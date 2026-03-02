Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót
Tường Bách
02/03/2026, 09:01
Căng thẳng leo thang giữa Iran, Israel và Mỹ khiến hoạt động hàng không tê liệt. Hàng loạt sân bay ở Trung Đông đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt…
Khi không phận tại một số khu vực Trung Đông đóng cửa, nhiều chuyến
bay buộc phải đổi hướng hoặc kéo dài hành trình để tránh vùng rủi ro. Điều này
khiến lịch bay toàn cầu bị xáo trộn, thời gian di chuyển tăng lên, chi phí vận
hành của hãng hàng không cũng gia tăng đáng kể. Không ít chuyến bay bị hoãn hoặc
hủy, đặc biệt là các đường bay nối châu Á với châu Âu.
Tác động này nhanh chóng lan tới các doanh nghiệp lữ hành Việt
Nam. Theo ghi nhận từ một số công ty du lịch, phần lớn khách Việt đi châu Âu hiện
nay sử dụng các chuyến bay quá cảnh tại Trung Đông thông qua các hãng hàng
không lớn, trong đó có 2 hãng hàng không được ưa chuộng là Qatar và
Emirate. Khi các đường bay này bị ảnh hưởng, doanh nghiệp buộc phải thay đổi
hành trình, chuyển sang hãng bay khác hoặc điều chỉnh lịch khởi hành cho cả
đoàn khách.
Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều công ty lữ
hành tại Việt Nam cũng đã quyết định tạm dừng các tour đến Iran và Israel nhằm
đảm bảo an toàn cho du khách. Đại diện của Summit Travel cho biết đơn vị này dự
kiến có các tour tổ chức đưa khách tới Iran vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sắp tới.
Trước diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, công ty quyết định tạm dừng
tour tháng 3 và tiếp tục theo dõi sát tình hình cho các tháng tiếp theo.
Không chỉ Iran, nhiều tuyến điểm Trung Đông khác cũng bị ảnh
hưởng. Ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel - đơn vị chuyên thị trường
Dubai, cho biết đơn vị có 17 đoàn khách dự kiến khởi hành trong tháng 3 và 4, mỗi
đoàn khoảng 30 người. "Chúng tôi đang nỗ lực
phối hợp với các đối tác để hỗ trợ khách dời lịch hoặc hoàn tiền theo quy định",
ông Tuấn nói.
Tương tự, một số tour tới Pakistan thời điểm này cũng phải
hoãn sát ngày khởi hành. Công ty lữ hành Fit Tour cho biết, doanh nghiệp đã quyết
định tạm hoãn tour Pakistan mùa hoa anh đào dự kiến khởi hành ngày 27/3.
"Về phản ứng thị trường, một số khách hàng chủ động liên hệ hỏi tình hình, song chưa ghi nhận làn sóng hủy tour diện rộng. Tâm lý chung là thận trọng chờ thêm dữ liệu, chưa đến mức hoảng loạn”, ông
Nguyễn Nhất Vũ, Tổng giám đốc Công ty du lịch Fit Tour, chia sẻ.
Tại Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban
Tiếp thị Truyền thông công ty, cho biết Vietravel đang phục vụ 3 đoàn khách tại
Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với 24 du
khách.
Dù chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến du khách,
Vietravel đã phối hợp với hãng vận chuyển và đối tác địa phương đảm bảo đầy đủ
dịch vụ ăn uống và nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để
cập nhật thông tin liên tục đến khách hàng.
Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, hiện doanh nghiệp có 4 đoàn với gần 100 khách dự kiến khởi hành trong thời
gian tới, trong đó có đoàn đã hoàn tất đầy đủ thủ tục, bao gồm cả visa. “Tuyến
chính của chúng tôi là Dubai. Với những khách đã mua tour, có vé và visa nhưng
không muốn đi vì lý do an ninh, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ dời chuyến sang thời
điểm phù hợp hơn khi tình hình ổn định”, ông Vũ cho biết.
Theo ông Vũ, do đây là trường hợp bất khả kháng nên doanh
nghiệp đang làm việc với các hãng hàng không để tìm phương án hỗ trợ khách. Riêng
phần chi phí visa, các công ty lữ hành vẫn đang lúng túng vì khoản
phí này do phía nước sở tại thu. “Chắc chắn sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến kế
hoạch điều hành tour và doanh thu của công ty. Tuy nhiên, an toàn của khách
hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Vũ nói.
Giới lữ hành nhận định tác động hiện nay chủ yếu mang tính
ngắn hạn, song việc phụ thuộc vào các điểm trung chuyển lớn tại Trung Đông khiến
nhiều tour châu Âu, châu Phi bị xáo trộn. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đa dạng
hóa tuyến bay, tránh phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất nhằm giảm thiểu
rủi ro trong bối cảnh địa chính trị còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Hiện Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đều
đã tuyên bố đóng cửa không phận, theo AP. Trang web theo dõi chuyến bay
FlightRadar24 cho biết cũng không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này cũng dẫn đến việc đóng cửa các sân bay
trung chuyển quan trọng ở Dubai, Abu Dhabi và Doha, và hủy hơn 1.800 chuyến bay
của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông.
Anh, Mỹ, Australia và các quốc gia trong khối Schengen cũng như nhiều nước châu Á đều
đã đồng loạt đưa ra khuyến cáo du lịch đến Trung Đông, yêu cầu công dân nước
mình cẩn trọng. Tối 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến
cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến
khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.
Công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận
chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của
cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của
chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel
liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran
và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại
giao.
