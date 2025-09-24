Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An

Nguyễn Thuấn

24/09/2025, 11:12

Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng tại các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II. Mục tiêu là sớm hoàn thành các hạng mục then chốt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An...

Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II
Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, đến nay dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích 247,42ha/264,77ha, đạt tỷ lệ 93,44%. Trong đó, 231,58ha đã được giao đất, cho thuê đất; 14,7ha bàn giao cho công tác duy tu, bảo dưỡng; còn lại 15,76ha chưa cho thuê. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 14,38ha, chủ yếu liên quan đến ba đơn vị: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện (5,13ha), Nhà máy nước đá tinh khiết Thiên Hoa (0,57ha) và Xí nghiệp gạch Trung Đô – Hoàng Mai (6,04ha).

Ngoài những vướng mắc về mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn trong xử lý hoạt động xả thải của Công ty cổ phần Container Nghệ An. Đồng thời, tuyến đường N3 nối Quốc lộ 1A với Khu công nghiệp chưa được triển khai, ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng.

Với Khu công nghiệp Hoàng Mai II, có tổng diện tích 334,79ha, đến nay đã thu hồi hơn 91ha; đã phê duyệt trích đo được 312,4ha (còn lại 22,39ha chưa phê duyệt); kiểm kê tài sản, hoa màu trên 290,76ha (còn 44,03ha). Dự án hiện mới thu hút được một nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại.

Vấn đề nổi bật là việc áp dụng mật độ cây trồng chưa có hướng dẫn thống nhất, khiến công tác bồi thường gặp lúng túng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp. Một số trường hợp đã chuyển nhượng, cho tặng đất sau ngày 1/7/2014 nhưng vẫn sử dụng ổn định, dẫn tới khó khăn trong xác định đối tượng đủ điều kiện bồi thường.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo tại hiện trường dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo tại hiện trường dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Tại buổi làm việc bàn giải pháp tháo gỡ, các đại biểu đã tập trung phân tích những vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề hạ tầng kỹ thuật kết nối được coi là yếu tố cấp thiết. Nhiều dự án quan trọng cần triển khai như hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tuyến thoát nước từ hồ Đồi Tương ra sông Hoàng Mai, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 48 và đường tỉnh 538.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành, đặc biệt là vai trò của nhà đầu tư hạ tầng – Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung giải quyết triệt để tồn tại, không để kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ chung. Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, các đơn vị chức năng cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xử lý nghiêm những hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về môi trường.

Với Hoàng Mai II, UBND tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Mai phối hợp với các sở, ngành vận động người dân đồng thuận phương án bồi thường; đồng thời rà soát, làm rõ các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng đất không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hướng dẫn phương án áp dụng mật độ cây trồng, hoàn thành trước ngày 30/9/2025; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để xử lý các trường hợp vướng mắc còn lại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2025.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu duy trì Tổ công tác liên ngành để phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hoàng Mai, hỗ trợ địa phương trong quá trình giải quyết khó khăn. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từ công tác rà soát, kiểm kê đến xử lý hồ sơ bồi thường và quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được nhấn mạnh là trách nhiệm của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt – đơn vị đầu tư hạ tầng. Công ty phải đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu công nghiệp, đảm bảo đúng cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là trong việc tuyển dụng lao động, góp phần tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai khu công nghiệp Hoàng Mai không chỉ có ý nghĩa trong thu hút đầu tư mà còn tạo động lực phát triển công nghiệp – dịch vụ cho khu vực Bắc Nghệ An. Khi hoàn thiện, các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy phát triển đô thị Hoàng Mai, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà để Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

14:22, 23/09/2025

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

07:37, 23/09/2025

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai nghệ an thu hút đầu tư

Đọc thêm

Hướng tới mục tiêu đào tạo 140.000 nhân lực chất lượng cao ngành đường sắt đến năm 2045

Hướng tới mục tiêu đào tạo 140.000 nhân lực chất lượng cao ngành đường sắt đến năm 2045

Với định hướng phát triển các tuyến đường sắt mới, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao để đảm nhận các khâu từ thiết kế, thi công đến quản lý, vận hành...

Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc

Bài 1: Thêm nhiều hạng mục khi nâng cấp đường ven biển thành cao tốc

Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình được nâng cấp thành cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình sẽ phải đầu tư thêm nhiều hạng mục…

Chủ tịch nước Lương Cường dự toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường dự toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững…

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Kinh tế số

2

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Du lịch

3

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Bất động sản

4

VIB ra mắt Privilege Banking - Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Tài chính

5

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy