Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót

Khi không phận tại một số khu vực Trung Đông đóng cửa, nhiều chuyến bay buộc phải đổi hướng hoặc kéo dài hành trình để tránh vùng rủi ro. Điều này khiến lịch bay toàn cầu bị xáo trộn, thời gian di chuyển tăng lên, chi phí vận hành của hãng hàng không cũng gia tăng đáng kể. Không ít chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, đặc biệt là các đường bay nối châu Á với châu Âu.

Tác động này nhanh chóng lan tới các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Theo ghi nhận từ một số công ty du lịch, phần lớn khách Việt đi châu Âu hiện nay sử dụng các chuyến bay quá cảnh tại Trung Đông thông qua các hãng hàng không lớn, trong đó có 2 hãng hàng không được ưa chuộng là Qatar và Emirate. Khi các đường bay này bị ảnh hưởng, doanh nghiệp buộc phải thay đổi hành trình, chuyển sang hãng bay khác hoặc điều chỉnh lịch khởi hành cho cả đoàn khách.

Minh Tú cho biết hiện ở Oman vẫn yên bình nhưng sân bay thì rất vắng vẻ.

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam cũng đã quyết định tạm dừng các tour đến Iran và Israel nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Đại diện của Summit Travel cho biết đơn vị này dự kiến có các tour tổ chức đưa khách tới Iran vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sắp tới. Trước diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, công ty quyết định tạm dừng tour tháng 3 và tiếp tục theo dõi sát tình hình cho các tháng tiếp theo.

Không chỉ Iran, nhiều tuyến điểm Trung Đông khác cũng bị ảnh hưởng. Ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel - đơn vị chuyên thị trường Dubai, cho biết đơn vị có 17 đoàn khách dự kiến khởi hành trong tháng 3 và 4, mỗi đoàn khoảng 30 người. "Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với các đối tác để hỗ trợ khách dời lịch hoặc hoàn tiền theo quy định", ông Tuấn nói.

Tương tự, một số tour tới Pakistan thời điểm này cũng phải hoãn sát ngày khởi hành. Công ty lữ hành Fit Tour cho biết, doanh nghiệp đã quyết định tạm hoãn tour Pakistan mùa hoa anh đào dự kiến khởi hành ngày 27/3.

"Về phản ứng thị trường, một số khách hàng chủ động liên hệ hỏi tình hình, song chưa ghi nhận làn sóng hủy tour diện rộng. Tâm lý chung là thận trọng chờ thêm dữ liệu, chưa đến mức hoảng loạn”, ông Nguyễn Nhất Vũ, Tổng giám đốc Công ty du lịch Fit Tour, chia sẻ.

Tại Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông công ty, cho biết Vietravel đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với 24 du khách.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến du khách, Vietravel đã phối hợp với hãng vận chuyển và đối tác địa phương đảm bảo đầy đủ dịch vụ ăn uống và nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để cập nhật thông tin liên tục đến khách hàng.

Sân bay quốc tế Dubai hiện đã đóng cửa. Ảnh: AP

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, hiện doanh nghiệp có 4 đoàn với gần 100 khách dự kiến khởi hành trong thời gian tới, trong đó có đoàn đã hoàn tất đầy đủ thủ tục, bao gồm cả visa. “Tuyến chính của chúng tôi là Dubai. Với những khách đã mua tour, có vé và visa nhưng không muốn đi vì lý do an ninh, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ dời chuyến sang thời điểm phù hợp hơn khi tình hình ổn định”, ông Vũ cho biết.

Theo ông Vũ, do đây là trường hợp bất khả kháng nên doanh nghiệp đang làm việc với các hãng hàng không để tìm phương án hỗ trợ khách. Riêng phần chi phí visa, các công ty lữ hành vẫn đang lúng túng vì khoản phí này do phía nước sở tại thu. “Chắc chắn sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch điều hành tour và doanh thu của công ty. Tuy nhiên, an toàn của khách hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Vũ nói.

Giới lữ hành nhận định tác động hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, song việc phụ thuộc vào các điểm trung chuyển lớn tại Trung Đông khiến nhiều tour châu Âu, châu Phi bị xáo trộn. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đa dạng hóa tuyến bay, tránh phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh địa chính trị còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Hiện Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đều đã tuyên bố đóng cửa không phận, theo AP. Trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết cũng không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này cũng dẫn đến việc đóng cửa các sân bay trung chuyển quan trọng ở Dubai, Abu Dhabi và Doha, và hủy hơn 1.800 chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông.

Việc đóng cửa các sân bay đã khiến hàng chục nghìn du khách trên toàn thế giới bị mắc kẹt. Ảnh: The Pioneer

Anh, Mỹ, Australia và các quốc gia trong khối Schengen cũng như nhiều nước châu Á đều đã đồng loạt đưa ra khuyến cáo du lịch đến Trung Đông, yêu cầu công dân nước mình cẩn trọng. Tối 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.