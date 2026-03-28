Đà Nẵng: Vai trò của cán bộ Mặt trận được thể hiện rõ nét trong tổ chức bầu cử

Chiều 27/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1, tổng kết công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo báo cáo, ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 2 triệu cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia đi bầu cử, đảm bảo dân chủ, công khai, an toàn và thành công tốt đẹp.

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phát huy rõ nét trên tất cả các bước quy trình theo luật định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Thành ủy, Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố về nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử.

Việc tổ chức 3 hội nghị hiệp thương, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm, giới thiệu người tham gia ứng cử tại nơi cư trú, nơi công tác, các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian quy định.

Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử bảo đảm chất lượng đại biểu ứng cử, có số dư, tính đại diện, kế thừa và phát triển, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bầu cử.

Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động, thường xuyên, hướng đến hiệu quả và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Theo đánh giá, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng là yếu tố mang tính quyết định. Các chủ trương, định hướng lớn được ban hành sớm, rõ ràng, thống nhất từ Trung ương đến địa phương đã tạo nền tảng chính trị vững chắc, giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động triển khai nhiệm vụ, hạn chế lúng túng trong quá trình thực hiện.

Các khâu từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri đến vận động bầu cử, kiểm tra, giám sát đều được thực hiện thống nhất, nhịp nhàng ở nhiều nơi, hạn chế chồng chéo, bảo đảm tiến độ chung.

Bên cạnh đó cần ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Tuy đa số còn mới mẻ sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng đội ngũ cán bộ đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là khả năng bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh.

Đây là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng thực hiện các nhiệm vụ như hiệp thương, tổ chức các hội nghị cử tri cũng như công tác giám sát bầu cử.