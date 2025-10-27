EU muốn đầu tư 50 triệu euro đào tạo nhân lực xanh và số tại Việt Nam

Thông qua sáng kiến Global Gateway, EU đang đàm phán với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để triển khai chương trình đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong hai lĩnh vực xanh và số…

Chia sẻ bên lề sự kiện "Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam", ông Julien Guerrier, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam, cho biết Liên minh châu Âu đánh giá rất cao tốc độ phát triển của kinh tế số Việt Nam trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, EU đang đàm phán với Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam thông qua chương trình giáo dục trị giá 50 triệu euro về đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong hai lĩnh vực xanh và số.

EU ĐỒNG HÀNH CÙNG VIỆT NAM TRÊN HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á, với mục tiêu chiếm 30% GDP vào năm 2030, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng phát triển số vững chắc.

Theo ngài Julien Guerrier, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam, để thúc đẩy quá trình này, Việt Nam cần tập trung vào hai điều kiện tiên quyết:

Thứ nhất là phát triển hạ tầng số an toàn, bảo mật và minh bạch, nhằm đảm bảo các hoạt động giao tiếp điện tử diễn ra hiệu quả, đáng tin cậy cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thứ hai là xây dựng môi trường pháp lý lấy con người làm trung tâm, hướng tới một nền kinh tế số đáng tin cậy, minh bạch và bền vững.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên cả hai phương diện là phát triển hạ tầng vật chất và xây dựng khung thể chế phù hợp. Chúng tôi thực sự ấn tượng với tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam và tin rằng trong tương lai gần, sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác và kinh doanh giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực này,” ông Guerrier chia sẻ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu trong nước đối với các dịch vụ số, trong đó có dịch vụ và công nghệ từ châu Âu, đang tăng mạnh. Việc triển khai mạng 5G, phổ cập điện thoại thông minh và sự lan tỏa của các nền tảng kỹ thuật số cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường Việt Nam.

Theo ông Guerrier, việc Việt Nam đang hoàn thiện các đạo luật về kinh tế số là “tín hiệu rất tích cực”, bởi khung pháp lý là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Ông cho biết EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn số mang tầm quốc tế, nhằm đảm bảo một môi trường số minh bạch, đáng tin cậy và tạo niềm tin cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố then chốt của chuyển đổi số chính là con người. Đại sứ cho biết EU đang triển khai Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.

“Thông qua sáng kiến này, EU đang đàm phán với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về một chương trình trị giá 50 triệu euro nhằm thúc đẩy giáo dục về đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong hai lĩnh vực xanh và số,” Đại sứ Guerrier tiết lộ.

Trong chuyến thăm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh mới đây, ông đã tận mắt chứng kiến nhiều phòng thí nghiệm do các doanh nghiệp châu Âu tài trợ, nơi sinh viên Việt Nam được tiếp cận công nghệ hiện đại và được đào tạo để trở thành những kỹ sư của tương lai.

Đại sứ Julien Guerrier khẳng định: “EU cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số – không chỉ qua hỗ trợ hạ tầng và pháp lý, mà còn bằng đầu tư cho giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác bền vững.”

TIỀM NĂNG ĐỂ TẬN DỤNG 3% GDP CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global), cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần thúc đẩy sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa các trường đại học trong nước và các trường đại học châu Âu. Mục tiêu là tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, xây dựng các chương trình nghiên cứu chung và tận dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.

“Mục tiêu đặt ra theo Nghị quyết 57NQ/TW là đến năm 2030 phải chi ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là cơ hội rất lớn để Việt Nam đầu tư mạnh vào phát triển năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế số,” ông Khương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global). Ảnh: AVSE Global

Về lâu dài, các doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, việc đầu tư cho giáo dục đại học và nghiên cứu là yếu tố nền tảng, không thể bỏ qua.

“Quan trọng nhất là phải xây được nền tảng. Khi đã có nền tảng vững, chúng ta có thể phát triển bất kỳ lĩnh vực nào, từ đó tạo ra năng lực để giải quyết những vấn đề mới của thế giới – thậm chí dẫn dắt xu hướng ở những lĩnh vực mà chỉ Việt Nam, với đặc thù riêng, mới có thể làm được,” ông Khương phân tích.

Ông cũng lấy ví dụ cụ thể về biến đổi khí hậu tại TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang chịu áp lực rất lớn từ nước biển dâng và thời tiết cực. Để giải quyết, Việt Nam cần phát triển các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý rác thải và ngập lụt, những vấn đề cấp thiết nhưng rất đặc thù này có thể trở thành lợi thế xuất khẩu công nghệ.

“Khi chúng ta làm chủ được các công nghệ này, nhiều quốc gia có điều kiện tương tự như Philippines hay Bangladesh sẽ cần đến Việt Nam để hợp tác và chuyển giao công nghệ. Đó chính là con đường để Việt Nam vươn lên, trở thành người chơi lớn trong nền kinh tế toàn cầu,” ông Nguyễn Đức Khương khẳng định.