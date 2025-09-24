Đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng tại các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II. Mục tiêu là sớm hoàn thành các hạng mục then chốt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Bắc Nghệ An...

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, đến nay dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích 247,42ha/264,77ha, đạt tỷ lệ 93,44%. Trong đó, 231,58ha đã được giao đất, cho thuê đất; 14,7ha bàn giao cho công tác duy tu, bảo dưỡng; còn lại 15,76ha chưa cho thuê. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 14,38ha, chủ yếu liên quan đến ba đơn vị: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và trồng rừng Quỳnh Thiện (5,13ha), Nhà máy nước đá tinh khiết Thiên Hoa (0,57ha) và Xí nghiệp gạch Trung Đô – Hoàng Mai (6,04ha).

Ngoài những vướng mắc về mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn trong xử lý hoạt động xả thải của Công ty cổ phần Container Nghệ An. Đồng thời, tuyến đường N3 nối Quốc lộ 1A với Khu công nghiệp chưa được triển khai, ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng.

Với Khu công nghiệp Hoàng Mai II, có tổng diện tích 334,79ha, đến nay đã thu hồi hơn 91ha; đã phê duyệt trích đo được 312,4ha (còn lại 22,39ha chưa phê duyệt); kiểm kê tài sản, hoa màu trên 290,76ha (còn 44,03ha). Dự án hiện mới thu hút được một nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại.

Vấn đề nổi bật là việc áp dụng mật độ cây trồng chưa có hướng dẫn thống nhất, khiến công tác bồi thường gặp lúng túng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp. Một số trường hợp đã chuyển nhượng, cho tặng đất sau ngày 1/7/2014 nhưng vẫn sử dụng ổn định, dẫn tới khó khăn trong xác định đối tượng đủ điều kiện bồi thường.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo tại hiện trường dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Tại buổi làm việc bàn giải pháp tháo gỡ, các đại biểu đã tập trung phân tích những vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề hạ tầng kỹ thuật kết nối được coi là yếu tố cấp thiết. Nhiều dự án quan trọng cần triển khai như hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tuyến thoát nước từ hồ Đồi Tương ra sông Hoàng Mai, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 48 và đường tỉnh 538.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành, đặc biệt là vai trò của nhà đầu tư hạ tầng – Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung giải quyết triệt để tồn tại, không để kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ chung. Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, các đơn vị chức năng cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xử lý nghiêm những hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về môi trường.

Với Hoàng Mai II, UBND tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Mai phối hợp với các sở, ngành vận động người dân đồng thuận phương án bồi thường; đồng thời rà soát, làm rõ các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng đất không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hướng dẫn phương án áp dụng mật độ cây trồng, hoàn thành trước ngày 30/9/2025; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để xử lý các trường hợp vướng mắc còn lại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2025.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu duy trì Tổ công tác liên ngành để phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hoàng Mai, hỗ trợ địa phương trong quá trình giải quyết khó khăn. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từ công tác rà soát, kiểm kê đến xử lý hồ sơ bồi thường và quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được nhấn mạnh là trách nhiệm của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt – đơn vị đầu tư hạ tầng. Công ty phải đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu công nghiệp, đảm bảo đúng cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là trong việc tuyển dụng lao động, góp phần tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai khu công nghiệp Hoàng Mai không chỉ có ý nghĩa trong thu hút đầu tư mà còn tạo động lực phát triển công nghiệp – dịch vụ cho khu vực Bắc Nghệ An. Khi hoàn thiện, các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy phát triển đô thị Hoàng Mai, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà để Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.