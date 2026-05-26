Hai nhóm doanh nghiệp cần được ưu tiên nguồn lực công khoa học công nghệ

Hạ Chi

26/05/2026, 16:23

Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đầu tư công cho khoa học công nghệ của Việt Nam có thể tập trung vào hai nhóm doanh nghiệp, một là các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (doanh nghiệp xuất khẩu hoặc các nhà cung ứng cho những tập đoàn sản xuất quốc tế), hai là doanh nghiệp vừa và nhỏ...

TS. Sacha Samuel Jacques Dray, Chuyên gia Kinh tế của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Việt Dũng.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” ngày 26/5, TS. Sacha Samuel Jacques Dray, Chuyên gia Kinh tế của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mang ý nghĩa như một bước ngoặt quan trọng đối với Việt Nam, với các mục tiêu, cam kết mạnh mẽ của Nhà nước dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

“Nhìn vào Việt Nam hôm nay, chúng tôi có cơ sở để tin tưởng vào khả năng phát triển và ứng dụng công nghệ của quốc gia này”, TS. Sacha Samuel Jacques Dray khẳng định. 

CHƯA TỚI 1/5 DOANH NGHIỆP VIỆT THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG FDI TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Ông cho biết cách đây khoảng 5 năm, rất ít người có thể hình dung AI lại đóng vai trò lớn như hiện nay trong đời sống và kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển AI từ giai đoạn 2017-2018.

Lịch sử phát triển công nghệ luôn là “những điều chưa từng được biết tới”. Vì vậy, việc lựa chọn đúng công nghệ chiến lược không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là cuộc hoạch định chính sách mang tính dài hạn.

Tiến sĩ nhận định Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất công nghệ năng động của thế giới. Tuy nhiên, sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn hạn chế.

Theo đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đóng góp khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó Samsung hiện tạo ra doanh thu tới khoảng 13% GDP của Việt Nam. Dù vậy, giá trị gia tăng trên mỗi giờ lao động của Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ khoảng 7 USD/giờ, so với khoảng 14 USD tại Trung Quốc và 28 USD tại Malaysia.

Theo ông Dray, nghịch lý ở chỗ Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn nhưng mức độ làm chủ công nghệ và tham gia trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nội địa còn hạn chế. Hiện chưa đến 20% doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong ngành điện tử, các tập đoàn quốc tế vẫn phải nhập khẩu tới khoảng 90% linh kiện và phụ kiện phục vụ sản xuất. Điều đó cho thấy đóng góp của hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước còn khá khiêm tốn.

KHUYẾN NGHỊ TỪ ĐẠI DIỆN WORLD BANK 

Đưa ra khuyến nghị nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng tại Nghị quyết 57, ông Dray cho biết Việt Nam hiện đã áp dụng cơ chế cho phép khấu trừ tới 200% chi phí R&D cho doanh nghiệp tư nhân, song mức độ tận dụng chính sách này vẫn còn thấp, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do còn vướng nhiều rào cản về thủ tục hành chính.

Theo ông, việc đơn giản hóa quy trình và thủ tục là điều cần thiết để dòng vốn đầu tư tư nhân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được khơi thông mạnh mẽ hơn.

Về đầu tư công, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đầu tư dàn trải hiếm khi mang lại hiệu quả cao. Nguồn lực chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng khi được tập trung vào những doanh nghiệp có năng lực hấp thụ tốt, khả năng cạnh tranh cao và tiềm năng tạo ra nhiều việc làm chất lượng.

Theo ông, hiện Việt Nam có hai nhóm doanh nghiệp đặc biệt phù hợp để đón nhận và hấp thụ dòng vốn này.

Nhóm đầu tiên là các doanh nghiệp đã tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu hoặc các nhà cung ứng cho những tập đoàn sản xuất quốc tế. Đây là những doanh nghiệp đã quen với áp lực cạnh tranh, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và sở hữu mạng lưới khách hàng ổn định. Vì vậy, khi được hỗ trợ về công nghệ và đổi mới sáng tạo, họ có thể nhanh chóng nâng cấp năng lực sản xuất.

Ông dẫn chứng chương trình hợp tác phát triển nhà cung ứng giữa Bộ Công Thương và Samsung từ năm 2015. Thông qua chương trình này, các kỹ sư và chuyên gia đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, cải thiện tiêu chuẩn sản xuất và đáp ứng yêu cầu quốc tế. Nếu năm 2014, Samsung chỉ có khoảng 25 nhà cung ứng tại Việt Nam thì hiện nay con số này đã vượt 300. "Đây là kết quả rất rõ ràng", ông Dray nói.

Nhóm thứ hai là doanh nghiệp vừa và nhỏ — khu vực được xem là “xương sống” của nền kinh tế Việt Nam và cũng là khu vực có dư địa tăng trưởng lớn nhất. 

Theo nghiên cứu của World Bank, hiện mới chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tận dụng hiệu quả AI và các công nghệ số tiên tiến. Khoảng cách không chỉ nằm ở nhận thức công nghệ, mà còn ở năng lực tiếp cận, khả năng hấp thụ, mức độ sẵn sàng và tính kỷ luật trong quá trình triển khai.

Chuyên gia cho rằng đây là khu vực doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư mạnh trong 5 năm tới thông qua các chương trình chuyển đổi số và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

"Trong quá trình này sẽ xuất hiện những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ thành công. Từ các mô hình đi đầu đó, Việt Nam có thể tiếp tục nhân rộng kinh nghiệm và xây dựng các chương trình hỗ trợ quy mô lớn hơn", ông Dray nói. 

Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

10:16, 23/05/2026

Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

09:51, 26/05/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao

19:31, 21/05/2026

Công bố 112 công nghệ, giải pháp và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao

AI phải phục vụ con người, không được thống trị nhân loại

AI phải phục vụ con người, không được thống trị nhân loại

Thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trong những vấn đề đạo đức và chính trị toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Trong văn kiện mang tên Magnifica Humanitas (Nhân loại huy hoàng), Vatican kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý AI, cảnh báo công nghệ này có nguy cơ thúc đẩy chiến tranh, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra “những hình thức nô lệ mới” trong thời đại số…

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt "vòng vây công nghệ"

Huawei đặt mục tiêu đến năm 2031 có thể thiết kế các dòng chip cao cấp đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nanomet - được xem là sát giới hạn công nghệ bán dẫn vào cuối thập kỷ này...

Ban hành khung nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học

Ban hành khung nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành bộ nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học, đặt ra chuẩn mực về trung thực học thuật, minh bạch dữ liệu và trách nhiệm giải trình trong hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

AI phải phục vụ con người, không được thống trị nhân loại

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy