Đảm bảo cung ứng điện dịp Đại lễ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: "Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) có ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt, đòi hỏi mọi công tác, trong đó có cung cấp điện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào"…

Chiều 20/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra công tác cấp điện dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tham dự đoàn công tác có đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện, thị trường điện (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đoàn công tác liên ngành đã làm việc với EVN/EVNHANOI và các đơn vị liên quan, rà soát công tác lập kế hoạch, xây dựng phương thức vận hành và triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện nhằm bảo đảm cung cấp điện trong thời gian kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG ỨNG ĐIỆN

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng giám đốc EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn cho biết Tổng công ty đã ban hành phương án đảm bảo điện, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn Thủ đô trong các ngày tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mục tiêu hàng đầu là cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng cho Thủ đô trong các ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Dự báo phụ tải cực đại (Pmax) đạt 5.266 MW, sản lượng điện lớn nhất ước khoảng 100.000 MWh/ngày. Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 26/8 đến 6h ngày 3/9, EVNHANOI sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới cao, trung, hạ áp, trừ khi có sự cố bất khả kháng.

Các địa điểm trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan văn hóa, thể thao, thông tin đại chúng được bố trí cấp điện từ hai nguồn lưới hoặc máy phát dự phòng. Những địa điểm đặc biệt quan trọng còn được lắp đặt hệ thống UPS để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đội trực vận hành, xử lý sự cố được bố trí 24/24 giờ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVNHANOI báo cáo về tình hình cung ứng điện dịp Đại lễ 2/9.

EVNHANOI đã tiến hành kiểm tra, rà soát và khắc phục hư hỏng tại các công trình ngầm trên 17 tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành, trong đó có đường Võ Chí Công, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Duy Hưng, Tràng Tiền… .

Đối với các khu vực huấn luyện, luyện tập, diễu binh như: Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội hay Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, nguồn điện đã được bảo đảm ổn định.

Các địa điểm đón tiếp, hội kiến khách quốc tế như: Phủ Chủ tịch, Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, cùng nhiều khách sạn lớn (Daewoo, Lotte, Sheraton, Quân đội Army, La Thành…) đều được tăng cường cấp điện an toàn. Tại các cơ quan truyền thông, công tác diễn tập cung cấp điện đã hoàn tất với kết quả tốt, đảm bảo không gián đoạn khi truyền hình, phát thanh các sự kiện.

Ngoài ra, các sân bay Nội Bài và Gia Lâm được cấp điện từ các trạm biến áp chuyên dụng, qua kiểm tra đều đạt yêu cầu an toàn, ổn định.

Theo thống kê, tính đến ngày 19/8/2025 đã có 19 trong tổng số 35 sự kiện phục vụ Đại lễ diễn ra, toàn bộ đều được EVNHANOI bảo đảm điện, an toàn tuyệt đối. Trong thời gian tới, các sự kiện chính như: Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Đông Anh… cũng đã có phương án chi tiết. Tại Quảng trường Ba Đình, ngoài hệ thống trạm biến áp hiện có, EVNHANOI lắp bổ sung máy phát 250 - 500 kVA, UPS 120 - 150 kVA cho các màn hình LED và Trung tâm chỉ huy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảm bảo cấp điện tuyệt đối an toàn.

Trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, Tổng công ty sẽ bố trí ứng trực trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện, tổng số ca trực là 5.167 ca.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo tất cả các Tổng công ty trực thuộc tập trung triển khai thực hiện công tác đảm bảo cung cấp điện, bao gồm cả cho các buổi hợp luyện, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức.

EVN yêu cầu không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện trong kỳ nghỉ Quốc khánh; đồng thời tái lập ca trực tại tất cả các trạm biến áp 110kV và 220kV; bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

RÀ SOÁT KỸ LƯỠNG CÁC PHƯƠNG ÁN, THIẾT LẬP CƠ CHẾ PHỐI HỢP ĐIỀU HÀNH

Báo cáo về phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia và của Hà Nội trong dịp Lễ, ông Vũ Xuân Khu, Phó Tổng giám đốc NSMO cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị ngành điện tăng cường đảm bảo nguồn điện và lưới điện trong mọi tình huống. Thực hiện bổ sung các nguồn máy phát dự phòng, hệ thống lưu trữ điện; Phân công, bố trí nhân lực trực 24/24 h trong suốt dịp Lễ.

ông Vũ Xuân Khu, Phó Tổng giám đốc NSMO báo cáo về phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia và của Hà Nội trong dịp Đại lễ.

Đóng góp ý kiến thêm về công tác chuẩn bị cấp điện, đại diện Cục Điện lực và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp đề nghị EVNHANOI, NSMO và các đơn vị cần tiếp tục rà soát các phương án, kể cả phương án dự phòng, thậm chí dự phòng của dự phòng; Cập nhật thông tin thời tiết, để có phương án phòng ngừa sự cố, đảm bảo tốt nhất việc cung cấp điện kể cả trong tình huống thời tiết xấu nhất; có báo cáo định kỳ hàng ngày về Bộ Công Thương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phương án, công tác chuẩn bị cung cấp điện cho dịp Đại lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, để công tác cung cấp điện cho các phụ tải trọng yếu và các hoạt động dịp Lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án, kể cả các phương án dự phòng. Cần thiết lập cơ chế phối hợp điều hành, thông tin giữa Bộ Công Thương với các đơn vị điện lực và các đơn vị liên quan từ trung ương tới địa phương.

Đối với những khó khăn trong quá trình di chuyển của đội ngũ trực vận hành, Thứ trưởng đề nghị NSMO và các đơn vị có nhiệm vụ lập danh sách gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đề nghị Bộ Công an quan tâm, xem xét hỗ trợ lực lượng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị có báo cáo hàng ngày về Bộ Công Thương để lãnh đạo Bộ nắm bắt, có phương án giải quyết, tháo gỡ kịp thời.