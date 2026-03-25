Đại diện Vương quốc Anh bàn giao báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa" cho Việt Nam

Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh và Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế ngày 23/3/2026 tại Hà Nội, mở ra thông điệp phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập toàn cầu, với nhiều sáng kiến hợp tác, thỏa thuận quan trọng giữa 2 nước...

https://www.youtube.com/embed/xWaQKpijeMY?rel=0

Ngày 23 tháng 3 năm 2026, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) 2026 - sự kiện song phương tiêu biểu nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển thị trường tài chính và hội nhập quốc tế.

Tiếp nối thành công của hội nghị năm 2025, sự kiện năm nay quy tụ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam, gồm Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Tiến, cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng…); các tổ chức tài chính của Vương quốc Anh, chuyên gia quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Hội nghị thể hiện tham vọng của Việt Nam trong việc xây dựng trung tâm IFC có năng lực cạnh tranh toàn cầu tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, tái khẳng định cam kết lâu dài của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ phát triển tài chính tại Việt Nam.

“Vương quốc Anh tự hào đồng hành với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế. Hội nghị hôm nay thể hiện tham vọng chung trong việc chuyển hóa tầm nhìn thành hợp tác thực tiễn", Đại sứ nhấn mạnh.

Về phía đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Trần Quốc Phương, khẳng định Việt Nam luôn coi Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở Châu Âu và trên thế giới, giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là trong quá trình xây dựng IFC.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là lễ bàn giao báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam” từ Đại sứ Anh Iain Frew tới Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Nguyễn Sinh Nhật Tân. Đây là cấu phần nền tảng của hệ sinh thái IFC tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, báo cáo "Phát triển thị trường phái sinh hàng hoá Việt Nam" là tài liệu tham khảo có giá trị, cung cấp nhiều thông tin, khuyến nghị hữu ích, góp phần hỗ trợ Bộ Công Thương trong quá trình nghiên cứu, tổ chức triển khai và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế.

"Sự đồng hành này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính, thương mại hàng hóa tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Hội nghị cũng chứng kiến việc ký kết nhiều Ý định thư hợp tác giữa các doanh nghiệp Anh và đối tác Việt Nam như GMEX Group, Exactpro, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Navisoft…, thể hiện đà phát triển mạnh mẽ trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực: Hạ tầng thị trường và các sở giao dịch; Công nghệ tài chính và hệ thống giao dịch; Thanh toán bù trừ, quyết toán và khung pháp lý.

Bên lề hội nghị, một phiên làm việc cấp cao về Nền tảng dữ liệu tài trợ thương mại (Trade Finance Registry – TFR) của Việt Nam - do Chính phủ Anh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Boston Consulting Group đồng tổ chức - đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng tài chính của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với khoản thiếu hụt tài trợ thương mại từ 90 đến 100 tỷ USD, tương đương khoảng một phần tư tổng mức thiếu hụt của ASEAN. Sáng kiến TFR nhằm tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro gian lận; cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các tổ chức tài chính; cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường hội nhập của Việt Nam vào hệ thống tài trợ thương mại toàn cầu.

Phiên làm việc cũng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thiết kế sang triển khai, với việc ra mắt mô hình thử nghiệm (Proof of Concept), có sự tham gia của các bên liên quan đại diện cho khoảng 70% thị trường tài trợ thương mại của Việt Nam.