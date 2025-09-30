Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”
Như Nguyệt
30/09/2025, 07:30
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...
Chiều 29/9, hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên
trách lần thứ 8, Nhiệm kì Quốc hội khóa XV đã chính thức được khai mạc tại
phòng Hội nghị Diên Hồng. Trong khuôn khổ phiên họp chiều nay, các đại biểu đã
tập trung góp ý một số vấn đề còn nhiều ý kiến trong lĩnh vực giáo dục…
MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG
Liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Huế Nguyễn
Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc
là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần
bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
Đồng tình với quan điểm trên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu
Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng quy định
Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất và chuyển thẩm quyền phê duyệt
tài liệu địa phương cho Chủ tịch UBND tỉnh là xu hướng đúng.
“Dự thảo luật cần quy định rõ về
cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên Hội đồng
thẩm định; chống xung đột lợi ích. Cần quy định rõ về lộ trình miễn phí sách
giáo khoa nếu có và nguồn ngân sách để thực hiện. Đối với tài liệu địa phương
thì cần có quy định rõ trình tự thẩm định công khai hồ sơ thẩm định và trách
nhiệm pháp lý của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh”, Đại biểu cũng đề xuất thêm.
Ủng hộ việc dùng chung một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc,
tuy nhiên đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đề
nghị bỏ cụm từ “phù hợp” trong nội dung về xã hội hoá sách giáo khoa trong dự
thảo luật.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy: “chỉ quy định là thực hiện các
giải pháp xã hội hóa về sách giáo khoa bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu
nâng cao chất lượng giáo dục là đã đầy đủ và khả thi trong quá trình tổ chức
thực hiện. Nếu chúng ta đưa từ phù hợp vào tôi nghĩ là sẽ rất khó để triển khai
thực hiện”.
GIỮ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH SÀNG LỌC
Cho ý kiến về việc giữ kì thi tốt nghiệp THPT, đại biểu Trần
Văn Lâm, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnhđến thời điểm
này vẫn còn hai ý kiến trái chiều nhau về việc thi hay không thi tốt nghiệp
THPT.
Theo đại biểu, để đảm bảo tính tối ưu khi ban hành văn bản
luật, cơ quan soạn thảo cần phải làm rõ ưu, nhược điểm từng phương án, để làm
cơ sở cho các Đại biểu Quốc hội cho ý kiến.
Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng “quan trọng nhất là dù theo
hướng nào thì vẫn phải đáp ứng được là yêu cầu, mục tiêu chúng ta đặt ra là
nâng cao chất lượng giáo dục nâng cao hiệu quả của giáo dục. Nếu như giữ
khâu đánh giá mà đảm bảo được chất lượng thì phải giữ. Còn nếu mà bỏ đánh giá
đi mà chất lượng vẫn đảm bảo thì chúng ta cân nhắc bỏ”.
Cũng cho ý kiến về vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, cơ bản thống nhất với phương án vẫn tổ
chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo đại biểu, việc tổ chức kỳ thi
không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp
dữ liệu thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục ở đại học, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh mà quan trọng hơn là việc tổ chức kỳ thi quốc
gia chung thì sẽ tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh: “Một khi đã tạo ra chuẩn
đo lường khách quan để đánh giá năng lực học sinh thì tôi cho rằng việc gắn kỳ
thi này với việc xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp như hiện
nay là phù hợp, do vậy, theo tôi thì không nên tách kỳ thi tốt nghiệp phổ
thông khỏi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên tôi cũng đề nghị là nên cải tiến để kỳ
thi gọn nhẹ nhưng vẫn đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh".
