Dẫn đầu về gắn kết khách hàng, Techcombank lập đỉnh thu phí dịch vụ, tăng trưởng 46% quý 1/2026

Thu Hà

28/04/2026, 08:00

Ngoài các chỉ số nổi trội về lợi nhuận, ROI, CASA… Techcombank đã khẳng định “ngôi vương” về thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ (NFI) - thể hiện mức độ gắn kết mạnh mẽ với đời sống tài chính khách hàng thông qua các dịch vụ toàn diện.

Khách hàng giao dịch tại Techcombank. Ảnh: Techcombank.


Kết thúc quý 1/2026, Techcombank lập kỷ lục về NFI đạt tăng trưởng hơn 46%, vượt xa mức trung bình ngành và trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh. Điều này cho thấy một mô hình kinh doanh không chỉ lớn hơn, mà còn bền vững hơn, đa dạng hơn và gần hơn với các chuẩn mực ngân hàng hàng đầu châu Á mà Việt Nam đang hướng tới.

CƠ CẤU LỢI NHUẬN “CHẤT”, THIẾT LẬP CHUẨN MỰC MỚI

Năm 2025 vừa qua đánh dấu việc Techcombank khép lại thành công hành trình chuyển đổi chiến lược 5 năm (2021 – 2025). Mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 32,538 tỷ đồng năm vừa qua là minh chứng rõ nhất. Tất nhiên, với phương châm “Vượt trội hơn mỗi ngày” Techcombank tiếp tục thể hiện phong độ ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Techcombank đã tiếp tục làm nức lòng cổ đông khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 8,900 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý 1 cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng.

Điểm nhấn quan trọng của Techcombank trong quý 1 chính là sự tăng trưởng kỷ lục về phí. Theo đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) bùng nổ ấn tượng, tăng 47% lên 3,600 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu phí dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tăng phi mã 103.4% chỉ sau 3 tháng triển khai toàn diện.

Khi ngành ngân hàng Việt Nam bước vào kỷ nguyên “Câu lạc bộ lợi nhuận 30 nghìn tỷ đồng”, sự tăng trưởng thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ khẳng định bước chuyển mình quan trọng về “chất” trong cơ cấu thu nhập hoạt động. Điều này khẳng định vị thế “ăn chắc” của Techcombank trong hành trình không chỉ lớn mà còn bền vững. Năm 2025, Techcombank dẫn đầu thị phần về phí trong toàn ngành, chiếm 16%.

Đồng thời, hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II tiếp tục được cải thiện lên mức 15.2%, củng cố vị thế vốn dẫn đầu hệ thống. Những con số này là minh chứng cho tính hiệu quả của hệ sinh thái toàn diện mà Techcombank đang xây dựng.

Thực tế, thu nhập lãi thuần có thể biến động theo chu kỳ tín dụng và áp lực co hẹp NIM. Ngược lại, thu nhập từ phí là thước đo mang tính cấu trúc về chiều sâu thương hiệu – được xây dựng qua nhiều năm đầu tư vào nền tảng số - dữ liệu, quản lý tài sản, thị trường vốn, bảo hiểm và ngân hàng giao dịch.

Vị thế số 1 bền vững của Techcombank về NFI, cùng với ROA cao nhất hệ thống và tỷ lệ CASA dẫn đầu, cho thấy một mô hình kinh doanh không chỉ lớn hơn, mà còn bền vững hơn, đa dạng hơn và gần hơn với các chuẩn mực ngân hàng hàng đầu châu Á mà Việt Nam đang hướng tới.

Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% và phát triển thị trường vốn sâu hơn, những ngân hàng chiến thắng sẽ là những ngân hàng tạo ra doanh thu vượt ra ngoài sổ cho vay. Trên hành trình đó, Techcombank không chỉ đang dẫn đầu – Techcombank đang tiên phong thiết lập chuẩn mực mới của ngành.

