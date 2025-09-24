Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Như Nguyệt

24/09/2025, 14:26

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp...

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên trù bị. Ảnh: TTXVN.
Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên trù bị. Ảnh: TTXVN.

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Các đại biểu nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghe trình bày các tham luận và thông báo chia tổ thảo luận.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ các văn kiện của Đại hội, bao gồm Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm, được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị công phu, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan và Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhờ đó, văn kiện Đại hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá rất cao, ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Quốc hội tiếp tục quán triệt, phát huy những vấn đề được Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung được Bộ Chính trị góp ý để tới đây Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa, đã xuất sắc rồi phải xuất sắc hơn nữa".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu tại Phiên trù bị. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu tại Phiên trù bị. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Quốc hội ngày càng nhiều, trong đó có nhiều việc cấp bách, khó, phức tạp, đột xuất, chưa có tiền lệ; tổ chức bộ máy bên trong Đảng bộ Quốc hội cũng được sắp xếp, tổ chức lại trong gần 7 tháng qua, Đảng bộ Quốc hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ ở các đơn vị trực thuộc, sắp xếp các Ban để bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Quốc hội tinh gọn, hiệu quả cao.

Các tổ chức Đảng ở Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động phải thường xuyên, hiệu quả, nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bám sát chương trình, trước mắt là trong năm nay và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội, Diễn đàn xây dựng pháp luật - hai diễn đàn được Bộ Chính trị đánh giá là "đúng vai, thuộc bài" để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trước mắt là phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, thực thi pháp luật; tiếp tục đánh giá kỹ hơn mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy trong cơ quan Quốc hội.

Mặt khác, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam", lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư... Đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Chủ đề đại hội là "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc" với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra sáng 25/9.

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật

19:14, 22/09/2025

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện Luật Thương mại điện tử chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng

15:44, 22/09/2025

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện Luật Thương mại điện tử chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia

19:07, 18/09/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia

Từ khóa:

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội

Đọc thêm

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đề cao chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, với Liên hợp quốc là trung tâm...

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” trong giai đoạn mới

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” trong giai đoạn mới

Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quy định mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Quy định mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự...

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ

Tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Kinh tế số

2

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Bất động sản

3

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Thế giới

4

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Kinh tế xanh

5

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy