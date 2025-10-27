“Nvidia của Trung Quốc” tăng doanh thu gấp 14 lần, CEO trở thành một trong những người giàu nhất thế giới

Chen Tianshi, nhà sáng lập kiêm CEO của Cambricon, hiện xếp thứ 94 trong danh sách 100 người giàu nhất hành tinh...

Chen Tianshi, 40 tuổi, nhà sáng lập kiêm CEO của Cambricon Technologies (trụ sở tại Bắc Kinh), vừa gia nhập nhóm 100 người giàu nhất thế giới sau khi công ty chip AI của ông thường được giới đầu tư ví như “Nvidia của Trung Quốc” công bố kết quả kinh doanh quý 3 bùng nổ.

Theo báo cáo, doanh thu quý của Cambricon tăng gấp 14 lần, mang về lợi nhuận ròng 79,6 triệu USD (567 triệu nhân dân tệ), khác biệt hoàn toàn với khoản lỗ 27,2 triệu USD (194 triệu nhân dân tệ) cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng tới 1.332%.

Những con số ấn tượng này đã thúc đẩy làn sóng mua vào cổ phiếu của công ty này trên thị trường chứng khoán. Theo đó, cổ phiếu của Cambricon đã tăng hơn 15% tính đến giữa tuần qua. Nhờ đó, tài sản của Chen Tianshi tăng thêm khoảng 2,4 tỷ USD, nâng tổng tài sản ròng lên 24,1 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg và Forbes. Ông hiện xếp thứ 94 trong danh sách 100 người giàu nhất hành tinh.

Thành công của Cambricon được xem là biểu tượng cho nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ vẫn siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip.

Từ năm 2022, Mỹ bắt đầu cấm bán sang Trung Quốc các dòng chip AI cao cấp như A100, H100 và H200 của Nvidia. Mặc dù Nvidia được phép cung cấp phiên bản H20 có hiệu năng thấp hơn cho thị trường Trung Quốc, song Chính phủ Trung Quốc đã khuyến nghị doanh nghiệp nước này giảm phụ thuộc vào chip Mỹ, mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất trong nước như Cambricon.

Theo chuyên gia Rachel Yeo của Bloomberg, sự bứt phá của Cambricon là minh chứng rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp chip Trung Quốc đang được hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy tự chủ công nghệ và thay thế chip Nvidia trong giai đoạn bùng nổ AI hiện nay.

Hai anh em Chen Tianshi và Chen Yunji thành lập Cambricon Technologies vào năm 2016. Cả hai từng là nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Và họ đều tốt nghiệp từ chương trình đào tạo tài năng trẻ của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc – một trong những cái nôi đào tạo nhân tài công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Chen Tianshi lấy bằng cử nhân toán học năm 2005 và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học máy tính năm 2010, khi mới 25 tuổi.

Cambricon chính thức niêm yết trên sàn STAR (Thượng Hải) vào tháng 7/2020. Giá cổ phiếu của Cambricon đã tăng hơn 230% ngay trong ngày đầu tiên. Sau bảy năm liên tiếp thua lỗ, công ty cuối cùng đã báo lãi quý đầu tiên vào cuối năm 2024, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển.

Hiện Cambricon là đối tác cung cấp chip AI cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, Tencent và Baidu. Tuy nhiên, trong cuộc đua chip AI, Huawei vẫn chiếm ưu thế với sản lượng 300.000–400.000 chip AI Ascend xuất xưởng trong năm ngoái, trong khi Cambricon mới đạt hơn 10.000 chip.

Dù vậy, các chuyên gia dự đoán Cambricon có thể nâng sản lượng lên 80.000 chip trong năm 2025, và tăng gấp đôi vào năm 2026 nếu duy trì đà tăng trưởng hiện nay.

Dẫu vậy, con đường của Cambricon vẫn đầy thách thức. Tháng 12/2022, công ty bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ, dẫn đến việc bị hạn chế tiếp cận công nghệ và dây chuyền sản xuất tiên tiến.

Cambricon cũng đang đối mặt với khó khăn về năng lực sản xuất, khi giới phân tích cho rằng công suất hiện tại chưa đủ để đáp ứng đơn hàng của một khách hàng lớn.

Trong báo cáo gửi nhà đầu tư tháng 8 vừa qua, Cambricon cũng thừa nhận rủi ro, cho rằng giá cổ phiếu đang tăng nhanh hơn giá trị thực và định giá hiện tại có thể đã vượt xa nền tảng kinh doanh của công ty.

Mặc dù vậy, Cambricon vẫn là nhân tố quan trọng đóng góp vào nỗ lực đẩy nhanh chiến lược tự chủ thiết bị và thiết kế chip của Trung Quốc. Cùng với cái tên tiêu biểu khác là công ty AMIES, nhà sản xuất thiết bị in thạch bản của Trung Quốc. Hiện sản phẩm chủ lực của AMIES là máy in thạch bản đóng gói tiên tiến đã chiếm 35% thị phần toàn cầu và tới 90% thị phần nội địa Trung Quốc.