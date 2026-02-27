TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sắp diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...

Sáng 27/2/2026, Ban tổ chức lễ hội Việt - Nhật đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF11) với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai”.

Tiếp nối thành công của 10 kỳ tổ chức trước, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3/2026 tại Công viên 23/9, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, giới thiệu các sản phẩm thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước với nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, cho biết đây là sự kiện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng xây dựng tương lai thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản.

Theo ông Điểm, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành một trong những hình mẫu hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (bên phải) và ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo.

Lễ hội Việt - Nhật tại TP. Hồ Chí Minh được xem là hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” từ tháng 11/2023.

Một trong những minh chứng cho hợp tác song phương nổi bật là tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành thương mại ổn định và phục vụ hàng triệu lượt hành khách, thể hiện kết quả hợp tác về hạ tầng và chuyển giao công nghệ giữa hai quốc gia.

Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố cuối năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực ASEAN, với hơn 58% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hợp tác song phương không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế mà còn được củng cố thông qua giao lưu văn hóa và sự gắn kết giữa người dân hai nước.

“Trong bối cảnh đó, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 được tổ chức với mục tiêu tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối lâu dài giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Nhật Bản. Qua 10 lần tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa tiêu biểu, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân tham gia”, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh nhận định.

Mùa Lễ hội Việt - Nhật trước mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan, thu hút hơn 430.000 lượt khách - Ảnh tổng hợp.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, ông Ono Masuo, bày tỏ kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.

Theo ông Ono Masuo, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt, Lễ hội Việt - Nhật đã dần phát triển trở thành chương trình giao lưu lớn nhất tại Việt Nam với sự chung tay hợp tác của chính phủ và nhân dân hai nước.

“Năm nay cũng có nhiều đơn vị của Nhật Bản với mong muốn được giao lưu với Việt Nam sẽ đến thăm TP. Hồ Chí Minh nhân dịp tổ chức Lễ hội Việt - Nhật như đoàn đại biểu đến từ Hokkaido”, ông Ono Masuo thông tin thêm.