LỢI THẾ ĐƯỢC PHÁT HUY TỪ THÀNH QUẢ CHIẾN LƯỢC 10 NĂM

Rõ ràng, mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) của Techcombank đã thực sự bùng nổ khi thiết lập đỉnh cao lịch sử mới với 3.6 nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả của một hệ sinh thái tài chính toàn diện đã chín muồi.

Sự tăng trưởng khá đều từ thu phí các mảng dịch vụ trọng yếu cho thấy những nền tảng 10 năm xây dựng của Techcombank đã có nhiều “quả ngọt”.

Sau nhiều năm chiếm lĩnh mạnh về thị phần thẻ, Techcombank tiếp tục tăng 15.4% thu phí từ dịch vụ thẻ so với cùng kỳ đạt 442.5 tỷ đồng. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực nhằm thúc đẩy chi tiêu của chủ thẻ Techcombank với các ưu đãi mạnh mẽ cho khách hàng và nâng cao tính tiện ích nhờ tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các sản phẩm tín dụng, tài chính tiêu dùng và đối tác hệ sinh thái, qua đó khuyến khích chi tiêu đa kênh và thúc đẩy tần suất giao dịch cao hơn.

Nổi bật với thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán của Techcombank đạt 1.6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 158.6% so với cùng kỳ và 59% so với cùng quý. Đà tăng trưởng tích cực này được thúc đẩy bởi việc Ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp mới và cải tiến sản phẩm mạnh mẽ.

Đăc biệt, với sự ra đời của các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Techcombank đã hoàn thiện mô hình hệ sinh thái tài chính dịch vụ - bảo vệ và mô hình “One stop shop” với một điểm chạm và trọn vẹn trải nghiệm khách hàng.

Chỉ sau 3 tháng triển khai toàn quốc, thu từ phí dịch vụ bảo hiểm bao gồm sản phẩm hợp tác bảo hiểm (bancassurance) và dịch vụ bảo hiểm của công ty con đạt 429.2 tỷ đồng, tăng 103.4% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu phí dịch vụ bảo hiểm tại các công ty con, trên nền tảng triển khai toàn diện các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ quý 1/2026.

Bên cạnh đó, mảng thu từ dịch vụ ngoại hối của Techcombank cũng đạt 349.3 tỷ đồng, tăng 25.4% so với cùng kỳ và 11% so với quý trước, tiếp tục đóng góp quan trọng trong nguồn thu của Ngân hàng, làm đẹp thêm cho bảng cơ cấu thu nhập phí và lợi nhuận bền vững hiện có.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mới đây, Techcombank cũng thông qua nhiều quyết sách quan trọng, tiếp tục phát huy các thế mạnh để phát triển từ dẫn đầu trong nước đến hệ sinh thái tài chính toàn diện vươn tầm Quốc tế. Với sự đầu tư tăng cường AI toàn diện và phát triển bền vững, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ vượt ngoài ngân hàng, Techcombank hứa hẹn những dịch vụ mới cho khách hàng và tiếp tục dẫn dắt thay đổi tích cực của toàn ngành.

Giá vàng mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng xả hàng

Giá vàng mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng xả hàng

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế...

Sắp diễn ra tọa đàm: Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng

Sắp diễn ra tọa đàm: Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng

Vào lúc 9h ngày 28/4, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy streaming Tọa đàm “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp: Từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng”, nhằm làm rõ thực trạng, các điều kiện và giải pháp để mô hình “ngân hàng kiến tạo số” đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp, phát huy hiệu quả và kiến tạo tăng trưởng...

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Ngày 25/4/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trên hành trình phát triển.

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục bộc lộ nhiều điểm nghẽn khi có tới 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương đạt mức thấp hơn bình quân cả nước. Thực trạng này cho thấy áp lực lớn trong việc hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ vướng mắc và siết chặt kỷ luật thực thi…

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng giảm trong cả tuần này, đánh dấu tuần đi xuống đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

