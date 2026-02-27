TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Vân Nguyễn
27/02/2026, 14:43
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sắp diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...
Sáng 27/2/2026, Ban tổ chức lễ hội Việt - Nhật đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11
(JVF11) với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai”.
Tiếp nối thành
công của 10 kỳ tổ chức trước, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra trong
hai ngày 7 - 8/3/2026 tại Công viên 23/9, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay,
quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, giới thiệu các sản phẩm
thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu
nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước với
nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng.
Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, cho
biết đây là sự kiện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng xây dựng
tương lai thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các
đối tác Nhật Bản.
Theo ông Điểm, sau
hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành
một trong những hình mẫu hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Lễ hội Việt - Nhật
tại TP. Hồ Chí Minh được xem là hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên, góp
phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong
bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược toàn diện vì
Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” từ tháng 11/2023.
Một trong những
minh chứng cho hợp tác song phương nổi bật là tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến
Thành - Suối Tiên) đã vận hành thương mại ổn định và phục vụ hàng triệu lượt
hành khách, thể hiện kết quả hợp tác về hạ tầng và chuyển giao công nghệ giữa
hai quốc gia.
Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản
(JETRO) công bố cuối năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong
khu vực ASEAN, với hơn 58% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết có kế hoạch mở rộng
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hợp tác song phương không chỉ thể hiện
qua các chỉ số kinh tế mà còn được củng cố thông qua giao lưu văn hóa và sự gắn
kết giữa người dân hai nước.
“Trong bối cảnh đó, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 được
tổ chức với mục tiêu tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thương mại,
đầu tư và du lịch, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối lâu dài
giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Nhật Bản. Qua 10 lần tổ chức,
lễ hội đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa tiêu biểu, thu hút đông đảo doanh
nghiệp và người dân tham gia”, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh nhận định.
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, ông Ono
Masuo, bày tỏ kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu
rộng trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng quan
trọng của quan hệ song phương.
Theo ông Ono Masuo, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt, Lễ hội Việt - Nhật đã dần phát triển trở thành chương trình giao lưu lớn nhất tại Việt Nam với sự chung tay hợp tác của chính phủ và nhân dân hai nước.
“Năm nay cũng có nhiều đơn vị của Nhật Bản với
mong muốn được giao lưu với Việt Nam sẽ đến thăm TP. Hồ Chí Minh nhân dịp tổ
chức Lễ hội Việt - Nhật như đoàn đại biểu đến từ Hokkaido”, ông Ono Masuo thông tin thêm.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản và phát triển nguồn nhân lực, cùng nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là nhiều hoạt động lần đầu được tổ chức, như sự kiện COS-MIC ASIA in JVF; Lễ hội YOSAKOI lần thứ nhất; cuộc thi thiết kế áo dài; workshop thiết kế kimono; biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản; cùng các hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng như trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch, xe đạp BMX và đạp xe hữu nghị.
