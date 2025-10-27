Chiến lược “săn” bất động sản biểu tượng của giới tinh hoa

Với tổng giá trị toàn cầu đạt 393,3 nghìn tỷ USD, bất động sản vẫn là “kho lưu trữ giá trị” lớn nhất của nhân loại. Và giới tinh hoa đang bước sang một kỷ nguyên mới: “săn” những bất động sản biểu tượng - “trophy asset” như một chiến lược bảo toàn và kế nhiệm tài sản qua nhiều thế hệ.

BÍ MẬT CỦA NHỮNG TÀI SẢN BIỂU TƯỢNG

Báo cáo World’s Real Estate Worth (2024) của Savills khẳng định: Bất động sản tiếp tục là loại tài sản lớn nhất trên toàn cầu, vượt qua tổng giá trị của cổ phiếu, nợ và vàng toàn cầu.

Nhưng không phải bất cứ tài sản địa ốc nào cũng có khả năng giữ giá trị qua thời gian. Với giới siêu giàu - những người sở hữu trên 10 triệu USD tài sản ròng - giá trị bất động sản không nằm ở diện tích hay tiện nghi, mà ở tính hữu hạn và biểu tượng. Họ không chỉ mua tài sản, họ sưu tầm những biểu tượng quyền lực, những di sản cá nhân được đo bằng tầm nhìn và đẳng cấp.

Giới thượng lưu toàn cầu sưu tầm những biểu tượng quyền lực đo bằng tầm nhìn và đẳng cấp. Ảnh: Shutterstock.

Trong danh mục đầu tư của họ, bất động sản biểu tượng đang chiếm vị trí đặc biệt bởi ba yếu tố cốt lõi: Vị trí khan hiếm tuyệt đối; giá trị văn hóa - du lịch được quốc tế công nhận và khả năng tích lũy giá trị vượt trội, bảo toàn tài sản qua thời gian.

Nguồn cung hữu hạn cùng mô hình vận hành 5 sao cũng giúp loại tài sản này vừa tăng giá vốn, vừa tạo dòng tiền ổn định. Nhờ đó, bất động sản biểu tượng đạt tỷ suất lợi nhuận (ROI) vượt trội giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường.

Minh chứng hiện hữu ở khắp các thành phố hàng đầu thế giới. Khu vực SE1 7 gần London Eye có giá cao hơn trung bình 81% so với toàn khu Lambeth (The Standard, 2023); bất động sản quanh Tháp Eiffel vẫn tăng +2,8%/m² dù thị trường Paris trầm lắng (Investropa, 2024).

Theo các chuyên gia, bất động sản được đánh giá là kênh trú ẩn giúp giảm thiểu rủi ro khi tỷ lệ lạm phát tăng cao. Đó là lý do có tới 68% các văn phòng quản lý tài được Knight Frank khảo sát dự kiến sẽ tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản, trong đó, ưu tiên các “trophy asset” (tài sản biểu tượng) được quản lý vận hành bởi những thương hiệu quốc tế.

LỢI THẾ KHAN HIẾM TUYỆT ĐỐI BẢO TOÀN GIÁ TRỊ DI SẢN

Thị trường bất động sản hạng sang Việt Nam đang bước vào giai đoạn thăng hoa, với giá trị tăng tới 210% trong một thập kỷ qua (Savills) và mức tăng vốn trung bình 10–15% mỗi năm (Mordor Intelligence). Dự báo giai đoạn 2025-2030, phân khúc này tiếp tục tăng trưởng 13,65%, đưa Việt Nam trở thành “trophy market” - điểm đến của các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản biểu tượng tại Đông Nam Á.

Ngay tại các thành phố lớn ở Việt Nam, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những bất động sản nằm ở vị trí biểu tượng, lịch sử đã chứng minh dù thành phố có phát triển rộng tới đâu thì vị trí trung tâm luôn luôn chỉ có 1 và ngày càng đắt giá qua thời gian cùng với sự đi lên của nền kinh tế.

Tại Đà Nẵng, làn sóng đầu tư này đang hội tụ quanh sông Hàn, nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên, quy hoạch hạn chế và di sản văn hóa đô thị.

Khu vực ven sông Hàn đang là tâm điểm thu hút giới tinh hoa đầu tư tài sản biểu tượng.

Tại hội thảo “Đà Nẵng - Nơi đầu tư gặp phong cách sống”, các chuyên gia nhận định rằng những bất động sản tọa lạc bên sông, ở đầu cầu hay kề cận các biểu tượng đô thị luôn có giá trị tăng trưởng vượt trội, bởi vị trí độc bản là yếu tố không thể sao chép hay tái tạo trong quy hoạch. Những khu vực như South Bank (London), nơi hội tụ London Eye và cầu Westminster, Marina Bay (Singapore) với biểu tượng Marina Bay Sands và Merlion, ngay tại Việt Nam khu vực quận 1 - Thủ Thiêm cạnh sông Sài Gòn, hay khu vực phố cổ Hà Nội sát cạnh Hồ Gươm đã chứng minh quy luật ấy.

Câu chuyện ấy đang lặp lại tại Đà Nẵng. Kể từ khi Cầu Rồng khánh thành, cây cầu đã trở thành biểu tượng toàn cầu, định danh cho cả thành phố. Những màn trình diễn rồng phun nước, lửa thu hút hàng triệu du khách, biến khu vực ven sông thành “tọa độ vàng” trên bản đồ du lịch.

Tại vị trí đối diện trực tiếp Cầu Rồng, The Legend Danang nổi lên như một tuyên ngôn về giá trị độc bản. Nằm giữa trung tâm “mặt tiền vĩnh cửu” của thành phố, The Legend Danang sở hữu lợi thế khan hiếm tuyệt đối, yếu tố nền tảng cho tăng trưởng bền vững và bảo toàn giá trị tài sản di sản.

The Legend Danang nằm trong không gian di sản đô thị của thành phố.

Mới đây, Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để phát triển 20 bến thủy nội địa phục vụ du lịch, hướng tới hình thành không gian sông - biển đặc trưng, tạo lập bản sắc đô thị. Khu vực quanh sông Hàn, đặc biệt là nơi The Legend Danang tọa lạc sẽ trở thành không gian di sản đô thị của thành phố.

Khác biệt của The Legend Danang còn nằm ở chuẩn vận hành quốc tế. Toàn bộ khối khách sạn của dự án được quản lý bởi Accor - Ennismore dưới thương hiệu Hyde Hotels, trong khi CBRE là đơn vị tư vấn vận hành khối căn hộ từ giai đoạn xây dựng. Mô hình quản lý quốc tế giúp duy trì giá trị tài sản và đơn giản hóa việc chuyển giao qua nhiều thế hệ, yếu tố cốt lõi trong chiến lược di sản của giới siêu giàu.

Trong bối cảnh Đà Nẵng định vị mình là trung tâm du lịch quốc tế, The Legend Danang xuất hiện đón đầu tầm nhìn quy hoạch và xu hướng phát triển đô thị cao cấp ven sông Hàn. Với vị trí độc bản, mô hình vận hành quốc tế và giá trị tích sản dài hạn, dự án được dự báo sẽ dẫn dắt phân khúc tài sản biểu tượng và khẳng định năng lực phát triển của thương hiệu bất động sản cao cấp ROX Signature trên bản đồ khu vực.