Trang chủ Đầu tư

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Nguyễn Thuấn

23/09/2025, 14:22

Với diện tích hơn 92 ha và tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, mở ra kỳ vọng đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới ở Bắc Trung Bộ.

Phối cảnh Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.
Phối cảnh Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Sáng 23/9, Công ty Cổ phần Xuân Hội – đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings – tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội tại xã Đan Hải. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án có quy mô 92,33 ha, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, công trình sẽ hình thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng hiện đại gồm khách sạn – resort 5 sao khoảng 600 phòng, khu biệt thự nghỉ dưỡng, phố thương mại dịch vụ – giải trí – ẩm thực biển, bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và hệ thống cây xanh – mặt nước rộng lớn.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Ảnh: Văn Đức
Các đại biểu dự lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Ảnh: Văn Đức

Khi đi vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được kỳ vọng trở thành điểm đến cao cấp, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới ở Bắc Trung Bộ. Dự án cũng tạo thêm hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuân Hội nhấn mạnh: đây không chỉ là dự án du lịch đơn thuần mà còn là động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững, kiến tạo điểm đến xứng tầm cho Hà Tĩnh trong giai đoạn hội nhập. Doanh nghiệp cam kết chú trọng bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, tăng diện tích cây xanh, giữ gìn cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Văn Đức
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Văn Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng khẳng định, trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, Hà Tĩnh xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm, coi vùng ven biển là động lực quan trọng. Việc khởi công dự án hôm nay là bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược này.

 Các đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Ảnh: Văn Đức
 Các đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Ảnh: Văn Đức

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Dương Tất Thắng ghi nhận sự đồng thuận của người dân vùng dự án và biểu dương nỗ lực của các sở, ngành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ.

Tỉnh đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng yếu tố môi trường, bảo đảm an toàn trong thi công. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời khó khăn để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của doanh nghiệp, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh những năm tới.

