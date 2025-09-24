Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp...

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Các đại biểu nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghe trình bày các tham luận và thông báo chia tổ thảo luận.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ các văn kiện của Đại hội, bao gồm Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm, được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị công phu, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan và Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhờ đó, văn kiện Đại hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá rất cao, ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Quốc hội tiếp tục quán triệt, phát huy những vấn đề được Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung được Bộ Chính trị góp ý để tới đây Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa, đã xuất sắc rồi phải xuất sắc hơn nữa".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu tại Phiên trù bị. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Quốc hội ngày càng nhiều, trong đó có nhiều việc cấp bách, khó, phức tạp, đột xuất, chưa có tiền lệ; tổ chức bộ máy bên trong Đảng bộ Quốc hội cũng được sắp xếp, tổ chức lại trong gần 7 tháng qua, Đảng bộ Quốc hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ ở các đơn vị trực thuộc, sắp xếp các Ban để bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Quốc hội tinh gọn, hiệu quả cao.

Các tổ chức Đảng ở Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động phải thường xuyên, hiệu quả, nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bám sát chương trình, trước mắt là trong năm nay và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội, Diễn đàn xây dựng pháp luật - hai diễn đàn được Bộ Chính trị đánh giá là "đúng vai, thuộc bài" để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trước mắt là phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, thực thi pháp luật; tiếp tục đánh giá kỹ hơn mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy trong cơ quan Quốc hội.

Mặt khác, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam", lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư... Đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.