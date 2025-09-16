Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

Ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong 2025: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI Camera xử lý tại biên, Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Nền tảng Blockchain và các lớp ứng dụng…

Tại cuộc họp về việc lựa chọn, đề xuất danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác tổng hợp, các phân tích, đánh giá khoa học, bài bản tại báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhất trí các nguyên tắc, tiêu chí do Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay.

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc lựa chọn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất danh mục từ 01 đến 03 sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ các sản phẩm đã được đề xuất trên cơ sở đáp ứng một số yêu cầu (tiêu chí) về khả năng làm chủ công nghệ lõi, việc sở hữu các bằng sáng chế công nghệ có liên quan của tổ chức, doanh nghiệp;

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của thị trường, năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước; khả năng sẵn sàng, tiếp tục phát triển, nâng cấp sản phẩm trong thời gian tới để đạt trình độ của quốc tế; làm cơ sở để lựa chọn “trúng và đúng” các sản phẩm công nghệ chiến lược cần tập trung, ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Đặc biệt, nghiên cứu, gộp các sản phẩm cùng sử dụng nền tảng công nghệ chiến lược vào một nhóm; trên cơ sở đó đề xuất 03 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay, bao gồm: (1) Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành; (2) Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; (3) Nền tảng Blockchain và các lớp ứng dụng.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính tổ chức đánh giá mức độ đóng góp của công nghệ chiến lược vào tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như công thương, nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện nội dung báo cáo, có phân tích, đánh giá và đề xuất cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để xem xét, cho ý kiến trước khi Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuối cùng, các bộ, cơ quan chủ động rà soát, tiếp tục đề xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược để phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tiến hành đặt hàng các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, phát triển, đưa ngay sản phẩm vào ứng dụng, sử dụng nhằm giải quyết các bài toán lớn của các ngành, lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, ngày 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc lựa chọn, đề xuất danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước…