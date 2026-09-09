Đề xuất 18 lĩnh vực nông nghiệp môi trường người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau thôi chức

Đề xuất người có chức vụ 18 lĩnh vực nông nghiệp môi trường không được lập doanh nghiệp sau thôi chức
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo dự thảo, các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mà người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; Quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y; Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi; Quản lý nhà nước về lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; Quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp; Quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản.
Danh mục còn có các lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực: biến đổi khí hậu; môi trường; đất đai; đo đạc và bản đồ; tài nguyên nước; phát triển nông thôn; Quản lý nhà nước về lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; diêm nghiệp; viễn thám; khí tượng thủy văn; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Các chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định ở trên cũng thuộc danh mục này.
Như vậy so với Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự thảo Thông tư tăng 5 lĩnh vực.
Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định từ khoản 1 đến khoản 11 của dự thảo trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đó.
Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định từ khoản 12 đến khoản 17 nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực đó.
Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 18 nêu trên là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.
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