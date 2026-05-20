Giải pháp cải thiện “sức khỏe” hộ kinh doanh

20/05/2026, 08:00

Hộ kinh doanh được xem là mắt xích quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân.

Hộ kinh doanh – mắt xích quan trọng của nền kinh tế. Ảnh: VBI.

Thấu hiểu những rủi ro và áp lực các nhà kinh doanh đang đối mặt, VietinBank và Bảo hiểm VietinBank - VBI vừa nghiên cứu ra mắt sản phẩm “bảo hiểm hộ kinh doanh”, giải pháp quản trị rủi ro và hỗ trợ tài chính thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại mới. 

BIẾN NHỮNG NỖI LO THƯỜNG TRỰC THÀNH QUYỀN LỢI BẢO VỆ THIẾT THỰC

Nhìn từ thực tế, trong quá trình vận hành, các hộ kinh doanh thường phải đối mặt với ngày càng nhiều áp lực và rủi ro đa dạng. Bên cạnh các rủi ro truyền thống như cháy nổ, chập điện, thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại tài sản, nhiều đối tượng xấu còn lợi dụng việc ban hành các quy định mới của Nhà nước để mạo danh cơ quan chức năng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không ít trường hợp rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, gián đoạn hoạt động chỉ vì thiếu một giải pháp bảo vệ phù hợp.

Từ sự thấu hiểu những khó khăn thực tế của khách hàng, sản phẩm bảo hiểm hộ kinh doanh của VBI và VietinBank được thiết kế với cơ chế bảo vệ toàn diện “2 trong 1”, kết hợp bảo vệ cả tài sản/tài khoản và tai nạn con người. Đây là cách tiếp cận mang tính thực tiễn cao, bởi với nhiều hộ kinh doanh, tài sản kinh doanh và đời sống gia đình luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Khi rủi ro xảy ra, ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở hàng hóa hay doanh thu mà còn tác động trực tiếp tới cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm Hộ kinh doanh VBI - Giải pháp toàn diện phù hợp với mọi mô hình kinh doanh.

Với mức phí 660.000 đồng/năm, người mua bảo hiểm có thể nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới 1,1 tỷ đồng với các rủi ro cho hộ gia đình và 300 triệu đồng với các rủi ro tài sản/tài khoản, giúp khách hàng có thêm nguồn lực tài chính để ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh khi không may gặp sự cố.

HỆ SINH THÁI BẢO VỆ: “MAY ĐO” THEO TỪNG MÔ HÌNH KINH DOANH

Một điểm đáng lưu ý của sản phẩm nằm ở định hướng thiết kế theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng, thay vì áp dụng một sản phẩm chung cho mọi mô hình kinh doanh. Theo đó, VBI phát triển 3 gói bảo hiểm với phạm vi bảo vệ được “may đo” phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động và đặc thù rủi ro của từng hộ kinh doanh, giúp bảo hiểm phát huy đúng vai trò – bảo vệ đúng những rủi ro khách hàng thực sự quan tâm.

Bảo hiểm hộ kinh doanh “Biz Start” được thiết kế dành cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ như bán hàng tại chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, ki-ốt, quầy hàng nhỏ tại nhà, dịch vụ cho thuê khoán hoặc các mô hình kinh doanh không điểm bán. Sản phẩm tập trung bảo vệ tài sản trước các rủi ro cháy, nổ, sét đánh gây thiệt hại trực tiếp và bảo hiểm cho hàng hóa tại địa điểm kinh doanh được bảo hiểm lên tới 50% số tiền bảo hiểm.

Biz Start còn đồng hành, hỗ trợ khách hàng sau tổn thất với các quyền lợi: Tạm ứng nhanh tới 50% giá trị thiệt hại ước tính; hỗ trợ thuê nhà lên đến 6 tháng; hỗ trợ chi phí ổn định tinh thần và duy trì hoạt động kinh doanh 5 triệu đồng/vụ tổn thất cũng như hỗ trợ chi phí bồi thường thiệt hại cho ngôi nhà tiếp giáp tới 50 triệu đồng.

Gói sản phẩm thứ hai là “Biz Pro”, hướng tới các hộ kinh doanh có quy mô và hệ thống vận hành lớn hơn như cửa hàng điện máy, điện tử, bán lẻ tiêu dùng, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp hay các cơ sở sản xuất – buôn bán vật tư, thủy sản, cây giống…

Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ tài sản và phục hồi kinh doanh tương tự Biz Start, Biz Pro được thiết kế chuyên biệt với quyền lợi chi phí cứu hỏa lên đến 15 triệu đồng, bao gồm chi phí trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy và khôi phục thiệt hại đối với các phương tiện này. Quyền lợi này được xây dựng nhằm tập trung bảo vệ tài sản cho các mô hình kinh doanh quy mô lớn.

Gói bảo hiểm thứ ba “Biz Online” dành riêng cho các chủ shop online, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu bảo vệ trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Gói bảo hiểm tập trung bảo vệ khách hàng trước các rủi ro lừa đảo công nghệ cao như chuyển tiền vào tài khoản của bên thứ ba theo yêu cầu liên lạc điện tử giả mạo; gian lận chuyển tiền điện tử khi cung cấp thông tin tài khoản tại các trang web giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính; hoặc thiệt hại tài chính do cài đặt phần mềm độc hại, truy cập website giả mạo các ngân hàng, tổ chức chuyển tiền, cơ quan nhà nước hay đơn vị cung cấp điện nước dẫn đến thiệt hại tài chính.

Theo đại diện VBI, bảo hiểm hộ kinh doanh không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, mong muốn được chung tay, góp sức của doanh nghiệp vào công cuộc phát triển đất nước. VBI tin tưởng rằng, khi có một điểm tựa phía sau, cộng động hộ kinh doanh sẽ có thể an tâm phát triển, phát huy vai trò là động lực của nền kinh tế.

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Tỷ giá đối mặt ba sức ép

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Đọc nhiều nhất
Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Người tiêu dùng có đang "bội thực" son môi?

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm "100 ngày đêm" hoàn thành 1.000 phòng học

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

