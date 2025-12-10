Quyết liệt khắc phục thiệt hại do bão lũ, bảo đảm tiến độ của “Chiến dịch Quang Trung”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thần tốc hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, triển khai quyết liệt từng ngày để sớm ổn định đời sống Nhân dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 679/TB-VPCP công bố kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch nhằm thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng sau bão lũ.

ĐẨY MẠNH KIỂM TRA, BÁM SÁT TIẾN ĐỘ TỪNG NGÀY

Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương các địa phương, lực lượng quân đội, công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đoàn Thanh niên trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, các tỉnh và lực lượng chức năng đã khởi công xây dựng lại 971/1.635 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và hoàn thành sửa chữa 34.627/39.461 căn nhà hư hỏng.

Tuy vậy, Thủ tướng phê bình lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vắng mặt không lý do trong cuộc họp và chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ. Đến thời điểm cuộc họp, vẫn còn 12 hộ dân chưa được sửa chữa hoặc di dời nhà bị hư hỏng, trong khi một số hộ phải ở tạm. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo giải trình trước 17h ngày 9/12/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là “chiến dịch” không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã; hoàn thành sửa chữa nhà ở trước ngày 31/12/2025 và xây dựng lại toàn bộ nhà bị đổ, sập, cuốn trôi trước ngày 31/01/2026 theo Công điện 234/CĐ-TTg và văn bản 1551/TTg-NN. Các lực lượng phải coi đây là nhiệm vụ từ trái tim đến trái tim, hành động vì Nhân dân vùng bão lũ miền Trung.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay vẫn còn 1.156 căn nhà bị sập đổ cần xây dựng lại, trong đó 664 căn chưa khởi công; hơn 4.800 căn nhà hư hỏng cần được sửa chữa. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc, phân công nhiệm vụ đến từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực cấp ủy để trực tiếp bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc và xử lý vướng mắc hàng ngày.

UBND các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước 15h thứ Bảy hàng tuần. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và báo cáo Thủ tướng trước 15h Chủ Nhật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ động hướng dẫn các vấn đề về đất đai phục vụ tái định cư. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, định kỳ cùng các bộ liên quan báo cáo Thủ tướng theo quy định.

CHI VIỆN TỐI ĐA LỰC LƯỢNG, HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực hỗ trợ ngay khi có nhu cầu và hướng dẫn địa phương thực hiện. Các nguồn lực huy động gồm ngân sách Trung ương, địa phương, các nguồn lực Nhà nước và tư nhân. Nhà nước hỗ trợ theo khung chung, đồng thời khuyến khích người dân huy động thêm nguồn lực xã hội, vay vốn hoặc kêu gọi hỗ trợ để có thể xây dựng nhà kiên cố, an toàn hơn.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được yêu cầu tiếp tục chi viện lực lượng tối đa theo đề nghị của địa phương nhằm hỗ trợ Nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở trong thời gian nhanh nhất. Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ hướng dẫn thiết kế mẫu nhà theo Công điện 234/CĐ-TTg.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các nhà hảo tâm tiếp tục được vận động ủng hộ người dân vùng thiên tai. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được giao thể hiện vai trò xung kích trong “Chiến dịch”, trực tiếp tham gia xử lý hiện trường, dựng nhà, sửa nhà và báo cáo tiến độ định kỳ về Trung ương Đoàn trước 15h thứ Bảy hàng tuần để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Các tập đoàn lớn như Điện lực Việt Nam, Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tiếp tục được đề nghị hỗ trợ địa phương, giúp khôi phục hạ tầng thiết yếu và đồng hành cùng người dân trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ.

Song song đó, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc sử dụng nguồn lực và tiến độ thực hiện của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng hay tiêu cực trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”.

Công tác truyền thông được yêu cầu tăng cường. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hằng ngày về tiến độ chiến dịch, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm khích lệ tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo chỉ đạo xuyên suốt, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức họp Thường trực Chính phủ với bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo định kỳ 2 tuần/lần từ ngày 9/12/2025, nhằm nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc các địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.