Dẫn đầu làn sóng chuyển đổi doanh nghiệp và nhân sự thời AI cùng The Makeover 2025

Tại The Makeover 2025, các diễn giả hàng đầu như “cha đẻ của Cách mạng Công nghiệp 4.0”, IPA Group, LinkedIn, Mercer, SAP, Nafoods Group và Home Credit Vietnam đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về cách AI đang tái định hình chính sách đãi ngộ, quản trị nhân sự và chiến lược lãnh đạo.

Bên cạnh đó, phiên công bố Báo cáo lương Talentnet–Mercer 2025 một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chính sách linh hoạt, dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

KHI CÔNG NGHỆ VÀ CẢM XÚC CÙNG GIAO THOA

Sự kiện năm nay cũng giới thiệu M-AI – MC ảo được vận hành bằng công nghệ MOCAP theo thời gian thực. Cùng xuất hiện trên sân khấu với người dẫn chương trình thật, M-AI không chỉ là một điểm nhấn công nghệ mới lạ mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa con người và công nghệ trong kể chuyện và kết nối cảm xúc.

Với chuyển động tự nhiên, hình ảnh biểu cảm và khả năng tương tác trực tiếp trong thời gian thực, M-AI đã thu hút toàn bộ khán phòng, chứng minh rằng ngay cả trong kỷ nguyên số, sự đổi mới vẫn có thể mang đậm hơi thở con người.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một MC ảo đã xuất hiện trên sân khấu của một hội nghị về kinh doanh và nhân sự, tương tác cùng khán giả suốt sự kiện với giọng nói tự nhiên, hình ảnh sống động và phong thái chuyên nghiệp như thật.

Công nghệ không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà còn len lỏi trong từng khoảnh khắc trải nghiệm của người tham dự. Ngay khi bước vào không gian sân khấu “Neo-Arena” mang hơi thở tương lai, khách mời đã được đón chào bằng sự hòa quyện sống động của âm thanh, ánh sáng và chuyển động, khiến ranh giới giữa sân khấu và khán giả gần như biến mất.

TỪ TƯ DUY DẪN DẮT ĐẾN CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI

Ngày 1 của The Makeover 2025 quy tụ những góc nhìn sâu sắc từ các diễn giả hàng đầu đang định hình bức tranh kinh doanh khu vực và toàn cầu, với sự góp mặt của bà Phạm Minh Hương (IPA Group), TS. Sơn Đỗ Lệnh (Talentnet), ông Sujay Bhat (SAP SuccessFactors) và nhà tương lai học Henrik von Scheel.

Trong khi bà Hương giới thiệu mô hình TAC (Transformation and Continuation) – khung chiến lược giúp doanh nghiệp đổi mới mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi, thì TS. Sơn Đỗ Lệnh kêu gọi các nhà lãnh đạo “viết lại luật chơi” trong việc ứng dụng công nghệ và giành lại quyền chủ động chiến lược. Song song đó, ông Bhat nhấn mạnh sức mạnh của AI trong việc xây dựng các chiến lược nhân sự dự đoán và cá nhân hóa, góp phần thúc đẩy sự gắn kết và năng suất trong tổ chức.

Khép lại Ngày 1 của The Makeover 2025, ông Henrik von Scheel – Nhà tương lai học hàng đầu thế giới và cha đẻ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 – đã mang đến bài phát biểu ấn tượng với chủ đề “Cách mạng công nghệ tiếp theo: Dẫn dắt hay bị dẫn dắt”

Ông nhấn mạnh: “Càng khi công nghệ phát triển, chúng ta càng phải đề cao yếu tố con người trong tổ chức. Hãy xây dựng mô hình AI nội bộ để bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu rủi ro.” Nhà lãnh đạo của tương lai là người biết gắn kết mục tiêu, đo lường tiến độ và thích ứng linh hoạt – để cả tập thể cùng tiến về phía trước như một khối thống nhất.

“Nhà tương lai học hàng đầu thế giới” cảnh báo rằng AI mới chỉ là điểm khởi đầu, và các doanh nghiệp cần tự tái tạo trước khi bị thị trường buộc phải làm điều đó.

TÁI ĐỊNH NGHĨA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TRONG KỶ NGUYÊN AI

Nếu Ngày 1 tập trung vào chủ đề chuyển đổi trong thời đại AI, thì Ngày 2 lại đặt con người vào vị trí trung tâm. Mở đầu các phiên thảo luận, bà Godelieve van Dooren – CEO khu vực Đông Nam Á, Marsh McLennan – chia sẻ về cách AI đang tái định hình chính sách lương thưởng, mang lại sự minh bạch và hiệu quả cao hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng công bằng và sự thấu cảm vẫn phải là cốt lõi trong mọi quyết định của lãnh đạo.

Trong phiên tọa đàm “Ngoài lương thưởng, nhân viên cần gì trong thế giới AI?”, các chuyên gia đến từ Nafoods Group, Home Credit Vietnam và Talentnet cùng thống nhất rằng cá nhân hóa chính là yếu tố tạo nên khác biệt thực sự trong thời đại mới.

Chìa khóa để giữ chân nhân viên đó chính là thấu hiếu họ như những cá nhân riêng biệt với chính sách phúc lợi phù hợp. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Giám đốc Giải pháp nguồn nhân lực, Talentnet, trong thời đại AI đang tái định nghĩa cách vận hành doanh nghiệp, lương thưởng không chỉ là con số, mà là chiến lược giúp tổ chức phát triển bền vững và nhân văn. Xuyên suốt bài trình bày của mình, bà liên tục tiết lộ những con số là động lực cho nhiều doanh nghiệp cần nhìn lại cách họ xây dựng và vận hành chính sách đãi ngộ.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương nhấn mạnh rằng chính sách lương thưởng và phúc lợi cần được duy trì linh hoạt để thích ứng với những biến động của thị trường, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và duy trì sức bật trong dài hạn.

* Để xem những điểm nổi bật của Báo cáo lương Talentnet–Mercer 2025, vui lòng truy cập: https://tinyurl.com/2p9tadsn