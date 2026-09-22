Đề xuất bảo hiểm y tế chi cho khám chức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng/năm

Bộ Y tế đang đề xuất Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của quỹ, với mức tối đa cho 1 lần khám với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người mỗi năm...

Người dân chờ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Y tế đề xuất người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc một số nhóm đối tượng được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Nhóm này bao gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu…

Chính sách cũng dự kiến áp dụng với người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học, trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật về công tác y tế trường học, và một số đối tượng khác.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm cho mỗi đối tượng. Nội dung khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe thực hiện theo quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe được tổ chức tại cơ sở khám chữa bệnh, hoặc tổ chức khám lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi cư trú.

Một số đối tượng đặc thù là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám chữa bệnh, có thể được cơ sở tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú theo phân công nhiệm vụ của chính quyền địa phương, và khả năng thực tế của địa phương.

Trạm y tế cấp xã tổ chức kiểm tra sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên theo quy định về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe ban đầu; được ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn về nhân lực, thiết bị y tế với các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm điều kiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, tùy theo yêu cầu chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám, bác sĩ khám quyết định việc sử dụng lại thông tin, kết quả khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh trước đó của người bệnh hoặc chỉ định mới, chỉ định bổ sung.

Hiện nay, Bộ Y tế đang đề xuất phần chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với người từ 6-18 tuổi; trẻ em dưới 6 tuổi theo năm học, bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn, và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe được thực hiện, tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại từ số thu bảo hiểm y tế.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ, thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ bảo hiểm y tế phân bổ cho khám chữa bệnh, hoặc quỹ dự phòng.

Mức thanh toán tối đa cho 1 lần kiểm tra sức khỏe đối với người từ 6-18 tuổi không vượt quá 250.000 đồng/người/lần/năm; đối với trẻ em dưới 6 tuổi không vượt quá 200.000 đồng/người/lần/năm.

Theo dự thảo Thông tư, trường hợp thực hiện dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ, người dân tự chi trả chi phí đối với các dịch vụ ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ.

Người có thẻ bảo hiểm y tế được chỉ định điều trị ngay sau khi khám sức khỏe định kỳ, thì chi phí điều trị được thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

ĐẢM BẢO KHÔNG THANH TOÁN TRÙNG CÁC NGUỒN CHI TRẢ

Đánh giá kết quả thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, Bộ Y tế cho biết kết quả bước đầu cho thấy chủ trương này đã được các địa phương quan tâm và tích cực tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Sự khác biệt về tỷ lệ thực hiện bước đầu phản ánh điều kiện, phương thức tổ chức, khả năng huy động nguồn lực và tiến độ xây dựng kế hoạch của từng địa phương. Đồng thời, đây là giai đoạn đầu triển khai một chính sách có quy mô lớn, phạm vi toàn dân, cần có thời gian để hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện.

Một số địa phương cho thấy bước đầu đạt kết quả tích cực như: Đồng Tháp, Cà Mau, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa…Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ.

Công tác thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tiếp tục được lồng ghép trong quá trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục.

Theo báo cáo của các địa phương gửi Bộ Y tế đến ngày 16/9/2026, tổng số người đã có Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID là 34.023.412 người.

Theo Bộ Y tế, do tính chất liên ngành của chính sách, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ giao riêng cho cơ quan chuyên môn về y tế, mà cần có sự phối hợp của cơ quan Tài chính, Bảo hiểm xã hội, quản lý giáo dục, công đoàn, cơ quan quản lý lao động, địa phương…

Do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan cần bảo đảm nguyên tắc một người dân không được đồng thời thanh toán trùng một nội dung khám từ nhiều nguồn ngân sách, hoặc nguồn tài chính khác nhau.