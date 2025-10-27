Phát triển và mở rộng vùng nước cảng biển Đà Nẵng lên hơn 16.000 ha

Cùng với việc mở rộng vùng nước cảng biển, một số quy định về các khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng dự kiến cũng sẽ được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics và an ninh quốc phòng trong bối cảnh mới...

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Theo dự thảo, phạm vi vùng nước cảng biển Đà Nẵng được đề xuất mở rộng về phía biển, với tổng diện tích khoảng 16.800 ha, đồng thời bổ sung hai điểm giới hạn phạm vi vùng nước nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước đã được phê duyệt.

Dự thảo cũng điều chỉnh ranh giới vùng nước tại hạ lưu cầu Mân Quang, từ “hành lang an toàn” (cách cầu Mân Quang 150 m) thành “hạ lưu cầu Mân Quang”, qua đó tăng tính đồng bộ và kết nối với vùng nước thủy nội địa, bảo đảm sự liên tục, liền mạch giữa vùng nước cảng biển và vùng nước thủy nội địa.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung phạm vi vùng nước cảng biển khu vực Cù Lao Chàm trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, đồng thời mở rộng vùng nước cảng biển khu vực Kỳ Hà cả về phía biển lẫn phía đất liền, phù hợp với quy hoạch phát triển và yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, Thông tư dự kiến bổ sung quy định về các khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, gồm: khu vực hàng hải Đà Nẵng – Mỹ Khê và khu vực hàng hải Kỳ Hà – Cù Lao Chàm.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, việc bổ sung các khu vực hàng hải này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, đặc biệt trong thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng, cũng như tính phí và lệ phí hàng hải đối với các tàu di chuyển giữa các khu vực theo quy định.

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng, hệ thống cảng biển của thành phố đã được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, qua đó khẳng định vai trò trung tâm kinh tế và logistics của khu vực miền Trung.

Đáng chú ý, dự án bến cảng Liên Chiểu được định hướng phát triển thành cảng cửa ngõ của miền Trung, gồm các bến container, hàng tổng hợp, hàng rời có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn. Hiện UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai đầu tư hạ tầng dùng chung và thu hút nhà đầu tư để sớm đưa cảng vào hoạt động.

Khi hoàn thành, bến cảng Liên Chiểu không chỉ tăng năng lực tiếp nhận, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa, mà còn mở rộng kết nối nguồn hàng, thúc đẩy dịch vụ logistics và phát triển chuỗi cung ứng liên vùng.

Song song với đó, khu bến cảng Chu Lai cũng đang được đầu tư mở rộng mạnh mẽ. Một số dự án đáng chú ý gồm cầu cảng số 2 bến cảng Chu Lai (đưa vào hoạt động từ tháng 9/2024) và dự án xây dựng luồng Cửa Lở, giúp tàu trọng tải đến 50.000 DWT có thể vào khu bến Chu Lai, hiện đang được hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, việc ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng là cần thiết và nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics và an ninh quốc phòng trong bối cảnh mới.