Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Nguyễn Thuấn

14/03/2026, 16:07

Với mục tiêu xây dựng công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp nền tảng, Nghệ An đặt kế hoạch hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 – 2030, trong đó phấn đấu có 10 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh vừa ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình hướng tới mục tiêu sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu, từng bước trở thành một ngành công nghiệp nền tảng, có trình độ công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, Nghệ An dự kiến hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình. Trong đó, phấn đấu có 10 doanh nghiệp đủ năng lực trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, 20 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua việc tăng cường liên kết giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 10 doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, triển khai các hoạt động sản xuất thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong quá trình sản xuất.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; triển khai các hoạt động thử nghiệm, kiểm định, đo lường chất lượng, giám định và chứng nhận sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Song song với đó, tỉnh Nghệ An chú trọng hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các hoạt động đào tạo sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong các ngành như điện tử thông minh, ô tô, cơ khí và tự động hóa, công nghệ cao, dệt may, da giày. Trên cơ sở đó, các khóa đào tạo chuyên sâu sẽ được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ quản lý và người lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực, Chương trình cũng chú trọng hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, mua bán, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng và vật liệu. Đồng thời, khuyến khích nghiên cứu và sản xuất các nguyên liệu, vật liệu cơ bản cần thiết nhằm phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Một nội dung quan trọng khác của Chương trình là xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các đối tác trong chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Về nguồn lực triển khai, kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng khuyến khích huy động các nguồn tài trợ và đóng góp hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình.

Quảng Trị: Giải ngân đầu tư công mới đạt 3,85% kế hoạch

09:40, 12/03/2026

Quảng Trị: Giải ngân đầu tư công mới đạt 3,85% kế hoạch

Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới

10:11, 11/03/2026

Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 của Thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu...

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch.

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

1

Nền định giá cổ phiếu dầu khí hiện khá cao nhưng dư địa tăng vẫn còn?

Chứng khoán

2

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Đầu tư

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Thế giới

4

Nhà trắng đón nắng hè

Nhà

5

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Kinh tế xanh

