Gần 245.000 doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng AI
HHằng Anh
Chọn cỡ chữ
Trong năm qua, đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 245.000...
Đây là những phát hiện quan trọng trong báo cáo “khai phá tiềm năng trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam năm 2026” trong đó nhấn mạnh, AI ở
Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và một làn sóng tiếp theo đang hình thành. Báo
cáo được thực hiện bởi đơn vị nghiên cứu độc lập toàn cầu- Strand Partners thông
qua khảo sát các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập ở các lĩnh vực ngành nghề
quy mô khác nhau và người dân trên toàn quốc.
Báo cáo đã ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong các doanh nghiệp
từ việc “có nên ứng dụng AI không” sang “làm thế nào để mở rộng quy mô các giải
pháp mang lại hiệu quả”. Ứng dụng AI mới chỉ là xuất phát điểm, còn tạo ra tác động mới là cuộc đua.
MỖI GIỜ CÓ HƠN 8 DOANH NGHIỆP MỚI ỨNG DỤNG AI
Thông tin về con số tăng trưởng cụ thể ứng dụng AI trong báo cáo, ông
Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam cho biết báo cáo ghi nhận 26% doanh nghiệp
Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI. Năm 2025, tỷ lệ này ghi nhận 18%. Đây là
bước nhảy tám điểm phần trăm trong một năm, tương đương tốc độ tăng trưởng 44%.
Xét về con số thực tế, có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu
ứng dụng AI lần đầu trong năm qua. Như vậy, mỗi giờ có hơn tám doanh nghiệp hay
7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng
dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã góp phần nâng tổng số doanh nghiệp
đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 245.000 doanh nghiệp.
Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra thực tế hiện nay,
hầu hết các doanh nghiệp này vẫn đang ở giai đoạn đầu của hành trình ứng dụng
AI. Trong đó, khoảng 61% mới dùng ở mức tìm hiểu hoặc thử nghiệm và chỉ 8% thực
sự đã tích hợp AI toàn diện vào quy trình nghiệp vụ, hoạt động vận hành doanh
nghiệp.
Với những doanh nghiệp đang ứng dụng AI, nghiên cứu ghi nhận những kết quả thực tế với con số cụ thể. Theo đó, khoảng 72% đã ghi nhận tăng năng suất đo lường được (năm 2025 là 66%). Bên cạnh đó, có 64% doanh nghiệp được khảo sát cho biết AI đã giúp tăng doanh thu với mức tăng trung bình 15%. Đáng chú ý, có tới 78% doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng nhờ AI trong những năm tới.
“Nhưng đó không phải điểm yếu mà chính là cơ hội,” Tổng giám
đốc AWS Việt Nam nhìn nhận. Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng rộng lớn và
đang có sự phát triển tăng trưởng nhanh của những doanh nghiệp ứng dụng AI. Bước
tiếp theo chính là hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn thử nghiệm
AI sang chuyển đổi nhờ công nghệ AI.
Với việc ứng dụng AI, gần 2 trong số 3 doanh nghiệp không chỉ
tiết kiệm thời gian mà còn đang tăng doanh thu và khoảng 8 trong số 10 doanh
nghiệp kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
Đây là sự chuyển dịch rõ nét về ứng dụng AI ở Việt Nam trong
năm qua. Nếu như một năm trước, các doanh nghiệp mới chỉ đặt kỳ vọng về AI thì
năm nay, họ đã chứng minh điều đó bằng những con số cụ thể.
HAI LÀN SÓNG XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN QUAN TRỌNG
Nhìn nhận về xu hướng dịch chuyển tiếp theo, báo cáo chỉ rõ
làn sóng đầu tiên đến từ các startup
AI-nativecủa Việt Nam- những công ty được xây dựng với AI trong DNA từ
ngày đầu thành lập.
Các dữ liệu về các doanh nghiệp này ghi nhận khá ấn tượng, có
khả năng đạt được mức tăng trưởng doanh thu tương đương với các công ty phát
triển nhanh nhất Việt Nam cao gấp 4,8 lần; đồng thời khả năng đạt doanh thu
hàng năm trên một triệu USD/năm cao hơn 147%. Đặc biệt có tới 96% số doanh nghiệp
này kỳ vọng AI sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới.
Minh chứng điển hình là Diaflow- nền tảng điều phối tác động
AI dành cho doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp
sáng lập và vận hành bởi đội ngũ có trụ sở tại Việt Nam, thu hút hơn 40.000 người
dùng, nhưng có tới 75% người dùng đến từ Mỹ. Diaflow là minh chứng rằng các nhà phát triển Việt
Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thế giới.
Làn sóng thứ hai là AI
tự chủ (agentic AI), mức độvẫn ở
giai đoạn đầu với 38% doanh nghiệp cho biết đã nghe nói về công nghệ này. Tuy nhiên,
những doanh nghiệp đã sử dụng agentic AI đang mang lại kết quả vượt trội so với
doanh nghiệp ứng dụng AI nói chung.
Cụ thể có tới 81% doanh nghiệp ghi nhận gia
tăng năng suất so với 72% của nhóm doanh nghiệp ứng dụng AI; 86% kỳ vọng tăng
trưởng kinh doanh nhờ AI và 73% cho biết đạt được doanh thu cao hơn với mức
tăng trưởng trung bình 18%. Ngoài ra, 61% doanh nghiệp cho biết quy trình ra quyết
định nhanh hơn, và 68% ghi nhận hiệu quả vận hành cao hơn.
Một làn sóng mới- AI tự chủ (Agentic AI) đã và đang hình thành cho những doanh nghiệp đủ nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội này. Ông Eric Yeo nhấn mạnh “các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng
công nghệ mới này đang dành được những lợi thế dẫn đầu. Khoảng 46% trong số những
người biết về AI tự chủ cho biết họ có kế hoạch sử dụng công nghệ này và nhu cầu
là rất lớn”.
Điển hình là trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ
Thương- TCBS đang ứng dụng công nghệ để phục vụ 1,3 triệu người dùng.
BA ƯU TIÊN ĐỂ BIẾN ĐÀ TĂNG TRƯỞNG THÀNH TÁC ĐỘNG BỀN VỮNG
Để duy trì và biến đà phát triển này thành các tác động bền
vững trong doanh nghiệp, nghiên cứu chỉ ra ba ưu tiên hàng đầu.
Thứ nhất là chiến lược và quản trị. Hiện tại, 23% doanh nghiệp
có chiến lược AI bài bản. Con số này gần gấp đôi so với 12% năm ngoái. Nhưng điều
đó cũng cho thấy phần lớn các doanh nghiệp vẫn đang mở rộng quy mô ứng dụng AI
nhanh hơn tốc độ chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Vì vậy, quản trị là cách doanh
nghiệp mở rộng tự tin.
Thứ hai là khả năng đo lường là rất quan trọng. 46% doanh
nghiệp cho biết thiếu phương pháp đo lường hiệu quả đầu tư vào AI đáng tin cậy.
Doanh nghiệp có thể cảm nhận hiệu quả AI mang lại nhưng chưa thể chứng minh bằng
số liệu. Đo lường tốt hơn là chìa khóa mở ra vòng đầu tư tiếp theo bởi doanh
nghiệp khó có thể tự tin đầu tư thêm vào thứ không đo lường.
Thứ ba là vấn đề kỹ năng. Có 57% doanh nghiệp cho rằng kỹ
năng AI quan trọng nhất trong năm năm tới sẽ không phải yêu cầu năng lực kỹ thuật
mà là khả năng phán đoán- khả năng diễn giải, kiểm chứng và phản biện những kết
quả AI tạo ra.
Nghiên cứu cho thấy, 54% doanh nghiệp cho biết thiếu hụt kỹ
năng AI và kỹ thuật số là rào cản. Nhưng có tới 62% đề cao tư duy phản biện và
phán đoán; 44% nhấn mạnh tư duy đạo đức và sử dụng AI có trách nhiệm. Khoảng
51% doanh nghiệp cho biết chưa có hướng dẫn rõ ràng về thời điểm nên tin kết quả
AI tạo ra, khi nào con người nên can thiệp và thay đổi kết quả đó.
Trong số các ngành, nghiên cứu chỉ ra dịch vụ Tài
chính và Y tế là những điểm sáng ứng dụng AI. Trong đó dịch vụ tài chính đang dẫn đầu với 41% doanh nghiệp đã ứng
dụng AI- vượt xa mức trung bình toàn quốc 26%; và 79% ghi nhận tăng năng suất. Các
doanh nghiệp này đang sử dụng AI để phát hiện gian lận, phân tích dữ liệu và hỗ
trợ ra quyết định.
Y tế có tỷ lệ ứng dụng ở mức 23%, nhưng trong số những doanh
nghiệp triển khai có tới 69% ghi nhận hiệu
quả cao hơn với nguồn lực ít hơn. Điển
hình là trường hợp của OmiGroup –với đội
ngũ chỉ năm người đã xây dựng phát triển giải pháp OmiKG- công cụ AI có thể suy
luận các bệnh mạn tính. Khác biệt của OmiKG đó là khả năng truy vết mọi kết luận
dựa trên các luận cứ, bằng chứng y khoa thông qua thẩm định chuyên môn.
Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực
này, đặc biệt là việc Quốc hội đã thông qua Luật AI chuyên biệt có hiệu lực từ
tháng 3/2026. Theo AWS, đây là khung pháp lý AI quan trọng để doanh nghiệp ở mọi quy mô có
thể tự tin ứng dụng và mở rộng.
"Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Hóa học và Khám phá thuốc" - sự kiện này không chỉ là cơ hội để cộng đồng khoa học tại Đà Nẵng tiếp cận với những nghiên cứu tiên phong mà còn mở ra những hướng đi mới trong việc kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn địa phương...
Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...
Huy động vốn từ năm 2021, đến tháng 3/2023, Anthropic ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, "ngôi sao" lúc bấy giờ. Công ty này nay lại sắp trở thành phòng thí nghiệm AI tiên phong đầu tiên tiến hành niêm yết cổ phiếu...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.