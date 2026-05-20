Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/5), tuột khỏi mốc 4.500 USD/oz, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên mức cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đồng USD cũng duy trì xu hướng tăng. Quỹ vàng SPDR Gold Trust có động thái bán ròng khá mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.481,1 USD/oz, giảm 86,3 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương giảm gần 1,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 73,81 USD/oz, giảm 3,99 USD/oz, tương đương giảm 5,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 1%, còn 4.511,2 USD/oz.

Từ tuần trước, tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã khiến thị trường kim loại quý “vạ lây”. Giá trái phiếu sụt giảm dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Nhà đầu tư xả hàng trái phiếu vì đòi hỏi mức lợi tức cao hơn khi nắm giữ tài sản có thu nhập cố định này trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng do giá dầu leo thang vì cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh kéo dài. Không chỉ trái phiếu chính phủ Mỹ, mà trái phiếu chính phủ nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Anh, Đức… cũng bị bán mạnh trong những phiên gần đây.

Phiên ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc chạm mức 5,197%, cao nhất kể từ tháng 7/2007. Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,183%, tăng hơn 3 điểm cơ bản so với mức chốt của phiên trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - mốc tham chiếu cho các khoản vay thế chấp nhà, vay mua xe và thẻ tín dụng ở Mỹ - tăng 4 điểm cơ bản lên 4,667%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4.687%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - có độ nhạy cảm cao với kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngắn hạn - tăng 3 điểm cơ bản, lên 4,12%.

“Lãi suất trên thị trường đang đồng thời tăng lên ở nhiều quốc gia trên thế giới, và điều này thực sự gây áp lực mất giá lên vàng. Đồng USD cũng mạnh lên, một yếu tố tiêu cực khác đối với kim loại quý”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng gần đây, với chỉ số Dollar Index tăng 0,12%, đóng cửa ở mức 99,31 điểm. Trong lúc Mỹ và Iran chưa thể đi đến một thỏa thuận hòa bình và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đồng bạc xanh hưởng lợi từ vai trò một “hầm trú ẩn” được ưa chuộng và vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Giá dầu chững lại, neo ở mức cao trong phiên này. Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 0,7 USD/thùng, còn hơn 111 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 0,8 USD/thùng, còn gần 107,8 USD/thùng.

Dầu giảm giá nhẹ trong lúc nhà đầu tư chờ những diễn biến tiếp theo trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Donald Trump nói rằng Tehran có “thời gian rất hạn chế” để đi đến một thỏa thuận”, và nếu không có thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ có “một cuộc tấn công lớn khác” nhằm vào Iran.

Giá dầu cao đồng nghĩa áp lực lạm phát toàn cầu lớn, đòi hỏi các ngân hàng trung ương phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu tăng phản ánh kỳ vọng rằng lãi suất của các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng.

Trước khi chiến tranh xảy ra, thị trường đã kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Hiện tại, đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất đã gần như không còn. Thay vào đó, kỳ vọng trên thị trường lãi suất tương lai đã dịch chuyển theo hướng Fed có thể tăng lãi suất một lần với mức tăng 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm.

“Những yếu tố mang tính cấu trúc cho sự tăng giá của vàng vẫn duy trì, nhưng các biến động vĩ mô ngắn hạn đã tạo ra một môi trường thách thức cho giá vàng, Một khi áp lực tăng giá năng lượng dịu đi, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể trở lại thành động lực tăng giá quan trọng cho vàng”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét.

Phiên ngày thứ Tư, nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế chờ Fed công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất để tìm hiểu thêm về lập trường lãi suất của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.036,8 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tăng nhẹ.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,1% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.488,1 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay tăng 0,6%, đạt 74,27 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.119 đồng (mua vào) và 26.389 đồng (bán ra), tăng tương ứng 12 đồng và 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.