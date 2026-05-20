Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng
Đỗ Như
20/05/2026, 08:42
Các đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng...
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn.
Theo đó, khoảng tháng 10/2025, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ
quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) phát hiện một đường dây buôn lậu
vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Nhận định
đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh
vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh,
tập trung lực lượng quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.
Sau khoảng 6 tháng theo dõi, nắm bắt phương thức hoạt động, lực lượng công an
đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên
liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được
5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ
thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu
đường dây là đối tượng người Trung Quốc.
Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách
hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng
thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ
quan chức năng.
Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, thường trú tại phường
Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đối tượng Đức (từng có thời
gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung) được giao nhiệm vụ trung
gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết”
là người Trung Quốc đang thuê nhà tại tỉnh Bắc Ninh.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Đức khai nhận sau một thời
gian vận chuyển hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, tuy nhiên do mức lương được
trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đức
được đối tượng cầm đầu trả công 150 triệu đồng - 200 triệu đồng/tháng.
Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường
xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua
nhiều khâu khác nhau.
Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc
nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất
làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách
hàng tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được
nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Toàn bộ số tiền giao
dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức.
Sau đó, Đức dùng số tiền này để
mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối
tượng cầm đầu người Trung Quốc hòng gây khó khăn cho công tác điều tra của lực
lượng chức năng.
Theo cơ quan công an, thống kê sơ bộ, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của
các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thu giữ số lượng rất lớn bất động sản, siêu xe, tiền, vàng trong vụ án Phó Đức Nam
17:34, 18/03/2026
Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến
11:23, 13/02/2026
Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng
Từ năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồng
Phụ nữ sinh đủ 2 con trước trước 35 tuổi; phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2027...
Triệt phá đường dây buôn lậu caffein quy mô đặc biệt lớn
Lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, các đối tượng hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi...
Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn
Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc... dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...
TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học
TP. Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - công trình đầu tiên của đợt thi đua cao điểm...
Mưa lớn gây thiệt hại tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 18/5 đến chiều 19/5, mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: