Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

Phạm Hồng Vinh

16/09/2025, 11:02

Ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong 2025: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI Camera xử lý tại biên, Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Nền tảng Blockchain và các lớp ứng dụng…

Ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong 2025: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI Camera, Robot tự hành; 5G; Blockchain - Ảnh minh họa.
Ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong 2025: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI Camera, Robot tự hành; 5G; Blockchain - Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp về việc lựa chọn, đề xuất danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác tổng hợp, các phân tích, đánh giá khoa học, bài bản tại báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhất trí các nguyên tắc, tiêu chí do Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay.

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc lựa chọn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất danh mục từ 01 đến 03 sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ các sản phẩm đã được đề xuất trên cơ sở đáp ứng một số yêu cầu (tiêu chí) về khả năng làm chủ công nghệ lõi, việc sở hữu các bằng sáng chế công nghệ có liên quan của tổ chức, doanh nghiệp;

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của thị trường, năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước; khả năng sẵn sàng, tiếp tục phát triển, nâng cấp sản phẩm trong thời gian tới để đạt trình độ của quốc tế; làm cơ sở để lựa chọn “trúng và đúng” các sản phẩm công nghệ chiến lược cần tập trung, ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Đặc biệt, nghiên cứu, gộp các sản phẩm cùng sử dụng nền tảng công nghệ chiến lược vào một nhóm; trên cơ sở đó đề xuất 03 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay, bao gồm: (1) Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành; (2) Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; (3) Nền tảng Blockchain và các lớp ứng dụng.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính tổ chức đánh giá mức độ đóng góp của công nghệ chiến lược vào tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như công thương, nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện nội dung báo cáo, có phân tích, đánh giá và đề xuất cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để xem xét, cho ý kiến trước khi Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuối cùng, các bộ, cơ quan chủ động rà soát, tiếp tục đề xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược để phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tiến hành đặt hàng các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, phát triển, đưa ngay sản phẩm vào ứng dụng, sử dụng nhằm giải quyết các bài toán lớn của các ngành, lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, ngày 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc lựa chọn, đề xuất danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước…

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

11:43, 04/09/2025

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Việt Nam cần sớm thành lập bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm công nghệ vô hình

08:55, 28/09/2024

Việt Nam cần sớm thành lập bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm công nghệ vô hình

Khu Công nghệ cao TP.HCM giai đoạn 2025-2030 sẽ ưu tiên công nghệ chủ lực vi điện tử, bán dẫn, AI, robot

11:40, 28/04/2025

Khu Công nghệ cao TP.HCM giai đoạn 2025-2030 sẽ ưu tiên công nghệ chủ lực vi điện tử, bán dẫn, AI, robot

5G AI blockchain Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số công nghệ chiến lược đổi mới sáng tạo

Smartphone gập ba,

Smartphone gập ba, "chiến trường mới" của ngành điện thoại di động

Samsung chuẩn bị tung ra mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của mình để cạnh tranh với đối thủ tiên phong Huawei…

Việt Nam sẵn sàng cho Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Việt Nam sẵn sàng cho Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì họp rà soát, thúc đẩy tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng…

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Tại vòng đàm phán ở Tây ban Nha, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận “khung” về nền tảng mạng xã hội TikTok tại Mỹ, đồng thời thống nhất thời điểm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngay trong tuần này…

Hàng Châu đi đầu về công nghệ AI tại Trung Quốc

Hàng Châu đi đầu về công nghệ AI tại Trung Quốc

Từng được biết đến là "nơi khai sinh" Alibaba, Hàng Châu nay lại nổi lên như “đầu tàu” trong chiến lược AI của Trung Quốc…

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

