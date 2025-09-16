Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh
Song Hoàng
16/09/2025, 11:45
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...
Mục tiêu của Chương trình
nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ,
giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (gọi tắt là Nghị quyết số
71-NQ/TW).
Thống nhất chương trình
hành động, xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây
dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
Nghị quyết số 71-NQ/TW, hiện thực hóa mục tiêu mở rộng tiếp cận công bằng, nâng
cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực
châu Á.
Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học
trở thành các trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo của quốc gia để đến năm 2035
hệ thống giáo dục và đào tạo tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững
chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng.
Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống
giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia
hàng đầu thế giới.
Nhằm đạt được mục tiêu
Nghị quyết số 71-NQ/TW đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Kết
luận số 91-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 29-NQ/TW và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng
bộ 8 nhiệm vụ sau đây:
1. Nâng cao nhận thức, đổi
mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát
triển giáo dục và đào tạo.
2. Đổi mới mạnh mẽ thể chế,
tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo.
3. Tăng cường giáo dục
toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại
mới.
4. Chuyển đổi số toàn diện,
phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và
đào tạo.
5. Tập trung xây dựng đội
ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục
mầm non và phổ thông.
6. Cải cách, hiện đại hóa
giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề
cao.
7. Hiện đại hóa, nâng tầm
giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn
dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
8. Đẩy mạnh hợp tác và hội
nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.
Nâng cao nhận thức, đổi mới
tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển giáo dục
và đào tạo
Chính phủ yêu cầu các bộ,
ngành, cơ quan và địa phương tham gia cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TW theo
chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Nâng cao nhận thức, xác định
quyết tâm chính trị, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị
quốc gia, quản trị xã hội gắn với định hướng, quy hoạch, chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội. Đưa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển
giáo dục và đào tạo thành một trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính
sách, chương trình, kế hoạch phát triển của bộ, ngành, cơ quan, địa phương và
ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện.
Trong đó, Bộ Giáo dục và
Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành và
triển khai Kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Nghị quyết số
71-NQ/TW theo hướng đa dạng hóa hình thức, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền. Thời
gian hoàn thành trong năm 2025.
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng, chất
lượng tin bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chủ trương của
Đảng, chính sách của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thể hiện
nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương
lai dân tộc; phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và
của toàn dân.
Đối với nhiệm vụ đổi mới
mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo
dục và đào tạo, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương rà soát,
hoàn thiện các quy định pháp luật, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối
của Đảng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính
sách theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đồng bộ; tham mưu.
Tiếp tục đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ theo hướng thực chất, đi
vào chiều sâu, gắn quyền hạn với trách nhiệm, quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy
quyền.
Tăng cường và nâng cao chất
lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa các chủ trương của
Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo.
Chính phủ giao Bộ Giáo dục
và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:
Xây dựng, hoàn thiện các
dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục
đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các văn bản quy định
chi tiết. Khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội ban hành Chương
trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
giai đoạn 2026 - 2035 và Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc
thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Thời gian hoàn thành trong năm
2025.
Xây dựng Nghị định sửa đổi,
bổ sung các quy định liên quan đến giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục phù hợp
với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định
về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; xây dựng Nghị định
quy định chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; lộ trình
triển khai nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo
viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số; xây dựng Nghị định quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục; xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên... Thời gian
hoàn thành trong năm 2026.
Xây dựng Nghị định hướng
dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức; xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; xây dựng
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Thời gian hoàn thành
trong năm 2027.
CHUYỂN ĐỔI SỐ , ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC
Về chuyển đổi số toàn diện,
phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và
đào tạo, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy
định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo; Xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số,
văn bằng số cho người học trên phạm vi toàn quốc theo mã định danh cá
nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ
trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Đề án tổ
chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, giáo dục nghề
nghiệp, thi đánh giá diện rộng trên máy tính; phát triển hệ thống thông tin giáo
dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường
lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
của các cơ sở giáo dục; xây dựng Đề án khuyến khích, huy động các doanh nghiệp,
cơ sở giáo dục đại học tham gia bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, người học về năng
lực số, trí tuệ nhân tạo. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.
Tập trung xây dựng đội
ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục
mầm non và phổ thông
Đối với nhiệm vụ tập
trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao
chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án xây dựng các trường
nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng Đề án tăng cường việc dạy
và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2030 định hướng đến 2035; xây dựng Đề án từng
bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian
hoàn thành trong năm 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ
trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án dạy ngôn ngữ của các
nước láng giềng; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ
quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh. Thời gian hoàn thành trong năm
2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ
trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan Xây dựng Nghị định quy định cơ chế,
chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng khó khăn,
bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường và học tập đến hết trung học
phổ thông và tương đương. Thời gian hoàn thành trong năm 2028.
