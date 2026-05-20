Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng

Đỗ Như

20/05/2026, 08:42

Các đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng...

Sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn.

Theo đó, khoảng tháng 10/2025, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, nắm bắt phương thức hoạt động, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội.

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu vàng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Ảnh: TTXVN.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, thường trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đối tượng Đức (từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung) được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đức khai nhận sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, tuy nhiên do mức lương được trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đức được đối tượng cầm đầu trả công 150 triệu đồng - 200 triệu đồng/tháng.

Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau.

Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức.

Sau đó, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc hòng gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Theo cơ quan công an, thống kê sơ bộ, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

buôn lậu vàng công an Hà Nội đường dây buôn lậu vàng lậu

