Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ năm của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra ngày 31/3/2026).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhắc lại bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa trước cử tri và nhân dân, đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có), thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm cho kỳ bầu cử tới.