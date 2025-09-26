Đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh
Việt An
26/09/2025, 09:14
Sau hơn 3 năm triển khai, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia...
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.
Hội thảo có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, KOICA, Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA), các bộ ngành trung ương, Sở Công Thương, Sở Tài chính, trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp các địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và tăng trưởng xanh.
NỀN TẢNG QUAN TRỌNG ĐỂ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
Phát biểu tại khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: "Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.
Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong việc tiếp cận, thẩm định và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng.
"Thành công của Dự án đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm tốt, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và mở rộng thị trường năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới”, bà Giang khẳng định.
Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” được triển khai trong giai đoạn 2021–2025 trên phạm vi toàn quốc, nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN
Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong việc giúp Việt Nam duy trì kinh tế bền vững, nâng cao sức chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai.
"Những kết quả thu được từ dự án đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam, và là minh chứng của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, cũng như sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và KOICA", ông Việt Anh khẳng định; đồng thời cho biết Chính phủ gần đây cũng đã ban hành Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg về phân loại các dự án đầu tư xanh. Đây là một bước tiến rất lớn và những kết quả từ dự án là một phần đóng góp vào tiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trên.
Về phần mình, ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cho biết thông qua dự án, Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp, xây dựng nền tảng tài chính xanh và tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững.
Cụ thể, dự án đã nghiên cứu xây dựng và sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng và hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, xi măng, giấy, dệt may, đồng thời triển khai các chương trình tăng cường năng lực với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu của Hàn Quốc về hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh cho nhiều bên liên quan.
Bên cạnh đó, dự án cũng đã hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu khả thi về đầu tư tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp, tạo nền tảng để kết quả của dự án không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, mà còn có thể chuyển hóa thành những khoản đầu tư thực tế.
Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, dự án đã xây dựng các báo cáo đầu vào kế hoạch tăng trưởng xanh cho 10 địa phương, đưa ra các khuyến nghị, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để các địa phương tích hợp, hoàn thiện, ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của địa phương mình.
Ngoài ra, thông qua các nghiên cứu về đầu tư công cho khí hậu và hướng dẫn đầu tư xanh, dự án đã góp phần tạo dựng khung khổ thể chế, làm cơ sở khuyến khích các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam tham gia các dự án tăng trưởng xanh trong tương lai.
Cùng với các hội thảo, khóa tập huấn và hoạt động truyền thông, dự án đã góp phần lan tỏa kiến thức, khuyến khích sự thay đổi trong tư duy và hành động hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Ông Lee Byung Hwa nhấn mạnh: “Những kết quả này chắc chắn không thể có được từ nỗ lực của riêng một tổ chức, mà là thành quả của sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam, sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, cùng sự cống hiến tận tâm của các cơ quan và chuyên gia hợp tác từ cả Việt Nam và Hàn Quốc".
Tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp bắt đầu từ kiểm toán năng lượng
07:36, 26/09/2024
Tiết kiệm năng lượng cần có các chế tài mang tính bắt buộc
Haier ra mắt máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam
Haier ra mắt MultiWash - máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm giặt giũ thông minh đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện đại.
Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao
Khắp các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân và Hương Bình (Hà Tĩnh) những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng không khí thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Những vườn bưởi sai trĩu quả báo hiệu một vụ mùa bội thu, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu đặc sản đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Điện mặt trời mái nhà: Nên xử phạt hay không?
Những tranh luận quanh việc hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng có phải đăng ký, có thể bị xử phạt hay không, đang phản ánh một mâu thuẫn:"Khung chính sách cơ bản đã có nhưng cách triển khai chưa đủ rõ ràng, chưa đủ linh hoạt để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vừa bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn lưới điện"...
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”
Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: