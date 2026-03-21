Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

21/03/2026, 17:36

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ năm của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra ngày 31/3/2026).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhắc lại bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa trước cử tri và nhân dân, đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có), thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm cho kỳ bầu cử tới.

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

bầu cử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đại biểu Quốc hội khóa XVI kết quả bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; giữ vững bản lĩnh chính trị, thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới, tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Trưa 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

