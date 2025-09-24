Đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An
Nguyễn Thuấn
24/09/2025, 11:12
Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng tại các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II. Mục tiêu là sớm hoàn thành các hạng mục then chốt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An...
Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ
An, đến nay dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt
bằng với diện tích 247,42ha/264,77ha, đạt tỷ lệ 93,44%. Trong đó, 231,58ha đã
được giao đất, cho thuê đất; 14,7ha bàn giao cho công tác duy tu, bảo dưỡng;
còn lại 15,76ha chưa cho thuê. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng
14,38ha, chủ yếu liên quan đến ba đơn vị: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng
rừng Quỳnh Thiện (5,13ha), Nhà máy nước đá tinh khiết Thiên Hoa (0,57ha) và Xí
nghiệp gạch Trung Đô – Hoàng Mai (6,04ha).
Ngoài những vướng mắc về mặt bằng,
dự án còn gặp khó khăn trong xử lý hoạt động xả thải của Công ty cổ phần
Container Nghệ An. Đồng thời, tuyến đường N3 nối Quốc lộ 1A với Khu công nghiệp
chưa được triển khai, ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng.
Với Khu công nghiệp Hoàng Mai II,
có tổng diện tích 334,79ha, đến nay đã thu hồi hơn 91ha; đã phê duyệt trích đo
được 312,4ha (còn lại 22,39ha chưa phê duyệt); kiểm kê tài sản, hoa màu trên
290,76ha (còn 44,03ha). Dự án hiện mới thu hút được một nhà đầu tư. Tuy nhiên,
quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại.
Vấn đề nổi bật là
việc áp dụng mật độ cây trồng chưa có hướng dẫn thống nhất, khiến công tác bồi
thường gặp lúng túng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi
thường vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp. Một số trường hợp đã chuyển
nhượng, cho tặng đất sau ngày 1/7/2014 nhưng vẫn sử dụng ổn định, dẫn tới khó
khăn trong xác định đối tượng đủ điều kiện bồi thường.
Tại buổi làm việc bàn giải pháp
tháo gỡ, các đại biểu đã tập trung phân tích những vướng mắc và đề xuất nhiều
giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề hạ
tầng kỹ thuật kết nối được coi là yếu tố cấp thiết. Nhiều dự án quan trọng cần
triển khai như hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tuyến
thoát nước từ hồ Đồi Tương ra sông Hoàng Mai, mở rộng đường giao thông từ Quốc
lộ 48D vào khu công nghiệp, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 48 và
đường tỉnh 538.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và
sự phối hợp của các sở, ngành, đặc biệt là vai trò của nhà đầu tư hạ tầng –
Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập
trung giải quyết triệt để tồn tại, không để kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ
chung. Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, các đơn vị chức năng cần hoàn thành
công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xử lý nghiêm những hoạt động sản xuất,
kinh doanh vi phạm quy định về môi trường.
Với Hoàng Mai II, UBND tỉnh giao
Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Mai phối hợp với các sở, ngành vận động người
dân đồng thuận phương án bồi thường; đồng thời rà soát, làm rõ các trường hợp
chuyển nhượng, cho tặng đất không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường
được giao khẩn trương hướng dẫn phương án áp dụng mật độ cây trồng, hoàn thành
trước ngày 30/9/2025; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên
quan để xử lý các trường hợp vướng mắc còn lại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
20/10/2025.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu
duy trì Tổ công tác liên ngành để phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hoàng Mai,
hỗ trợ địa phương trong quá trình giải quyết khó khăn. UBND tỉnh cũng giao nhiệm
vụ cụ thể cho từng đơn vị, từ công tác rà soát, kiểm kê đến xử lý hồ sơ bồi thường
và quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.
Một trong những yêu cầu trọng tâm
được nhấn mạnh là trách nhiệm của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt – đơn vị đầu
tư hạ tầng. Công ty phải đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục điện, cấp nước,
hệ thống xử lý nước thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu công
nghiệp, đảm bảo đúng cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động hỗ trợ các
nhà đầu tư thứ cấp, nhất là trong việc tuyển dụng lao động, góp phần tạo việc
làm và ổn định đời sống cho người dân.
Việc đẩy nhanh tiến độ hai khu
công nghiệp Hoàng Mai không chỉ có ý nghĩa trong thu hút đầu tư mà còn tạo động
lực phát triển công nghiệp – dịch vụ cho khu vực Bắc Nghệ An. Khi hoàn thiện,
các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy phát triển đô thị
Hoàng Mai, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà để Nghệ
An trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha
14:22, 23/09/2025
Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao
Hướng tới mục tiêu đào tạo 140.000 nhân lực chất lượng cao ngành đường sắt đến năm 2045
Với định hướng phát triển các tuyến đường sắt mới, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao để đảm nhận các khâu từ thiết kế, thi công đến quản lý, vận hành...
Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc
Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình được nâng cấp thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình sẽ phải đầu tư thêm nhiều hạng mục…
Chủ tịch nước Lương Cường dự toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ
Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững…
Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9
Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng
Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: