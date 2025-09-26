Đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia...

Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, KOICA, Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA), các bộ ngành trung ương, Sở Công Thương, Sở Tài chính, trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp các địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và tăng trưởng xanh.

NỀN TẢNG QUAN TRỌNG ĐỂ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Phát biểu tại khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: "Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc hội thảo.

Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong việc tiếp cận, thẩm định và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng.

"Thành công của Dự án đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm tốt, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và mở rộng thị trường năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới”, bà Giang khẳng định.

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” được triển khai trong giai đoạn 2021–2025 trên phạm vi toàn quốc, nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN

Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong việc giúp Việt Nam duy trì kinh tế bền vững, nâng cao sức chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai.

Ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bộ Tài chính chia sẻ về kết quả thực hiện của dự án.

"Những kết quả thu được từ dự án đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam, và là minh chứng của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, cũng như sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và KOICA", ông Việt Anh khẳng định; đồng thời cho biết Chính phủ gần đây cũng đã ban hành Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg về phân loại các dự án đầu tư xanh. Đây là một bước tiến rất lớn và những kết quả từ dự án là một phần đóng góp vào tiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trên.

Về phần mình, ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cho biết thông qua dự án, Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp, xây dựng nền tảng tài chính xanh và tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững.

Cụ thể, dự án đã nghiên cứu xây dựng và sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng và hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, xi măng, giấy, dệt may, đồng thời triển khai các chương trình tăng cường năng lực với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu của Hàn Quốc về hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh cho nhiều bên liên quan.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu khả thi về đầu tư tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp, tạo nền tảng để kết quả của dự án không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, mà còn có thể chuyển hóa thành những khoản đầu tư thực tế.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, dự án đã xây dựng các báo cáo đầu vào kế hoạch tăng trưởng xanh cho 10 địa phương, đưa ra các khuyến nghị, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để các địa phương tích hợp, hoàn thiện, ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của địa phương mình.

Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ngoài ra, thông qua các nghiên cứu về đầu tư công cho khí hậu và hướng dẫn đầu tư xanh, dự án đã góp phần tạo dựng khung khổ thể chế, làm cơ sở khuyến khích các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam tham gia các dự án tăng trưởng xanh trong tương lai.

Cùng với các hội thảo, khóa tập huấn và hoạt động truyền thông, dự án đã góp phần lan tỏa kiến thức, khuyến khích sự thay đổi trong tư duy và hành động hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ông Lee Byung Hwa nhấn mạnh: “Những kết quả này chắc chắn không thể có được từ nỗ lực của riêng một tổ chức, mà là thành quả của sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam, sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, cùng sự cống hiến tận tâm của các cơ quan và chuyên gia hợp tác từ cả Việt Nam và Hàn Quốc".