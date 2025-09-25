Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I: Xác định 4 đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đỗ Như
25/09/2025, 15:44
Ngày 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ...
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất
trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp
hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp
ý kiến của Đảng bộ Quốc hội đối với các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của
Đảng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghe công bố Quyết định
của Bộ Chính trị chỉ định 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết thuộc
Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm
kỳ 2025 - 2030 xác định 4 đột phá bao gồm:
Thứ nhất, lãnh đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối
của Đảng trong công tác lập hiến, lập pháp; đưa thể chế pháp luật trở thành lợi
thế cạnh tranh;
Bảo đảm công tác xây dựng pháp luật là khâu “đột phá của đột
phá”; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đi trước, mở đường
cho phát triển của đất nước và bảo vệ chủ quyền, an ninh của Tổ quốc.
Tiếp tục
đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật;
phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện.
Thứ hai, đổi mới phương thức, nội dung giám sát và quyết định
các vấn đề quan trọng của đất nước.
Hoạt động giám sát phải trở thành một trong
những phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quản lý nhà nước, tính tuân thủ pháp luật
trong thực thi nhiệm vụ.
Trong đó lấy giám sát văn bản quy phạm pháp luật là
khâu đột phá, góp phần tạo lập hệ thống pháp luật đầy đủ, minh bạch, thống nhất,
khả thi, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
Thứ ba, thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng
cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Kiểm toán
nhà nước;
Xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thật sự có đức, có tài, đủ phẩm chất, năng
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc.
Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội,
xây dựng Quốc hội số; coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột
phá trong tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước.
Nghị quyết giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội khóa I, nhiệm
kỳ 2025 - 2030 và các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể
hóa, ban hành chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối
và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng thành công của Đại hội là nguồn động lực to
lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước
tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn
thành tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra...
Một số chỉ tiêu phấn đấu:
Về chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo
tổ chức thành công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phấn đấu 100% luật, pháp lệnh, nghị quyết do Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội ban hành bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng
tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.
Phấn đấu
100% văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung giao trong luật,
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều
được giám sát…
Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phấn đấu không có đảng ủy
trực thuộc xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”; trên 80% tổ chức cơ sở đảng xếp
loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trên 90% chi bộ, đảng viên xếp loại từ “hoàn
thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
