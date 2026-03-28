Đà Nẵng: Vai trò của cán bộ Mặt trận được thể hiện rõ nét trong tổ chức bầu cử

Đỗ Như

28/03/2026, 10:00

Chiều 27/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1, tổng kết công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường An Khê. Ảnh: Báo Đại Đoàn kết.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường An Khê. Ảnh: Báo Đại Đoàn kết.

Theo báo cáo, ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 2 triệu cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia đi bầu cử, đảm bảo dân chủ, công khai, an toàn và thành công tốt đẹp.

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phát huy rõ nét trên tất cả các bước quy trình theo luật định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Thành ủy, Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố về nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử.

Việc tổ chức 3 hội nghị hiệp thương, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm, giới thiệu người tham gia ứng cử tại nơi cư trú, nơi công tác, các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian quy định.

Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử bảo đảm chất lượng đại biểu ứng cử, có số dư, tính đại diện, kế thừa và phát triển, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bầu cử.

Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động, thường xuyên, hướng đến hiệu quả và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Theo đánh giá, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng là yếu tố mang tính quyết định. Các chủ trương, định hướng lớn được ban hành sớm, rõ ràng, thống nhất từ Trung ương đến địa phương đã tạo nền tảng chính trị vững chắc, giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động triển khai nhiệm vụ, hạn chế lúng túng trong quá trình thực hiện.

Các khâu từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri đến vận động bầu cử, kiểm tra, giám sát đều được thực hiện thống nhất, nhịp nhàng ở nhiều nơi, hạn chế chồng chéo, bảo đảm tiến độ chung.

Bên cạnh đó cần ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Tuy đa số còn mới mẻ sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng đội ngũ cán bộ đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là khả năng bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh.

Đây là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng thực hiện các nhiệm vụ như hiệp thương, tổ chức các hội nghị cử tri cũng như công tác giám sát bầu cử.

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

17:36, 21/03/2026

17:36, 21/03/2026

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

09:26, 17/03/2026

09:26, 17/03/2026

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

09:28, 16/03/2026

09:28, 16/03/2026

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững

Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

