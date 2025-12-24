Thứ Tư, 24/12/2025

Hà Tĩnh: Khai thác lợi thế công nghiệp, nâng sức cạnh tranh nền kinh tế

Nguyễn Thuấn

24/12/2025, 15:20

Năm 2025, sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với sự vận hành của các dự án quy mô lớn, thị trường thương mại ổn định và xuất khẩu duy trì nhịp tăng, ngành Công thương đang tạo nền tảng quan trọng để hướng tới các mục tiêu cao hơn trong năm 2026.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh
Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA ỔN ĐỊNH, XUẤT KHẨU GIỮ VAI TRÒ ĐỘNG LỰC

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh ước đạt 15,22% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 30,74% trong cơ cấu GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 7% so với năm 2024, phản ánh xu hướng phục hồi tương đối bền vững của khu vực sản xuất.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng khá, trong đó có điện sản xuất và sản lượng pack pin. Đáng chú ý, từ tháng 8/2025, nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hà Tĩnh chính thức vận hành đồng loạt, sản lượng ước đạt hơn 22.000 ô tô điện. Việc dự án lớn đi vào hoạt động không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp phụ trợ liên quan.

Cùng với đó, các dự án công nghiệp trọng điểm và dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Công tác triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực quốc gia được thực hiện kịp thời, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Trong năm 2025, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh nhìn chung ổn định, nguồn cung được bảo đảm. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động mở rộng hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đồng thời triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, góp phần duy trì sức mua trong nước.

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh năm 2025 ước đạt 2 tỷ USD, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và cân đối thương mại. Hoạt động kinh doanh thương mại, lưu thông hàng hóa được tổ chức thông suốt, hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các thời điểm cao điểm.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu được tổ chức đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Song song với đó, ngành Công thương tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

HƯỚNG TỚI NĂM 2026 VỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN

Bước sang năm 2026, ngành Công thương Hà Tĩnh xác định tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Các mục tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, tốc độ tăng trưởng ngành trong GRDP đạt 16,76%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10% và kim ngạch nhập khẩu tăng 6,25% so với năm 2025.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành sẽ chủ động dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát diễn biến cung – cầu hàng hóa; triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết của ngành Công thương Hà Tĩnh năm 2025
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết của ngành Công thương Hà Tĩnh năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị ngành Công thương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực ngành; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, phối hợp chặt chẽ với 69/69 Ban Chỉ đạo 389 cấp xã trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

