hút theo hợp đồng lao động, cùng với các ưu đãi quy định của Chính phủ.
Đáng chú ý, Quy định của thành phố cũng nhấn mạnh việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Người được hưởng chính sách phải được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất tương ứng với trình độ và điều kiện thu hút nhân tài.
