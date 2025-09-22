Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đàm phán giá gói thầu cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Trạch I

Chu Khôi

22/09/2025, 19:18

Gói thầu cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Trạch I được duyệt chỉ là 64,28 triệu USD. Tuy nhiên khi đấu thầu, các nhà thầu đều đưa ra giá cao hơn mức này. Do đó, Ban Quản lý dự án Điện 2 phải phát hành thư mời nhà thầu đàm phán để thương thảo thêm về giá...

Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1
Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa gửi thư mời Liên danh TNV & Partners tham gia đàm phán giá cho Gói thầu số 21: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử và vận hành chạy thử Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Đây là bước quan trọng trong quy trình lựa chọn nhà thầu, được thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu.

Gói thầu số 21 được EVN phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 9/4/2025, với giá trị được duyệt 76,55 triệu USD (bao gồm 5% chi phí dự phòng). Phạm vi công việc của gói thầu là cung cấp 962.574 tấn than nhập khẩu loại Á Bitum (Sub-Bituminous), đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kéo dài trong 16 tháng.

Ngày 22/5/2025, EVNPMB2 đã tổ chức mở thầu công khai tại Hà Nội. Trong số 10 nhà thầu quan tâm, có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Liên danh TNV & Partners nộp hồ sơ hợp lệ, kèm bảo đảm dự thầu trị giá 27,9 tỷ đồng, với mức giá chào 69,83 triệu USD. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng về năng lực, kinh nghiệm và yếu tố kỹ thuật, TNV & Partners được xác định là nhà thầu xếp hạng cao nhất.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 149/QĐ-EVNPMB2 ngày 20/5/2025, giá gói thầu hợp lệ được duyệt chỉ là 64,28 triệu USD (chưa tính chi phí dự phòng). Do đó, mức giá chào của TNV & Partners cao hơn so với dự toán, dẫn đến việc EVNPMB2 phát hành thư mời đàm phán để thương thảo thêm về giá. Nhà thầu phải có văn bản phản hồi về việc đồng ý hay từ chối tham dự, nếu không sẽ được coi là từ chối đàm phán. Việc đàm phán này là cần thiết để hai bên đi đến thống nhất cuối cùng, bảo đảm phù hợp với quy định hồ sơ mời thầu.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, lựa chọn được nhà thầu cung cấp than nhập khẩu cho giai đoạn chạy thử và nghiệm thu có ý nghĩa then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Theo EVNPMB2, việc mời Liên danh TNV & Partners đàm phán giá không chỉ thể hiện tính minh bạch, cạnh tranh của quá trình đấu thầu mà còn cho thấy quyết tâm của EVN trong việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kết quả cuộc đàm phán này sẽ quyết định nhà thầu nào được trao hợp đồng chính thức. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để Dự án Quảng Trạch I bước vào giai đoạn vận hành then chốt.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là một dự án quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, công suất 1.403MW gồm 2 tổ máy, cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Dự án sử dụng công nghệ siêu tới hạn (USC) hiện đại, có hệ thống xử lý khí thải và nước thải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026. 

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt trên 155 tỷ kWh, nhiệt điện than vẫn chiếm ưu thế

07:34, 11/07/2025

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt trên 155 tỷ kWh, nhiệt điện than vẫn chiếm ưu thế

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt trên 127 tỷ kWh, nhiệt điện than giữ vai trò chủ đạo

13:32, 05/06/2025

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt trên 127 tỷ kWh, nhiệt điện than giữ vai trò chủ đạo

Chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than: Nguồn nhiên liệu nào hiệu quả?

14:22, 11/03/2025

Chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than: Nguồn nhiên liệu nào hiệu quả?

Từ khóa:

Nhiệt điện than thị trường

Đọc thêm

Sử dụng kháng sinh có kiểm soát: Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi

Sử dụng kháng sinh có kiểm soát: Hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi

Từ 1/1/2026, Việt Nam sẽ cấm hoàn toàn việc dùng kháng sinh phòng bệnh trong chăn nuôi, chỉ cho phép điều trị theo đơn của bác sĩ thú y. Tuy vậy, “cuộc chiến” chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và người chăn nuôi...

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Tối 22/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ chính thức đi vào biển Đông, với sức gió mạnh nhất lên đến cấp 17. Đây được đánh giá là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Năm 2025, ngành bia Việt Nam đánh dấu hành trình 150 năm phát triển, trở thành một di sản gắn liền với văn hóa thưởng thức và ăn mừng của người Việt. Nhân cột mốc đáng nhớ này, SABECO tôn vinh hành trình đáng tự hào của ngành bia Việt Nam với tinh thần kiên cường, đoàn kết, và tiến bộ, đã làm nên bản sắc Việt suốt 150 năm qua.

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng ngoạn mục. Ước tính tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này mở ra triển vọng ngành rau quả cán mốc 8 tỷ USD trong năm nay, vượt xa thành tích của năm 2024...

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính

Chăn nuôi phát thải lượng khí nhà kính rất lớn, trong đó phần lớn là từ quá trình hô hấp, tiêu hóa và chất thải của vật nuôi. Một số doanh nghiệp đã chủ động áp dụng công nghệ kiểm soát chỉ số carbon trong sản xuất thức ăn, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VCCI đề xuất thu hẹp phạm vi loại trừ bù trừ lãi lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tài chính

2

“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tiêu điểm

3

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Bất động sản

4

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Chứng khoán

5

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy