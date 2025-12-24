Sợ bong bóng trên Phố Wall, nhà đầu tư toàn cầu chuyển sang cổ phiếu AI Trung Quốc

Giới đầu tư toàn cầu đẩy mạnh đặt cược vào các công ty AI Trung Quốc, tìm kiếm cơ hội giữa lo ngại bong bóng cổ phiếu tại Phố Wall...

Theo hãng tin Reuters, giới đầu tư toàn cầu đang đẩy mạnh đặt cược vào các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, vừa săn tìm “DeepSeek tiếp theo”, vừa đa dạng hóa danh mục khi lo ngại bong bóng đầu cơ ở nhóm cổ phiếu AI trên Phố Wall ngày càng tăng.

NHÓM CỔ PHIẾU "HẤP DẪN NHẤT"

DeepSeek là startup AI Trung Quốc nổi lên nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) theo hướng mã nguồn mở, được chú ý vì năng lực suy luận tốt và chi phí triển khai thấp hơn so với các mô hình tương tự ở Mỹ, khiến nhà đầu tư kỳ vọng sẽ còn thêm những cái tên tương tự xuất hiện.

Nhu cầu đầu tư cũng được thúc đẩy bởi mục tiêu tự chủ công nghệ của Bắc Kinh. Trung Quốc đang đẩy nhanh các thương vụ niêm yết quy mô lớn của nhóm doanh nghiệp sản xuất chip, trong đó có Moore Threads - thường được ví là “Nvidia của Trung Quốc” với tham vọng cạnh tranh với hãng sản xuất chip Mỹ Nvidia - cùng công ty MetaX. Cả hai đều lên sàn trong tháng này.

Giới đầu tư nước ngoài đánh giá Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách công nghệ với Mỹ nhờ việc tăng hỗ trợ các nhà sản xuất chip AI. Xu hướng này kéo dòng tiền sang cổ phiếu AI Trung Quốc, đúng lúc nhà đầu tư ngày càng lo ngại định giá cao ở nhóm cổ phiếu AI niêm yết tại Mỹ.

Đơn cử, công ty quản lý tài sản Ruffer có trụ sở tại Anh cho biết đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu của nhóm Magnificent Seven - 7 tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn nhất Mỹ - và đang cân nhắc tăng tỷ trọng cổ phiếu tập đoàn công nghệ Alibaba để nâng mức độ tiếp xúc với lĩnh vực AI tại Trung Quốc.

“Dù Mỹ vẫn dẫn đầu về AI, Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách rất nhanh. Lợi thế cạnh tranh của Mỹ có thể không rộng hoặc sâu như nhiều người nghĩ... Cục diện cạnh tranh đang thay đổi", bà Gemma Cairns-Smith, chuyên gia đầu tư tại Ruffer, nhận xét.

Ruffer đang tiếp cận lĩnh vực AI thông qua các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba - doanh nghiệp có có bộ phận phát triển chip AI, sở hữu mô hình ngôn ngữ lớn Qwen và đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng điện toán đám mây.

Các công ty quản lý tài sản toàn cầu cũng ngày càng quan tâm tới các doanh nghiệp AI Trung Quốc, khi nhiều startup đồng loạt lên sàn tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông để đón dòng tiền từ làn sóng quan tâm của nhà đầu tư sau màn bứt phá của DeepSeek - cái tên thường được xem là “câu trả lời của Trung Quốc” cho ChatGPT.

Trong báo cáo công bố đầu tháng này, Bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của ngân hàng UBS xếp cổ phiếu công nghệ Trung Quốc vào nhóm “hấp dẫn nhất”. UBS cho rằng nhà đầu tư đang ưu tiên đa dạng hóa theo khu vực địa lý, còn Trung Quốc được đánh giá cao nhờ hậu thuẫn chính sách mạnh, năng lực tự chủ công nghệ và tốc độ thương mại hóa AI nhanh.

Chỉ số Nasdaq, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ Mỹ, hiện được thị trường định giá ở mức khoảng 31 lần lợi nhuận - tức nhà đầu tư sẵn sàng trả khoảng 31 USD cho mỗi 1 USD lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số.

Trong khi đó, mức này của chỉ số Hang Seng Tech tại Hồng Kông là 24 lần. Hang Seng Tech cũng gồm nhiều cổ phiếu công nghệ lớn và là kênh để nhà đầu tư tiếp cận lĩnh vực thông qua các cổ phiếu như Alibaba, Baidu, Tencent và Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC).

Tận dụng đà quan tâm tăng lên, công ty tư vấn đầu tư Rayliant của Mỹ đã hỗ trợ ra mắt một quỹ niêm yết trên Nasdaq vào tháng 9, nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận “phiên bản Trung Quốc” của các cổ phiếu như Google, Meta, Tesla, Apple và OpenAI.

LỢI THẾ CỦA TRUNG QUỐC

“Đà tăng nhanh của các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc như Cambricon cho thấy quy mô và tốc độ đổi mới của ngành AI - bán dẫn tại Trung Quốc. Câu chuyện về cuộc đua cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung cùng cảm giác cấp bách đang mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp trong ngành”, ông Brendan Ahern, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ KraneShares, nhận xét.

Theo ông Jason Hsu, nhà sáng lập Rayliant, trong cuộc đua AI, Mỹ có lợi thế về đổi mới sáng tạo, còn Trung Quốc có lợi thế về kỹ thuật, năng lực sản xuất và nguồn cung điện.

“Các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ đã buộc Trung Quốc phải đầu tư mạnh vào phát triển các công nghệ lõi và tự phát triển từ đầu. Vì vậy, với nhà đầu tư, chiến lược thận trọng là tận dụng cơ hội từ AI nhưng đồng thời kiểm soát bất định bằng cách đa dạng hóa danh mục”, ông Hsu chỉ ra.

Trên thị trường, cổ phiếu của nhà sản xuất chip AI MetaX Integrated Circuits - doanh nghiệp do các cựu nhân viên làm việc cho nhà sản xuất chip Mỹ AMD sáng lập - tăng khoảng 700% trong phiên chào sàn tại Thượng Hải tuần trước. Vài ngày trước đó, đối thủ lớn hơn là Moore Threads cũng lên sàn và giá cổ phiếu tăng khoảng 400% ngay phiên giao dịch đầu tiên.

Tuy nhiên, một số nhà quản lý quỹ toàn cầu cho rằng dư địa tăng của nhóm công nghệ Trung Quốc và khả năng hút vốn ngoại vẫn còn hạn chế.

“Hầu hết công ty chip đang niêm yết hiện không có cơ sở để định giá và giá cổ phiếu chủ yếu đi theo tâm lý hưng phần của nhà đầu tư”, ông Kamil Dimmich, quản lý danh mục tại công ty quản lý tài sản North of South Capital có trụ sở tại Anh, nhận xét.

North of South Capital hiện nắm giữ cổ phiếu Alibaba và Baidu, nhưng ông lưu ý cả hai doanh nghiệp này đều đầu tư phát triển AI ít hơn nhiều so với các đối thủ Mỹ.

Trong khi đó, bà Carol Fong, tổng giám đốc công ty chứng khoán CGS International Securities, cho rằng nhà đầu tư nên chọn lọc bổ sung những doanh nghiệp hưởng lợi từ chiến dịch thúc đẩy tự chủ của Trung Quốc trong các lĩnh vực AI và chất bán dẫn, đồng thời vẫn duy trì tỷ trọng ở các doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu.

Theo bà, thị trường đang tìm kiếm các ứng viên tiên phong ở những lĩnh vực công nghệ cao như robot và AI tại Trung Quốc. Đây là những ngành có định hướng chính sách được đánh giá rõ hơn và định giá tương đối hấp dẫn hơn so với các đối thủ phương Tây.

Bà dự báo dòng vốn vào lĩnh vực này tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ danh mục cân bằng bởi đây vốn là lĩnh vực có sự phân mảnh và chịu tác động mạnh của yếu tố địa chính trị.