Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 23/9, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp xúc cử tri với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện cử tri từ 11 phường của thành phố Hà Nội (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai).

Buổi tiếp xúc không chỉ là dịp để báo cáo về chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV mà còn là cơ hội để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó tạo ra một không khí dân chủ, cởi mở và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của Thủ đô.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực trong việc giám sát và điều hành của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra, thể hiện sự đồng thuận và mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Cử tri nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến giáo dục, y tế và chuyển đổi số, cho rằng đây là những lĩnh vực cần được ưu tiên đầu tư và cải cách.

Một trong những vấn đề nổi bật được cử tri đề cập là Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cử tri mong muốn nghị quyết này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong giáo dục, với những thay đổi căn bản từ tư duy đến thể chế. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện pháp luật về giáo dục, tự chủ đại học và đào tạo nghề, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo.

Ngoài giáo dục, cử tri cũng bày tỏ mong muốn có sự đầu tư hợp lý cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở và dự phòng; đề nghị cần có ngân sách thoả đáng cho y tế, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và cải cách trong quản lý bệnh viện, thuốc và trang thiết bị y tế.

Cử tri nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm chi phí cho người dân là rất cần thiết, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng và chất lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh những kiến nghị này không chỉ phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân mà còn là cơ sở để Đảng và Nhà nước có những quyết sách phù hợp hơn trong thời gian tới.

Thông tin về những kết quả quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định đất nước đang vững bước phát triển trên nhiều mặt, với những chỉ số kinh tế - xã hội tích cực.

Trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; việc lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chính quyền gần gũi và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư đề cập đến việc cần tận dụng nguồn lực từ những người đã nghỉ việc để tham gia vào các công việc phù hợp, nhằm tạo ra giá trị cho đất nước.

Một vấn đề khác được Tổng Bí thư đề cập là cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổng bí thư cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong hệ thống giáo dục và y tế, nhằm xác định biên chế và vị trí việc làm một cách hợp lý. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công mà còn góp phần cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh sức khỏe của người dân là vốn quý nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời kêu gọi cử tri tham gia tích cực vào phong trào chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao và dinh dưỡng hợp lý. Khẳng định việc chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh" là rất cần thiết, Tổng bí thư nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cuối cùng, Tổng Bí thư kêu gọi cử tri tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời khẳng định sự đồng lòng của nhân dân là yếu tố quyết định cho sự thành công của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh tại Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ có những vấn đề giải quyết được ngay, có những vấn đề cần thực hiện thường xuyên, lâu dài, yêu cầu Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 18 (nhất là báo cáo chính trị và chương trình hành động phải rất cụ thể);

Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh và hiện đại; để người dân có thể nhìn thấy được sự thay đổi của diện mạo Thủ đô, cảm nhận được, thụ hưởng được những thành quả phát triển mang lại cả về vật chất và tinh thần.