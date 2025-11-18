Đề xuất 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về việc công chứng, chứng thực giao dịch.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ công tác về cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch – Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả rà soát, đề xuất các giao dịch phải công chứng, chứng thực. Tổ công tác đề xuất 14 loại giao dịch tiếp tục phải công chứng, chứng thực.

Bao gồm: văn bản tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật; hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân;

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trừ hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự; văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn…

Theo Tổ công tác, các loại giao dịch trên đáp ứng các tiêu chí của giao dịch phải công chứng, chứng thực. Việc công chứng, chứng thực đối với các giao dịch này có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tổ công tác đề xuất các giao dịch còn lại không phải công chứng, chứng thực bắt buộc. Theo đó, Tổ Công tác đã rà soát, đề xuất chuyển 8 loại giao dịch hiện nay đang quy định phải công chứng, chứng thực sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.

Bao gồm: văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án trong vụ việc dân sự; giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đối với trường hợp giao dịch trước ngày 01/07/2006; văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ; hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân;

Văn bản ủy quyền đại diện kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm trong vụ việc hành chính; văn bản ủy quyền của người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở trong Hồ sơ đề nghị bán nhà ở cũ thuộc tài sản công; văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại; hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Theo Tổ công tác, trong quá trình thực hiện các giao dịch này đã có cơ chế để các bên tự chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng hoặc đã có cơ chế để cơ quan nhà nước xác nhận, kiểm soát giá trị pháp lý, tính hợp pháp của văn bản, giao dịch.

Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định “văn bản ủy quyền thực hiện khiếu nại” phải công chứng, chứng nhận. Việc này nhằm bảo đảm tính xác thực, xem đúng chủ thể đi khiếu nại không.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp tiếp tục rà soát thật kỹ danh mục đề xuất chuyển 8 loại giao dịch phải công chứng, chứng thực sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.

Theo Thứ trưởng, có thể đưa quy định “giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đối với trường hợp giao dịch trước ngày 01/07/2006” phải công chứng, chứng thực ra khỏi danh mục rà soát; rà soát thêm các giao dịch liên quan đến nhà ở xã hội để khẳng định tính chính xác.

Bên cạnh đó cần bổ sung thêm những lập luận chặt chẽ đối với các giao dịch đề xuất bỏ công chứng, chứng thực bắt buộc. Khi đề xuất bỏ công chứng, chứng thực bắt buộc, cần đưa vào một số giải pháp thay thế khác; có thể xác định tính hợp pháp của những giao dịch đơn giản thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu…