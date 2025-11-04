Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng ngày 4/11/2025, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Minh Trí.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, đây là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán: TP. Hải Phòng, trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 2 và trải qua các chức vụ: Phó Chính ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4/2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 6/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai tháng sau, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2016, Trung tướng vào năm 2020, Thượng tướng vào năm 2023 và Đại tướng vào tháng 7/2025.