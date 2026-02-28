Hà Nội lọt Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới: Cú hích đón du khách chất lượng
Băng Sơn
28/02/2026, 15:05
Các bảng xếp hạng của những tạp chí du lịch hàng đầu tại Mỹ có sức ảnh hưởng lớn đến nhóm khách trung cao cấp. Đây là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu trải nghiệm văn hóa sâu…
Danh sách Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới không chỉ là một
bảng xếp hạng dành cho độc giả, nó phản ánh những trải nghiệm đa dạng mà từng thành phố đem
lại, từ những góc phố cổ kính, cảnh quan tự nhiên ngoạn mục cho tới những lối sống
đô thị độc đáo.
Theo Condé Nast Traveler, Hà Nội không phải kiểu thành phố
“đập vào mắt” bằng những tòa tháp chọc trời hay đại lộ lấp lánh. Vẻ đẹp của nó
nằm ở lớp trầm tích. Hồ nước xanh lặng giữa lòng đô thị. Những mái ngói nâu xô
nghiêng trong khu phố cổ. Ban công sắt uốn thời Pháp. Cây xà cừ già đổ bóng xuống
mặt đường mùa thu...
Bên cạnh đó, điều khiến Hà Nội đặc biệt trong mắt du khách
quốc tế là sự giao thoa: Đông - Tây trong kiến trúc; Cổ kính - hiện đại trong nhịp
sống; Ẩm thực đường phố giản dị nhưng hấp dẫn đến mức trở thành biểu tượng...
Ở góc độ kinh tế du lịch, việc xuất hiện trong danh sách của
Condé Nast Traveler có thể xem như một “chứng nhận thương hiệu mềm” (soft power
endorsement). Những bảng xếp hạng từ các tạp chí uy tín tại Mỹ và châu Âu thường
có tác động trực tiếp đến dòng khách chất lượng, nhóm có mức chi tiêu cao và xu
hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu thay vì chỉ tham quan ngắn ngày.
Việc Condé Nast Traveler đưa Hà Nội vào danh sách 50 thành
phố đẹp nhất thế giới không gây bất ngờ với giới quan sát du lịch quốc tế,
nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh hình ảnh điểm đến
toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Bởi khác với những thành phố gây ấn tượng bằng đường
chân trời hiện đại, Hà Nội chinh phục du khách bằng nhịp sống chậm và cấu trúc
đô thị gắn với mặt nước và cây xanh. Trong xu hướng toàn cầu về “đô thị sống được”
(livable cities), yếu tố này ngày càng được coi trọng.
Ẩm thực cũng là một trụ cột hình ảnh. Từ phở, bún chả đến cà
phê trứng, văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội được xem như một dạng “di sản sống”
– nơi trải nghiệm không nằm ở sự xa hoa mà ở tính bản địa và sự tinh tế trong
hương vị. Nhiều chuyên gia du lịch quốc tế nhận định chính yếu tố này giúp Hà Nội
khác biệt so với các trung tâm du lịch công nghiệp hóa.
Khi Hà Nội xuất hiện trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu
của Condé Nast Traveler, ba tác động kinh tế có thể nhận diện rõ: Thứ nhất, gia
tăng độ tin cậy điểm đến. Sự xác nhận từ một thương hiệu quốc tế giúp rút ngắn
“quy trình ra quyết định” của du khách, đặc biệt với nhóm khách lần đầu đến Việt
Nam.
Thứ hai, kích thích đầu tư dịch vụ cao cấp. Khách sạn
boutique, ẩm thực độc đáo, tour văn hóa chuyên đề và sản phẩm trải nghiệm cá nhân
hóa sẽ có dư địa tăng trưởng, thay vì phụ thuộc vào du lịch đại trà. Thứ ba,
nâng giá trị chi tiêu bình quân trên mỗi khách. Mô hình tăng trưởng dựa trên
“giá trị thay vì số lượng” phù hợp hơn với định hướng phát triển bền vững của
ngành.
Tuy nhiên, đi kèm với sự ghi nhận là áp lực bảo tồn. Sự phát
triển nóng của bất động sản, hạ tầng và du lịch đại chúng đặt ra bài toán cân bằng
giữa tăng trưởng và gìn giữ bản sắc. Hà Nội đẹp không chỉ vì những gì đang có,
mà vì những lớp ký ức vẫn còn được giữ lại trong không gian đô thị. Trong bối cảnh
toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình du lịch xanh và trách nhiệm, việc giữ cân bằng
giữa phát triển và bảo tồn là yếu tố sống còn.
Vấn đề không nằm ở việc thu hút thêm bao nhiêu khách, mà ở
chỗ thành phố giữ được bao nhiêu giá trị nguyên bản khi mở cửa đón khách. Một đô
thị chỉ thực sự “đẹp” trong dài hạn khi vẻ đẹp ấy thực sự khác biệt và không bị
tiêu hao bởi chính thành công của mình. Khi được định hướng đúng, Hà Nội có thể
chuyển từ danh hiệu truyền thông thành lợi thế kinh tế bền vững nơi tăng trưởng
du lịch song hành với bảo tồn lịch sử văn hóa phong cách đặc trưng và chất lượng
sống đô thị.
Theo gallery chính thức được Condé Nast Traveler đăng tải, một số thành phố tiêu biểu xuất hiện trong danh sách 50 này bao gồm: Amsterdam – Hà Lan; Barcelona – Tây Ban Nha; Buenos Aires – Argentina; Cape Town – Nam Phi; Cartagena – Colombia; Chiang Mai – Thái Lan; Copenhagen – Đan Mạch; Dublin – Ireland; Edinburgh – Scotland; Florence – Ý; Hanoi (Hà Nội) – Việt Nam; Paris – Pháp; Porto – Bồ Đào Nha; Prague – Cộng hòa Czech…
Hà Nội: Khi du lịch văn hóa, di sản được đầu tư đúng hướng
16:28, 27/02/2026
TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay
14:43, 27/02/2026
Du lịch Khánh Hòa xác định 20 thị trường mục tiêu cho giai đoạn mới
Hà Nội: Khi du lịch văn hóa, di sản được đầu tư đúng hướng
Những con số cho thấy khách nội địa tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thị trường quốc tế duy trì đà tăng ổn định, cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực…
TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sắp diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...
Du lịch tự túc có thể mang lại năng lượng tích cực
Sau những giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời hay căng thẳng kéo dài có thể khiến chúng ta khép mình và khó khăn hơn với mọi thứ. Và lúc này, đi du lịch tự túc theo kế hoạch mình tự tạo ra có thể mang đến nguồn động lực mới…
Du lịch Khánh Hòa xác định 20 thị trường mục tiêu cho giai đoạn mới
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Khánh Hòa. Trong những ngày đầu năm mới, lượng khách trong và ngoài nước đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh, nhiều khách sạn 3 - 5 sao kín phòng...
Khẳng định vị thế, tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại
Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 được tổ chức tại Cung Trúc Lâm và mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa hội đầu tiên sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: