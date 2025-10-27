Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Phát triển và mở rộng vùng nước cảng biển Đà Nẵng lên hơn 16.000 ha

Gia Huy

27/10/2025, 11:18

Cùng với việc mở rộng vùng nước cảng biển, một số quy định về các khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng dự kiến cũng sẽ được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics và an ninh quốc phòng trong bối cảnh mới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Theo dự thảo, phạm vi vùng nước cảng biển Đà Nẵng được đề xuất mở rộng về phía biển, với tổng diện tích khoảng 16.800 ha, đồng thời bổ sung hai điểm giới hạn phạm vi vùng nước nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước đã được phê duyệt.

Dự thảo cũng điều chỉnh ranh giới vùng nước tại hạ lưu cầu Mân Quang, từ “hành lang an toàn” (cách cầu Mân Quang 150 m) thành “hạ lưu cầu Mân Quang”, qua đó tăng tính đồng bộ và kết nối với vùng nước thủy nội địa, bảo đảm sự liên tục, liền mạch giữa vùng nước cảng biển và vùng nước thủy nội địa.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung phạm vi vùng nước cảng biển khu vực Cù Lao Chàm trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, đồng thời mở rộng vùng nước cảng biển khu vực Kỳ Hà cả về phía biển lẫn phía đất liền, phù hợp với quy hoạch phát triển và yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, Thông tư dự kiến bổ sung quy định về các khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, gồm: khu vực hàng hải Đà Nẵng – Mỹ Khê và khu vực hàng hải Kỳ Hà – Cù Lao Chàm.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, việc bổ sung các khu vực hàng hải này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, đặc biệt trong thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng, cũng như tính phí và lệ phí hàng hải đối với các tàu di chuyển giữa các khu vực theo quy định.

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng, hệ thống cảng biển của thành phố đã được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, qua đó khẳng định vai trò trung tâm kinh tế và logistics của khu vực miền Trung.

Đáng chú ý, dự án bến cảng Liên Chiểu được định hướng phát triển thành cảng cửa ngõ của miền Trung, gồm các bến container, hàng tổng hợp, hàng rời có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn. Hiện UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai đầu tư hạ tầng dùng chung và thu hút nhà đầu tư để sớm đưa cảng vào hoạt động.

Khi hoàn thành, bến cảng Liên Chiểu không chỉ tăng năng lực tiếp nhận, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa, mà còn mở rộng kết nối nguồn hàng, thúc đẩy dịch vụ logistics và phát triển chuỗi cung ứng liên vùng.

Song song với đó, khu bến cảng Chu Lai cũng đang được đầu tư mở rộng mạnh mẽ. Một số dự án đáng chú ý gồm cầu cảng số 2 bến cảng Chu Lai (đưa vào hoạt động từ tháng 9/2024) và dự án xây dựng luồng Cửa Lở, giúp tàu trọng tải đến 50.000 DWT có thể vào khu bến Chu Lai, hiện đang được hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, việc ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng là cần thiết và nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics và an ninh quốc phòng trong bối cảnh mới.

Đà Nẵng: Dự án du lịch đường thủy gần 10.000 tỷ đồng chọn được nhà đầu tư

15:02, 15/10/2025

Đà Nẵng: Dự án du lịch đường thủy gần 10.000 tỷ đồng chọn được nhà đầu tư

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics

14:32, 26/09/2025

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics

Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực đô thị thông minh, hàng không và cảng biển

14:29, 06/10/2025

Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực đô thị thông minh, hàng không và cảng biển

Từ khóa:

cảng biển Đà Nẵng đầu tư hạ tầng mở rộng vùng nước cảng biển Vùng nước cảng biển Đà Nẵng

Đọc thêm

TP. Cần Thơ đề xuất dừng nạo vét luồng Định An vì không hiệu quả

TP. Cần Thơ đề xuất dừng nạo vét luồng Định An vì không hiệu quả

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, một số cơ chế, chính sách còn vướng phải nhiều khó khăn, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng; trong đó có dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - sông Hậu. Địa phương này cho biết sẽ rà soát đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét dừng thực hiện dự án...

Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Sau hơn một tháng được giao làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự toán chi phí một số công việc thực hiện đồng thời trong giai đoạn chuẩn bị dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên đường Vành đai 4 - TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn...

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh Đồng Nai mới giải phóng mặt bằng đạt hơn 32,7%, chậm so với kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ cam kết, phải tạo “luồng xanh” cho dự án…

Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn

Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn

Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn, đặt tại xã Xuân Hòa thay vì chỉ bố trí một ga tại sân bay Long Thành...

Thu ngân sách Thanh Hoá vượt kế hoạch năm, đạt hơn 106% sau 10 tháng

Thu ngân sách Thanh Hoá vượt kế hoạch năm, đạt hơn 106% sau 10 tháng

Trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Thế giới

2

Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Dự án

3

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Tiêu điểm

4

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Thế giới

5

Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy