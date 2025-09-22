Đàm phán giá gói thầu cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Trạch I

Gói thầu cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Trạch I được duyệt chỉ là 64,28 triệu USD. Tuy nhiên khi đấu thầu, các nhà thầu đều đưa ra giá cao hơn mức này. Do đó, Ban Quản lý dự án Điện 2 phải phát hành thư mời nhà thầu đàm phán để thương thảo thêm về giá...

Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa gửi thư mời Liên danh TNV & Partners tham gia đàm phán giá cho Gói thầu số 21: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử và vận hành chạy thử Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Đây là bước quan trọng trong quy trình lựa chọn nhà thầu, được thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu.

Gói thầu số 21 được EVN phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 9/4/2025, với giá trị được duyệt 76,55 triệu USD (bao gồm 5% chi phí dự phòng). Phạm vi công việc của gói thầu là cung cấp 962.574 tấn than nhập khẩu loại Á Bitum (Sub-Bituminous), đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kéo dài trong 16 tháng.

Ngày 22/5/2025, EVNPMB2 đã tổ chức mở thầu công khai tại Hà Nội. Trong số 10 nhà thầu quan tâm, có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Liên danh TNV & Partners nộp hồ sơ hợp lệ, kèm bảo đảm dự thầu trị giá 27,9 tỷ đồng, với mức giá chào 69,83 triệu USD. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng về năng lực, kinh nghiệm và yếu tố kỹ thuật, TNV & Partners được xác định là nhà thầu xếp hạng cao nhất.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 149/QĐ-EVNPMB2 ngày 20/5/2025, giá gói thầu hợp lệ được duyệt chỉ là 64,28 triệu USD (chưa tính chi phí dự phòng). Do đó, mức giá chào của TNV & Partners cao hơn so với dự toán, dẫn đến việc EVNPMB2 phát hành thư mời đàm phán để thương thảo thêm về giá. Nhà thầu phải có văn bản phản hồi về việc đồng ý hay từ chối tham dự, nếu không sẽ được coi là từ chối đàm phán. Việc đàm phán này là cần thiết để hai bên đi đến thống nhất cuối cùng, bảo đảm phù hợp với quy định hồ sơ mời thầu.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, lựa chọn được nhà thầu cung cấp than nhập khẩu cho giai đoạn chạy thử và nghiệm thu có ý nghĩa then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Theo EVNPMB2, việc mời Liên danh TNV & Partners đàm phán giá không chỉ thể hiện tính minh bạch, cạnh tranh của quá trình đấu thầu mà còn cho thấy quyết tâm của EVN trong việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kết quả cuộc đàm phán này sẽ quyết định nhà thầu nào được trao hợp đồng chính thức. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để Dự án Quảng Trạch I bước vào giai đoạn vận hành then chốt.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là một dự án quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, công suất 1.403MW gồm 2 tổ máy, cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Dự án sử dụng công nghệ siêu tới hạn (USC) hiện đại, có hệ thống xử lý khí thải và nước thải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026.