Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Áp lực xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị ngày càng gia tăng khi lượng rác phát sinh lên tới hơn 940 tấn mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều bãi chôn lấp quá tải, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, năm 2025 tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh ước khoảng 941,5 tấn/ngày. Tuy nhiên, khối lượng được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt khoảng 852 tấn/ngày, tương đương 90,5%.

Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt có sự chênh lệch giữa các khu vực. Cụ thể, khu vực đô thị đạt khoảng 97%, khu vực nông thôn đạt 84%, trong khi khu vực miền núi mới đạt từ 30–45%.

Hiện toàn tỉnh có 18 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động. Trong đó, 14 cơ sở xử lý bằng phương pháp chôn lấp, 3 cơ sở xử lý bằng lò đốt và 1 cơ sở kết hợp chôn lấp với đốt rác. Phương pháp chôn lấp vẫn chiếm khoảng 95% tổng khối lượng rác được xử lý, cho thấy công nghệ xử lý còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 bãi chôn lấp rác thải đã quá tải và 2 lò đốt rác bị hư hỏng, gây khó khăn cho công tác xử lý rác thải tại một số địa phương.

Để cải thiện năng lực xử lý rác thải, tỉnh Quảng Trị đang triển khai một số dự án từ nguồn vốn ODA và xã hội hóa. Trong đó có dự án nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực phía Bắc tỉnh do Chính phủ Italia tài trợ, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Thời gian tới, cùng với định hướng đầu tư các khu liên hợp xử lý chất thải rắn quy mô liên vùng, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; tỉnh sẽ tiến hành rà soát, đóng cửa các bãi chôn lấp không còn phù hợp với quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chủ trì buổi làm việc về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải

Tại buổi làm việc mới đây với các sở, ngành liên quan về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường trách nhiệm trong quản lý chất thải rắn, khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải.

Ông Vinh yêu cầu các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án chậm tiến độ hoặc còn phát sinh khiếu nại, bảo đảm các dự án sớm được triển khai và đưa vào hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từng bước chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng hiện đại, giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng cường tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ rác thải.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.