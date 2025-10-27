Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – Công ước Hà Nội – khép lại chiều 26/10 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc hợp tác toàn cầu mới trong bảo vệ an ninh mạng.

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Với sự tham gia của 72 quốc gia, sự kiện khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và uy tín của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

BA KẾT QUẢ ĐỒNG THUẬN VÌ MỘT KHÔNG GIAN MẠNG AN TOÀN, TIN CẬY

Phát biểu bế mạc Lễ mở ký, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định sự kiện đã diễn ra thành công, trang trọng và hiệu quả.

Trong hai ngày làm việc, cùng với Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao và các phiên thảo luận, sự kiện bên lề đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh toàn cảnh bức tranh tội phạm mạng toàn cầu, cũng như nỗ lực của các quốc gia, tổ chức quốc tế và cá nhân trong việc ứng phó thách thức ngày càng gia tăng trên không gian mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu bế mạc. Ảnh: Nhân Dân

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết việc 72 quốc gia ký kết tham gia Công ước là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí chính trị và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới Liên hợp quốc, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đội ngũ phóng viên đã chung sức tạo nên thành công của sự kiện.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh ba kết quả đồng thuận quan trọng đạt được qua Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao.

Thứ nhất, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, phục vụ hòa bình và phát triển bền vững. Công ước tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định giá trị của đối thoại bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia và thúc đẩy hợp tác đa phương.

Thứ hai, sự tham gia của đông đảo các quốc gia và tổ chức quốc tế tại Lễ mở ký cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ nguồn lực nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mạng.

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam – quốc gia đăng cai và là một trong những bên thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực này.

Đại biểu tham dự Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, an ninh mạng không chỉ là thách thức mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền riêng tư và niềm tin xã hội số. Ông kêu gọi các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi hiệu quả Công ước Hà Nội bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, đặc biệt là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

“Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước Hà Nội; đồng thời tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong phòng, chống tội phạm mạng”, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

CÙNG NHAU HƯỚNG TỚI CỘT MỐC TIẾP THEO – CÔNG ƯỚC CÓ HIỆU LỰC

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Việt Nam tin tưởng rằng, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại.

“Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Ông John Brandolino, đại diện Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phát biểu. Ảnh: Nhân Dân

Tại phiên bế mạc, ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề về điều ước quốc tế thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết hai ngày diễn ra Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao đánh dấu chặng cuối của hành trình khởi đầu từ năm 2019, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập Ủy ban đặc biệt để đàm phán về công ước mới.

Theo ông Brandolino, quá trình đàm phán là một trong những nỗ lực xây dựng công ước toàn diện và bao trùm nhất trong lịch sử Liên hợp quốc. Các phiên thảo luận, hội nghị bàn tròn và sự kiện bên lề đã góp phần làm phong phú thêm nội dung trao đổi, thể hiện quyết tâm chung của các quốc gia trong việc định hình tương lai an toàn hơn trên không gian mạng.

“Thông điệp quan trọng nhất rút ra từ sự kiện này là: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người – cả trong thế giới thực và trên không gian mạng”, ông John Brandolino nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc đàm phán và ký kết Công ước mới chỉ là bước khởi đầu, và nhiệm vụ sắp tới là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo – Công ước có hiệu lực trong thực tiễn.

Bà Fouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng phát biểu. Ảnh: Nhân Dân

Bà Faouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các quốc gia thành viên, quan sát viên, các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ, học viện và khu vực tư nhân. Theo bà, thành công của Công ước Hà Nội là kết quả của tinh thần bao trùm, đại diện rộng rãi và làm việc tập thể, phản ánh niềm tin vào hợp tác quốc tế và giá trị chung của nhân loại.

Công ước Hà Nội – văn kiện toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng – không chỉ là bước tiến về pháp lý mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác đa phương trong thời đại số. Từ Hà Nội, thế giới khởi đầu một hành trình mới hướng tới không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn, nơi công nghệ được đặt phục vụ con người và phát triển bền vững.